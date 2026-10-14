La foto de la nueva funcionaria de Trump desata polémica: ¿por qué la comparan con Susan Dell?
Publicado el 14/10/2026 a las 17:14
- Fotografía de Barbera Thornhill provoca polémica viral.
- Usuarios comparan su apariencia con Susan Dell.
- Surgen teorías conspirativas sin fundamento en redes.
Barbera Thornhill . Una fotografía de Barbera Thornhill, nueva funcionaria del gobierno de Donald Trump, ha desatado una ola de comentarios en redes sociales, donde numerosos usuarios han centrado su atención en su apariencia física y la han comparado con Susan Dell.
La imagen fue difundida por Riley Barnes, subsecretario de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, con motivo de la incorporación de Thornhill al Departamento de Estado. Sin embargo, la conversación digital tomó un rumbo inesperado.
En lugar de concentrarse en sus nuevas responsabilidades, parte de los internautas comenzó a cuestionar su aspecto y a establecer comparaciones con otras mujeres relacionadas con el entorno del presidente estadounidense.
Barbera Thornhill es embajadora en misión especial para vigilar y combatir la trata de personas y directora de la Oficina para Monitorear y Combatir la Trata de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
¿Por qué comparan a Barbera Thornhill con Susan Dell?
@StateDRL is she related to susan dell by any chance https://t.co/8AOcnOjZLD
— ★ ANNE MARIE LASTRASSii ★ (@missfourthward) October 13, 2026
De acuerdo con el medio español Noticias de Navarra, en una publicación de Judith del Río, la fotografía de Thornhill provocó numerosos comentarios sobre su imagen, incluidos cuestionamientos y especulaciones acerca de posibles cambios estéticos.
Entre las reacciones difundidas, un usuario escribió: "Lo siento, no quiero ponerme a criticar de inmediato el aspecto de alguien ni menospreciar el bien real que podría llegar a hacer, pero... La imagen... maldi... imagen".
La controversia recordó lo sucedido con Susan Dell, esposa del empresario Michael Dell, cuya aparición junto a Trump en la Casa Blanca, el pasado 7 de octubre, también provocó comentarios sobre su apariencia.
En aquella ocasión, las críticas llevaron a Michael Dell a compartir mensajes en defensa de su esposa y del trabajo filantrópico que ambos realizan.
¿Qué dicen las redes sobre la nueva funcionaria de Trump?[caption id="attachment_1696753" align="alignnone" width="1200"] La fotografía oficial de Barbera Thornhill, nueva funcionaria del gobierno de Donald Trump, provocó numerosas reacciones y comparaciones en redes sociales. Foto: Departamento de Estado de EE.UU. / X (@StateDRL).[/caption]
La conversación también llegó al terreno de las teorías conspirativas. Según Heraldo USA, algunos internautas relacionaron a Thornhill y Susan Dell con supuestos "reptilianos", una teoría sin fundamento científico.
"¿Está emparentada con Susan Dell por casualidad?", escribió un usuario, mientras otro comentó: "Todos son reptilianos", según las reacciones recopiladas por ese medio.
Estas afirmaciones forman parte de especulaciones difundidas en internet y no existe evidencia que respalde semejantes teorías ni los señalamientos sobre supuestas transformaciones físicas.
El episodio refleja cómo una fotografía oficial puede convertirse en un fenómeno viral y desplazar la atención de las responsabilidades públicas hacia la apariencia personal.
Barbera Thornhill ¿Quién es Barbera Thornhill y qué cargo ocupa?
Trump Administration announces Barbera Thornhill as the new Ambassador-at-Large to Monitor and Combat Trafficking in Persons.
Thornhill will oversee US efforts against human trafficking worldwide, including production of the annual Trafficking in Persons Report. https://t.co/17lGb7YVXR
— Oli London (@OliLondonTV) October 14, 2026
Más allá de la polémica, Barbera Hale Thornhill es una empresaria y filántropa estadounidense con trayectoria en organizaciones sociales y culturales de Los Ángeles, California.
Según SDP Noticias, presidió Impact Design, una firma especializada en diseño de interiores, y colaboró con instituciones dedicadas a apoyar a menores y familias en situaciones vulnerables.
El Senado estadounidense confirmó su nombramiento el 7 de agosto de 2026, con 51 votos a favor y 47 en contra, de acuerdo con información publicada por Voz Media.
Thornhill asumió como embajadora en misión especial para vigilar y combatir la trata de personas, una responsabilidad vinculada con la protección de víctimas y la persecución de redes criminales.
Durante su comparecencia ante el Senado, destacó su experiencia con organizaciones benéficas y expresó su intención de incorporar a sobrevivientes de trata en el diseño de políticas públicas.
Mientras su imagen continúa generando reacciones, el nombramiento coloca a Thornhill al frente de una oficina federal dedicada a combatir uno de los delitos más graves contra los derechos humanos.
Trump administration announces Barbera Thornhill has joined the State Department to lead U.S. efforts to combat human trafficking worldwide https://t.co/2H0wdqpwMB
— non aesthetic things (@PicturesFoIder) October 13, 2026