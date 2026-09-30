Newsom endurece el pulso con Trump: California impone nuevas trabas a operativos de ICE

California endurece controles migratorios

Impuesto del 25% a detenciones

Prohíben guantes de electrochoque

California abrió este martes un nuevo frente contra la política migratoria de Donald Trump: el gobernador Gavin Newsom firmó un amplio paquete de leyes que aumenta los controles sobre operativos y centros privados de detención migratoria. Governor of California

Las medidas abarcan desde el equipo utilizado por agentes hasta las condiciones bajo las cuales funcionan instalaciones privadas que albergan a inmigrantes detenidos por autoridades federales.

La oficina de Newsom sostiene que California no puede determinar la política migratoria federal, pero sí regular instalaciones, propiedades, recursos estatales y determinadas prácticas policiales dentro de sus competencias. Governor of California

Por qué importa: el paquete podría aumentar la confrontación jurídica entre California y Washington sobre cuánto puede limitar un estado las condiciones bajo las cuales opera la aplicación federal de inmigración.

– Impuesto: 25% a centros privados.

– Dato: prohíben guantes de electrochoque.

– Proceso: aumenta supervisión estatal.

– Qué pueden hacer: conocer derechos y cambios.

California endurece leyes contra ICE y centros de detención

Gavin Newsom signed legislation restricting ICE tactics in California—banning shock gloves and flash-bangs, slapping a 25% tax on private detention centers, and adding protections for immigrants at courthouses. pic.twitter.com/6tWhPZ8UaA — Steve Gruber (@stevegrubershow) September 29, 2026

Entre las medidas destaca AB 2760, que establece restricciones sobre dispositivos de electrochoque portátiles utilizados por fuerzas del orden, una prohibición que California presenta como la primera de su tipo en Estados Unidos.

La decisión adquiere relevancia después de los planes federales para incorporar este tipo de tecnología entre agentes migratorios, elevando el debate sobre los métodos empleados durante detenciones.

California también restringirá determinadas utilizaciones de granadas aturdidoras y cargas explosivas, incluidas circunstancias vinculadas con operaciones de aplicación de las leyes migratorias.

Otra disposición impedirá que agentes de ICE que hayan cometido faltas graves durante sus funciones puedan posteriormente convertirse en agentes del orden o empleados públicos estatales.