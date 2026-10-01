ICE incorpora guantes eléctricos: qué derechos tienes si te arrestan

ICE compró 6,000 guantes

Puedes permanecer en silencio

California restringe estos dispositivos

Un encuentro con agentes migratorios puede convertirse rápidamente en una situación de tensión, especialmente si la persona desconoce qué puede hacer durante una detención.

Ahora existe otro elemento que genera preguntas: ICE adjudicó un contrato de $16.7 millones para adquirir 6,000 guantes capaces de producir descargas eléctricas.

Los dispositivos se conocen como G.L.O.V.E., siglas de Generated Low Output Voltage Emitter, y funcionan como guantes convencionales hasta que el agente activa su modalidad eléctrica.

ICE sostiene que son herramientas de distracción conductiva y desescalamiento destinadas a controlar situaciones de resistencia y reducir la necesidad de recurrir a otras formas de fuerza.

Por qué importa: La incorporación de una nueva herramienta de fuerza hace especialmente importante conocer qué derechos conserva una persona durante una intervención migratoria.

El dato: ICE contrató 6,000 dispositivos por aproximadamente $16.7 millones.

El proceso: Los guantes requieren contacto físico para producir la descarga y deben ser activados por el agente.

Qué pueden hacer: Mantener la calma, no resistirse físicamente, guardar silencio y solicitar hablar con un abogado.

¿Qué hacer si ICE intenta detenerte?

Prohíben guantes de descargas eléctricas en operativos de ICE en California Información en el primer comentario 👇 pic.twitter.com/MAD3u8xmfu — CiberCuba – Noticias de Cuba 🇨🇺 (@CiberCuba) September 30, 2026

Que un agente tenga este dispositivo no elimina los derechos constitucionales básicos de una persona durante un encuentro con autoridades migratorias.

La ACLU recomienda mantener la calma, no correr, discutir, resistirse físicamente ni obstruir a los agentes, además de mantener las manos visibles.

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Una persona detenida puede expresar claramente que desea permanecer en silencio y hablar con un abogado antes de responder preguntas o firmar documentos.

En general, tampoco tiene que responder preguntas sobre dónde nació, su ciudadanía o cómo ingresó al país, aunque existen excepciones en fronteras, aeropuertos y determinadas categorías migratorias.