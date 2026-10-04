El “zar de la frontera” anticipa una ofensiva migratoria mayor en 2027: ICE se prepara para romper más récords
Publicado el 04/10/2026 a las 15:40
La ofensiva migratoria de Estados Unidos podría entrar en una nueva fase en 2027, según anticipó Tom Homan durante un encuentro con líderes hispanos en Doral, Florida.
El llamado “zar de la frontera” afirmó que las autoridades realizaron casi 200,000 arrestos migratorios en el interior del país durante los últimos cuatro meses.
“Esperen a ver lo que hacemos el próximo año”, declaró Homan al adelantar que las operaciones continuarán creciendo bajo la administración del presidente Donald Trump.
El funcionario sostuvo que el Gobierno pretende seguir superando cifras mientras avanza en su objetivo declarado de realizar deportaciones masivas.
Tom Homan anticipa más deportaciones en 2027
#Entérate | ¡Más deportaciones en 2027! Tom Homan advierte: “Esperen a ver lo que hacemos el próximo año”
El funcionario aseguró que ICE registra niveles históricos de arrestos y deportaciones, y adelantó que las operaciones migratorias continuarán aumentando durante 2027. https://t.co/hL5fJpisYb
— heraldousa (@heraldousa) October 3, 2026
Homan aseguró que ICE ha alcanzado niveles históricos de detenciones y vinculó ese incremento con la estrategia migratoria impulsada desde la Casa Blanca.
También señaló que las operaciones buscan combatir delitos relacionados con tráfico de fentanilo, trata de personas y posibles amenazas vinculadas con terrorismo.
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Desde junio, Homan asegura que las autoridades han registrado cifras mensuales récord, mientras continúan aumentando los recursos destinados a las operaciones migratorias.
El funcionario indicó además que todavía faltan alrededor de 2,000 oficiales por contratar, lo que podría ampliar la capacidad operativa de las autoridades migratorias.
ICE pone septiembre de 2026 bajo la lupa por deportaciones
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Homan sostuvo durante su intervención que septiembre podría convertirse en el mes con más deportaciones registradas en la historia de ICE.
“La deportación masiva es una realidad”, afirmó el funcionario mientras defendía los resultados obtenidos durante los últimos meses.
Un día después, durante una entrevista con CBS, moderó ligeramente su afirmación al señalar que septiembre estaría cerca de establecer una nueva marca.
Homan aseguró, sin embargo, que esperaba un número récord de expulsiones durante septiembre, después de los incrementos registrados en meses anteriores.
Doral siente el impacto de los operativos migratorios
Las declaraciones adquieren particular relevancia porque fueron realizadas en Doral, una ciudad del sur de Florida con una numerosa población inmigrante.
Residentes y comerciantes han reportado preocupación por el impacto de los operativos sobre familias, trabajadores y la actividad económica de establecimientos locales.
La oficina de ICE en Miami efectuó más de 7,500 arrestos durante julio, según datos citados durante la cobertura de las operaciones.
Alrededor de la mitad de los detenidos no tenía antecedentes penales, un dato que ha alimentado cuestionamientos sobre el alcance de la estrategia migratoria.
¿Qué significa el anuncio de Tom Homan para los inmigrantes?
El mensaje de Homan apunta a que las operaciones migratorias no disminuirán al comenzar 2027 y podrían adquirir una escala todavía mayor.
La advertencia ocurre mientras algunas comunidades del sur de Florida expresan preocupación por las consecuencias económicas y familiares relacionadas con las detenciones.
Homan, por su parte, ha defendido la estrategia y asegura que el incremento de arrestos demuestra el cumplimiento de las prioridades migratorias de la administración Trump.
La evolución de las cifras de ICE determinará si septiembre estableció finalmente un récord y hasta dónde puede aumentar la capacidad de deportación durante 2027.
Fuentes: Univision, Heraldo USA.