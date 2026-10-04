El “zar de la frontera” anticipa una ofensiva migratoria mayor en 2027: ICE se prepara para romper más récords

La ofensiva migratoria de Estados Unidos podría entrar en una nueva fase en 2027, según anticipó Tom Homan durante un encuentro con líderes hispanos en Doral, Florida.

El llamado “zar de la frontera” afirmó que las autoridades realizaron casi 200,000 arrestos migratorios en el interior del país durante los últimos cuatro meses.

“Esperen a ver lo que hacemos el próximo año”, declaró Homan al adelantar que las operaciones continuarán creciendo bajo la administración del presidente Donald Trump.

El funcionario sostuvo que el Gobierno pretende seguir superando cifras mientras avanza en su objetivo declarado de realizar deportaciones masivas.

Tom Homan anticipa más deportaciones en 2027

#Entérate | ¡Más deportaciones en 2027! Tom Homan advierte: “Esperen a ver lo que hacemos el próximo año” El funcionario aseguró que ICE registra niveles históricos de arrestos y deportaciones, y adelantó que las operaciones migratorias continuarán aumentando durante 2027. https://t.co/hL5fJpisYb — heraldousa (@heraldousa) October 3, 2026

Homan aseguró que ICE ha alcanzado niveles históricos de detenciones y vinculó ese incremento con la estrategia migratoria impulsada desde la Casa Blanca.

También señaló que las operaciones buscan combatir delitos relacionados con tráfico de fentanilo, trata de personas y posibles amenazas vinculadas con terrorismo.

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Desde junio, Homan asegura que las autoridades han registrado cifras mensuales récord, mientras continúan aumentando los recursos destinados a las operaciones migratorias.

El funcionario indicó además que todavía faltan alrededor de 2,000 oficiales por contratar, lo que podría ampliar la capacidad operativa de las autoridades migratorias.