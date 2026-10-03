Congreso de EEUU se encamina a ser el menos productivo en más de medio siglo antes de las legislativas

El 119.º Congreso entra en receso electoral con apenas 120 leyes promulgadas y asuntos clave pendientes antes de regresar a Washington en noviembre.

El Congreso de Estados Unidos suspendió su actividad legislativa antes de las elecciones del 3 de noviembre con una cifra históricamente baja de leyes aprobadas.

- Por qué importa: El Congreso deja pendientes decisiones sobre el presupuesto, defensa y otros asuntos mientras los legisladores regresan a sus estados para hacer campaña.

Congreso de EEUU rompe mínimos antes de elecciones

[caption id="attachment_1695356" align="alignnone" width="1024"]Congreso de EEUU rompe mínimos antes de elecciones. Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]

Hasta el 2 de octubre, el 119.º Congreso ha convertido 120 medidas en ley, según un recuento basado en Congress.gov y GovInfo.

La cifra representa aproximadamente 0.66% de los 16,823 proyectos y resoluciones conjuntas presentados durante este Congreso hasta ahora.

El dato todavía puede cambiar porque el período legislativo no ha terminado. El actual Congreso concluye oficialmente el 3 de enero de 2027.

- El dato: El Congreso anterior, que funcionó entre 2023 y 2024, terminó con 274 leyes, más del doble del total acumulado actualmente.

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El bajo número coloca al Congreso actual en camino de terminar como el menos productivo de la historia moderna estadounidense, si mantiene este ritmo.

La comparación requiere una precisión: contar leyes no refleja necesariamente su alcance, porque una sola legislación puede incorporar numerosos cambios y políticas diferentes.

Los republicanos han destacado precisamente ese argumento al defender su gestión, señalando grandes paquetes legislativos aprobados durante este período.