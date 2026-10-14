DOJ exige revisión en California.

Pide separar las boletas cuestionadas.

Los Ángeles solicita datos verificables.

El Departamento de Justicia (DOJ) amenazó con acudir a los tribunales si California no revisa en 48 horas una lista federal de posibles votantes sin ciudadanía estadounidense.

Las cartas del martes 13 de octubre fueron dirigidas a Shirley Weber, secretaria de Estado, y Dean Logan, responsable del registro electoral del condado de Los Ángeles.

El funcionario R. Trent McCotter fijó como límite el mediodía del jueves 15. La exigencia llega con la votación por correo en marcha para las elecciones de noviembre.

El punto central es la condición de los nombres señalados: el Gobierno los considera posibles no ciudadanos, pero esa clasificación no demuestra por sí sola que sean inelegibles.

Boletas por correo: qué pide el Gobierno federal

The DOJ has given California 48 hours to review a federal list of people it says may be noncitizens who received mail-in ballots for the November election. https://t.co/XIRQQYjQIW — Real America’s Voice (RAV) (@RealAmVoice) October 14, 2026



El DOJ entregó una memoria USB con contraseña que contiene los registros cuestionados. Solicitó mantener separadas las boletas devueltas y suspender su conteo mientras se verifica la ciudadanía.

Para quienes todavía no hayan recibido una boleta, pidió retener el envío hasta confirmar su elegibilidad. La exigencia federal no equivale a una orden judicial ya concedida.

California envía boletas a todos sus votantes registrados activos. Los condados debían comenzar los envíos, como máximo, el 5 de octubre, según el calendario electoral oficial.

La controversia afecta, por tanto, una elección que ya está desarrollándose. Separar boletas podría retrasar su procesamiento, por lo que comprobar los datos resulta decisivo antes de actuar.