ICE incorpora guantes eléctricos: qué derechos tienes si te arrestan
Publicado el30/09/2026 a las 21:19
- ICE compró 6,000 guantes
- Puedes permanecer en silencio
- California restringe estos dispositivos
Un encuentro con agentes migratorios puede convertirse rápidamente en una situación de tensión, especialmente si la persona desconoce qué puede hacer durante una detención.
Ahora existe otro elemento que genera preguntas: ICE adjudicó un contrato de $16.7 millones para adquirir 6,000 guantes capaces de producir descargas eléctricas.
Los dispositivos se conocen como G.L.O.V.E., siglas de Generated Low Output Voltage Emitter, y funcionan como guantes convencionales hasta que el agente activa su modalidad eléctrica.
ICE sostiene que son herramientas de distracción conductiva y desescalamiento destinadas a controlar situaciones de resistencia y reducir la necesidad de recurrir a otras formas de fuerza.
- Por qué importa: La incorporación de una nueva herramienta de fuerza hace especialmente importante conocer qué derechos conserva una persona durante una intervención migratoria.
- El dato: ICE contrató 6,000 dispositivos por aproximadamente $16.7 millones.
- El proceso: Los guantes requieren contacto físico para producir la descarga y deben ser activados por el agente.
- Qué pueden hacer: Mantener la calma, no resistirse físicamente, guardar silencio y solicitar hablar con un abogado.
¿Qué hacer si ICE intenta detenerte?
Prohíben guantes de descargas eléctricas en operativos de ICE en California
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— CiberCuba – Noticias de Cuba 🇨🇺 (@CiberCuba) September 30, 2026
Que un agente tenga este dispositivo no elimina los derechos constitucionales básicos de una persona durante un encuentro con autoridades migratorias.
La ACLU recomienda mantener la calma, no correr, discutir, resistirse físicamente ni obstruir a los agentes, además de mantener las manos visibles.
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Una persona detenida puede expresar claramente que desea permanecer en silencio y hablar con un abogado antes de responder preguntas o firmar documentos.
En general, tampoco tiene que responder preguntas sobre dónde nació, su ciudadanía o cómo ingresó al país, aunque existen excepciones en fronteras, aeropuertos y determinadas categorías migratorias.
Tus derechos ante ICE durante una detención
Si una persona que no es ciudadana tiene documentos migratorios y un agente se los solicita, la ACLU señala que debe mostrarlos si los lleva consigo.
También puede manifestar que no da consentimiento para un registro, aunque esto no significa que deba intentar impedir físicamente una actuación del agente.
Otra regla fundamental es evitar documentos falsos, declaraciones falsas sobre el estatus migratorio y firmas en documentos que la persona no comprende.
Quienes permanecen bajo custodia de ICE pueden consultar con un abogado, pero, a diferencia de ciertos procesos penales, el Gobierno no está obligado a pagar su representación.
¿Puedes grabar un operativo de ICE?
En espacios públicos, la Primera Enmienda protege generalmente el derecho a fotografiar y grabar a agentes de ICE mientras realizan sus funciones, siempre que la persona no interfiera.
Si eres quien está siendo detenido, evitar una confrontación física debe ser prioritario; posteriormente pueden documentarse el lugar, hora, testigos y otros detalles del encuentro.
Si hubo una descarga o una lesión, buscar atención médica y conservar fotografías, registros médicos y datos de testigos puede ayudar a documentar posteriormente lo sucedido.
La ACLU recomienda registrar cuanto antes los detalles que puedas recordar sobre un encuentro con autoridades, especialmente cuando exista una posible controversia sobre la actuación policial.
California pone freno a los guantes eléctricos
El gobernador Gavin Newsom firmó el 29 de septiembre AB 2760, una legislación dirigida específicamente al uso de dispositivos de electrochoque portátiles por fuerzas del orden en California.
La norma establece hasta el 1 de enero de 2030 una prohibición sobre el uso de dispositivos eléctricos diseñados para llevarse como guantes e incluye expresamente a agencias federales.
La legislación también ordena al Departamento de Justicia de California estudiar su seguridad e impacto y presentar recomendaciones antes de 2029.
Para quien enfrente una detención, la regla práctica permanece: no forcejear, expresar claramente el deseo de guardar silencio y solicitar hablar con un abogado. Los dispositivos pueden cambiar; esos derechos básicos permanecen.