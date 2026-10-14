Fotografía de Barbera Thornhill provoca polémica viral.

Usuarios comparan su apariencia con Susan Dell.

Surgen teorías conspirativas sin fundamento en redes.

Barbera Thornhill . Una fotografía de Barbera Thornhill, nueva funcionaria del gobierno de Donald Trump, ha desatado una ola de comentarios en redes sociales, donde numerosos usuarios han centrado su atención en su apariencia física y la han comparado con Susan Dell.

La imagen fue difundida por Riley Barnes, subsecretario de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, con motivo de la incorporación de Thornhill al Departamento de Estado. Sin embargo, la conversación digital tomó un rumbo inesperado.

En lugar de concentrarse en sus nuevas responsabilidades, parte de los internautas comenzó a cuestionar su aspecto y a establecer comparaciones con otras mujeres relacionadas con el entorno del presidente estadounidense.

Barbera Thornhill es embajadora en misión especial para vigilar y combatir la trata de personas y directora de la Oficina para Monitorear y Combatir la Trata de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

¿Por qué comparan a Barbera Thornhill con Susan Dell?

@StateDRL is she related to susan dell by any chance https://t.co/8AOcnOjZLD — ★ ANNE MARIE LASTRASSii ★ (@missfourthward) October 13, 2026

De acuerdo con el medio español Noticias de Navarra, en una publicación de Judith del Río, la fotografía de Thornhill provocó numerosos comentarios sobre su imagen, incluidos cuestionamientos y especulaciones acerca de posibles cambios estéticos.

Entre las reacciones difundidas, un usuario escribió: "Lo siento, no quiero ponerme a criticar de inmediato el aspecto de alguien ni menospreciar el bien real que podría llegar a hacer, pero... La imagen... maldi... imagen".

La controversia recordó lo sucedido con Susan Dell, esposa del empresario Michael Dell, cuya aparición junto a Trump en la Casa Blanca, el pasado 7 de octubre, también provocó comentarios sobre su apariencia.

En aquella ocasión, las críticas llevaron a Michael Dell a compartir mensajes en defensa de su esposa y del trabajo filantrópico que ambos realizan.