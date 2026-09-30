Newsom endurece el pulso con Trump: California impone nuevas trabas a operativos de ICE
Publicado el29/09/2026 a las 20:00
- California endurece controles migratorios
- Impuesto del 25% a detenciones
- Prohíben guantes de electrochoque
California abrió este martes un nuevo frente contra la política migratoria de Donald Trump: el gobernador Gavin Newsom firmó un amplio paquete de leyes que aumenta los controles sobre operativos y centros privados de detención migratoria. Governor of California
Las medidas abarcan desde el equipo utilizado por agentes hasta las condiciones bajo las cuales funcionan instalaciones privadas que albergan a inmigrantes detenidos por autoridades federales.
La oficina de Newsom sostiene que California no puede determinar la política migratoria federal, pero sí regular instalaciones, propiedades, recursos estatales y determinadas prácticas policiales dentro de sus competencias. Governor of California
Por qué importa: el paquete podría aumentar la confrontación jurídica entre California y Washington sobre cuánto puede limitar un estado las condiciones bajo las cuales opera la aplicación federal de inmigración.
– Impuesto: 25% a centros privados.
– Dato: prohíben guantes de electrochoque.
– Proceso: aumenta supervisión estatal.
– Qué pueden hacer: conocer derechos y cambios.
California endurece leyes contra ICE y centros de detención
Gavin Newsom signed legislation restricting ICE tactics in California—banning shock gloves and flash-bangs, slapping a 25% tax on private detention centers, and adding protections for immigrants at courthouses. pic.twitter.com/6tWhPZ8UaA
— Steve Gruber (@stevegrubershow) September 29, 2026
Entre las medidas destaca AB 2760, que establece restricciones sobre dispositivos de electrochoque portátiles utilizados por fuerzas del orden, una prohibición que California presenta como la primera de su tipo en Estados Unidos.
La decisión adquiere relevancia después de los planes federales para incorporar este tipo de tecnología entre agentes migratorios, elevando el debate sobre los métodos empleados durante detenciones.
California también restringirá determinadas utilizaciones de granadas aturdidoras y cargas explosivas, incluidas circunstancias vinculadas con operaciones de aplicación de las leyes migratorias.
Otra disposición impedirá que agentes de ICE que hayan cometido faltas graves durante sus funciones puedan posteriormente convertirse en agentes del orden o empleados públicos estatales.
Centros de detención de ICE enfrentan impuesto del 25%
Newsom has signed a law banning local, state and federal officers from using gloves that can deliver electric shocks to people. The ban comes weeks after ICE made plans to give its officers the gloves. https://t.co/GWCh60H8qU pic.twitter.com/yRYr9Dlyck
— ABC7 News (@abc7newsbayarea) September 29, 2026
El paquete incluye además un nuevo impuesto del 25% sobre centros privados de detención, cuyos ingresos serán destinados a servicios relacionados con inmigración, según la oficina del gobernador.
La legislación también cierra una vía que permitía a determinadas instalaciones reclamar una exención fiscal y amplía requisitos estatales relacionados con salud, seguridad y supervisión.
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Otras disposiciones aumentan el acceso público a registros de centros privados y refuerzan el papel del fiscal general de California en la vigilancia de instalaciones civiles de detención.
También habrá mayores requisitos de planificación y participación pública cuando se plantee la apertura o aprobación de nuevas instalaciones de detención en determinadas comunidades.
California amplía herramientas frente a agentes federales
Gov. Gavin Newsom signs California law banning ICE from using electric-shock gloves.
The law prohibits law-enforcement agencies from using wearable electroshock devices in California, including by federal agents.
The ban on shock gloves will take effect in 2027 and remain in… pic.twitter.com/0WnNvLapAk
— Resist the Mainstream (@ResisttheMS) September 29, 2026
Una de las disposiciones permite que personas demanden a funcionarios federales cuando aleguen violaciones de derechos constitucionales, ampliando las herramientas disponibles para buscar reparación ante los tribunales.
El paquete también restringe el uso de propiedades estatales para actividades migratorias de preparación, procesamiento, detención u operaciones y establece nuevas reglas de identificación para determinados vehículos alquilados por autoridades.
Newsom presentó las leyes como medidas de transparencia y rendición de cuentas frente a la intensificación de las operaciones federales de inmigración en California.
El choque ahora puede trasladarse a los tribunales si el Gobierno federal cuestiona disposiciones estatales por considerar que interfieren con facultades migratorias que corresponden al Gobierno federal.