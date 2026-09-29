Rescatan a 40 migrantes

Dos personas fueron halladas muertas

Continúa búsqueda de desaparecidos

Naufragio en Isla de Mona deja dos muertos y desaparecidos

Two people found dead, at least 40 rescued and several missing after makeshift boat carrying estimated 60 people capsizes off Puerto Rico, U.S. Coast Guard says; survivors report machete altercation forced people into the water. pic.twitter.com/UhSqKilQhg — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 28, 2026

Una peligrosa travesía migratoria por el Caribe terminó en tragedia frente a Puerto Rico: 40 personas fueron rescatadas con vida y dos cuerpos recuperados después del naufragio de una embarcación improvisada cerca de Isla de Mona. El accidente ocurrió alrededor de las 11:00 p.m. del domingo, cuando la embarcación navegaba aproximadamente a 10 millas de la isla, ubicada entre Puerto Rico y República Dominicana. Las primeras estimaciones apuntaban a unas 60 personas a bordo, lo que mantiene abierta una operación de búsqueda para localizar a quienes todavía no han sido encontrados. La emergencia movilizó a la Guardia Costera de Estados Unidos después de que el buque Tripiti rescatara inicialmente a cuatro personas que permanecían en el agua y alertara a las autoridades.Los sobrevivientes relataron a las autoridades que antes del naufragio se produjo una pelea dentro de la embarcación, incidente en el que varias personas habrían resultado gravemente heridas. En medio de la emergencia, algunos de los ocupantes saltaron al mar e intentaron alcanzar nadando Isla de Mona, según los testimonios recopilados durante la operación. Otro elemento aumentó considerablemente el peligro: las personas que viajaban en la embarcación no llevaban chalecos salvavidas, de acuerdo con la información atribuida a la Guardia Costera. Las autoridades mantienen el balance como provisional mientras continúa la búsqueda, por lo que las cifras de sobrevivientes, fallecidos y desaparecidos podrían cambiar conforme avance el operativo.