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Tragedia frente a Puerto Rico: rescatan a 40 migrantes y buscan desaparecidos tras naufragio
Un naufragio cerca de Isla de Mona deja 40 migrantes rescatados y dos muertos. La Guardia Costera mantiene la búsqueda de desaparecidos.
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Tragedia frente a Puerto Rico: rescatan a 40 migrantes y buscan desaparecidos tras naufragio
Foto Naufragio en Puerto Rico: 40 migrantes rescatados y 2 muertos FOTO: EFE

Publicado el28/09/2026 a las 20:12

  • Rescatan a 40 migrantes
  • Dos personas fueron halladas muertas
  • Continúa búsqueda de desaparecidos
Una peligrosa travesía migratoria por el Caribe terminó en tragedia frente a Puerto Rico: 40 personas fueron rescatadas con vida y dos cuerpos recuperados después del naufragio de una embarcación improvisada cerca de Isla de Mona. El accidente ocurrió alrededor de las 11:00 p.m. del domingo, cuando la embarcación navegaba aproximadamente a 10 millas de la isla, ubicada entre Puerto Rico y República Dominicana. Las primeras estimaciones apuntaban a unas 60 personas a bordo, lo que mantiene abierta una operación de búsqueda para localizar a quienes todavía no han sido encontrados. La emergencia movilizó a la Guardia Costera de Estados Unidos después de que el buque Tripiti rescatara inicialmente a cuatro personas que permanecían en el agua y alertara a las autoridades.

Naufragio en Isla de Mona deja dos muertos y desaparecidos

Los sobrevivientes relataron a las autoridades que antes del naufragio se produjo una pelea dentro de la embarcación, incidente en el que varias personas habrían resultado gravemente heridas. En medio de la emergencia, algunos de los ocupantes saltaron al mar e intentaron alcanzar nadando Isla de Mona, según los testimonios recopilados durante la operación. Otro elemento aumentó considerablemente el peligro: las personas que viajaban en la embarcación no llevaban chalecos salvavidas, de acuerdo con la información atribuida a la Guardia Costera. Las autoridades mantienen el balance como provisional mientras continúa la búsqueda, por lo que las cifras de sobrevivientes, fallecidos y desaparecidos podrían cambiar conforme avance el operativo.

Guardia Costera mantiene búsqueda de migrantes en Puerto Rico

[caption id="attachment_1673496" align="alignnone" width="1200"]migrantes, Puerto Rico, migrantes MundoNOW Naufragio en Puerto Rico: 40 migrantes rescatados y 2 muertos FOTO: EFE[/caption] El caso vuelve a poner el foco sobre el Canal de la Mona, una ruta marítima utilizada por migrantes que intentan llegar irregularmente desde República Dominicana hacia Puerto Rico, territorio estadounidense. El cruce presenta riesgos por las condiciones marítimas y por el uso frecuente de embarcaciones precarias. Las corrientes del canal, además, pueden variar por efecto del viento y las mareas. La tragedia ocurre apenas días después de que la Guardia Costera informara sobre la repatriación de más de un centenar de migrantes haitianos y dominicanos interceptados en dos operaciones cerca del oeste de Puerto Rico.
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El nuevo naufragio evidencia nuevamente los riesgos de estas travesías, especialmente cuando las embarcaciones carecen de equipos básicos de seguridad y transportan a numerosas personas por aguas abiertas.

Qué se sabe del operativo frente a Isla de Mona

Las labores de búsqueda y rescate permanecen como prioridad ante la posibilidad de que todavía haya sobrevivientes en el mar o personas que hayan conseguido llegar a zonas de Isla de Mona. El número exacto de ocupantes tampoco estaba confirmado inicialmente, ya que la estimación de unas 60 personas procedía de los testimonios proporcionados por los primeros sobrevivientes. Las autoridades deberán además reconstruir lo sucedido antes del naufragio y determinar qué relación tuvo el incidente reportado a bordo con el momento en que la embarcación terminó volcando. Mientras continúa la operación, el caso deja dos muertes confirmadas y decenas de sobrevivientes, pero mantiene abierta la búsqueda de desaparecidos en uno de los corredores marítimos migratorios más peligrosos del Caribe. FUENTE: EFE
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