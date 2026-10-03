USCIS encarece la vía de inversión a la Green Card: estas tarifas EB-5 subirán en noviembre

USCIS prepara un importante aumento de tarifas para el programa EB-5, utilizado por inversionistas extranjeros que buscan obtener la residencia permanente mediante inversión.

Los nuevos costos entrarán en vigor el 30 de noviembre de 2026 y afectarán las solicitudes enviadas con fecha postal desde ese día.

La petición I-526 para inversionistas independientes pasará de $3,675 a $7,615, un incremento superior al 100% frente al costo vigente.

Para la petición inicial I-526E, utilizada por inversionistas vinculados con centros regionales, el nuevo costo será de $7,850, frente a los actuales $3,675.

Por qué importa: Solicitar la residencia mediante EB-5 será considerablemente más costoso.

El dato: Algunas tarifas subirán más del doble.

El proceso: Los nuevos cobros comienzan el 30 de noviembre.

Qué pueden hacer: Revisar tarifas y requisitos oficiales antes de presentar documentos.

USCIS sube tarifas EB-5 para obtener la Green Card

[caption id="attachment_1695377" align="alignnone" width="1200"]USCIS sube tarifas EB-5 para obtener la Green Card. Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]

El aumento no modifica por sí mismo cuánto capital debe invertir una persona para cumplir los requisitos financieros establecidos por el programa.

Actualmente, la inversión mínima general es de $1.05 millones, aunque puede reducirse a $800,000 para proyectos elegibles en determinadas áreas o infraestructura.

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El proyecto debe generar al menos 10 empleos de tiempo completo, uno de los requisitos centrales establecidos para acceder a esta categoría migratoria.

USCIS también elevará de $3,750 a $5,000 la tarifa del formulario I-829, utilizado para solicitar la eliminación de condiciones sobre la residencia permanente.