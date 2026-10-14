California bajo ultimátum: DOJ exige separar boletas por sospechas de falta de ciudadanía
Publicado el 14/10/2026 a las 19:45
- DOJ exige revisión en California.
- Pide separar las boletas cuestionadas.
- Los Ángeles solicita datos verificables.
El Departamento de Justicia (DOJ) amenazó con acudir a los tribunales si California no revisa en 48 horas una lista federal de posibles votantes sin ciudadanía estadounidense.
Las cartas del martes 13 de octubre fueron dirigidas a Shirley Weber, secretaria de Estado, y Dean Logan, responsable del registro electoral del condado de Los Ángeles.
El funcionario R. Trent McCotter fijó como límite el mediodía del jueves 15. La exigencia llega con la votación por correo en marcha para las elecciones de noviembre.
El punto central es la condición de los nombres señalados: el Gobierno los considera posibles no ciudadanos, pero esa clasificación no demuestra por sí sola que sean inelegibles.
Boletas por correo: qué pide el Gobierno federal
The DOJ has given California 48 hours to review a federal list of people it says may be noncitizens who received mail-in ballots for the November election. https://t.co/XIRQQYjQIW
— Real America’s Voice (RAV) (@RealAmVoice) October 14, 2026
El DOJ entregó una memoria USB con contraseña que contiene los registros cuestionados. Solicitó mantener separadas las boletas devueltas y suspender su conteo mientras se verifica la ciudadanía.
Para quienes todavía no hayan recibido una boleta, pidió retener el envío hasta confirmar su elegibilidad. La exigencia federal no equivale a una orden judicial ya concedida.
California envía boletas a todos sus votantes registrados activos. Los condados debían comenzar los envíos, como máximo, el 5 de octubre, según el calendario electoral oficial.
La controversia afecta, por tanto, una elección que ya está desarrollándose. Separar boletas podría retrasar su procesamiento, por lo que comprobar los datos resulta decisivo antes de actuar.
Los Ángeles cuestiona la información sobre posibles no ciudadanos
Logan confirmó que recibió la carta y el dispositivo, pero explicó que no había abierto los archivos porque no consideraba la memoria un medio seguro para acceder a información.
También señaló que la comunicación no precisaba cuántas personas estaban incluidas. Su oficina coordina la respuesta con las autoridades estatales antes de decidir cómo proceder.
El funcionario sostuvo que cualquier exclusión electoral debe apoyarse en información verificable. La disputa enfrenta la exigencia de actuar rápidamente con la obligación de comprobar cada señalamiento.
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Para los ciudadanos naturalizados, la distinción importa especialmente: una sospecha federal no determina su elegibilidad. California reconoce el derecho a registrarse a ciudadanos estadounidenses que cumplan los demás requisitos.
Elecciones 2026: qué pueden hacer los votantes
Los electores pueden consultar su inscripción y el estado de su boleta mediante My Voter Status, la herramienta oficial de la Secretaría de Estado de California.
Si detectan una incidencia, conviene comunicarse con la oficina electoral de su condado para conocer el motivo y recibir instrucciones oficiales sobre los pasos que correspondan.
El plazo ordinario de registro termina el 19 de octubre. Después existe el registro condicional, disponible hasta el día electoral, con una boleta provisional sujeta a verificación.
La jornada electoral será el 3 de noviembre. Mientras se resuelve el conflicto, revisar el registro y seguir las notificaciones oficiales permite atender problemas sin depender de rumores.
FUENTE: telemundo52, miamiherald