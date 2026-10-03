Congreso de EEUU se encamina a ser el menos productivo en más de medio siglo antes de las legislativas
Publicado el 02/10/2026 a las 20:26
El 119.º Congreso entra en receso electoral con apenas 120 leyes promulgadas y asuntos clave pendientes antes de regresar a Washington en noviembre.
El Congreso de Estados Unidos suspendió su actividad legislativa antes de las elecciones del 3 de noviembre con una cifra históricamente baja de leyes aprobadas.
- Por qué importa: El Congreso deja pendientes decisiones sobre el presupuesto, defensa y otros asuntos mientras los legisladores regresan a sus estados para hacer campaña.
Congreso de EEUU rompe mínimos antes de elecciones[caption id="attachment_1695356" align="alignnone" width="1024"] Congreso de EEUU rompe mínimos antes de elecciones. Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
Hasta el 2 de octubre, el 119.º Congreso ha convertido 120 medidas en ley, según un recuento basado en Congress.gov y GovInfo.
La cifra representa aproximadamente 0.66% de los 16,823 proyectos y resoluciones conjuntas presentados durante este Congreso hasta ahora.
El dato todavía puede cambiar porque el período legislativo no ha terminado. El actual Congreso concluye oficialmente el 3 de enero de 2027.
- El dato: El Congreso anterior, que funcionó entre 2023 y 2024, terminó con 274 leyes, más del doble del total acumulado actualmente.
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El bajo número coloca al Congreso actual en camino de terminar como el menos productivo de la historia moderna estadounidense, si mantiene este ritmo.
La comparación requiere una precisión: contar leyes no refleja necesariamente su alcance, porque una sola legislación puede incorporar numerosos cambios y políticas diferentes.
Los republicanos han destacado precisamente ese argumento al defender su gestión, señalando grandes paquetes legislativos aprobados durante este período.
El Congreso deja tareas pendientes antes de las elecciones
La pausa electoral llega con decisiones importantes todavía abiertas, especialmente las relacionadas con el financiamiento del Gobierno federal para el próximo año fiscal.
Una resolución temporal mantiene financiadas las agencias cubiertas por las 12 leyes presupuestarias regulares hasta el 11 de diciembre de 2026.
- El proceso: Antes de ese vencimiento, el Congreso deberá aprobar las leyes presupuestarias correspondientes o extender nuevamente la financiación para evitar una interrupción parcial o total.
También quedó pendiente la iniciativa del republicano Thomas Massie para someter a juicio político al secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Massie presentó ocho artículos de impeachment contra Hegseth en septiembre. El liderazgo de la Cámara aplazó su consideración hasta después de las elecciones.
Legisladores regresarán después de las midterms
El Senado mantendrá únicamente sesiones formales durante octubre, sin actividad legislativa prevista, según su calendario oficial.
Los senadores regresarán para trabajar el 9 de noviembre, seis días después de las elecciones legislativas, con una votación prevista esa misma tarde.
- Qué sigue: El período posterior a las elecciones dará al actual Congreso otra oportunidad para aprobar legislación antes de que termine su mandato en enero.
La distancia histórica sigue siendo considerable. El 95.º Congreso, correspondiente a 1977-1978 durante la presidencia de Jimmy Carter, promulgó 803 leyes.
El Congreso anterior ostentaba el menor registro entre los completados desde 1951, con 274 leyes. El actual necesitaría más que duplicar su cifra para superarlo.
Fuentes: Efe, Fox News.