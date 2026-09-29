Tragedia frente a Puerto Rico: rescatan a 40 migrantes y buscan desaparecidos tras naufragio
Un naufragio cerca de Isla de Mona deja 40 migrantes rescatados y dos muertos. La Guardia Costera mantiene la búsqueda de desaparecidos.
Publicado el28/09/2026 a las 20:12
- Rescatan a 40 migrantes
- Dos personas fueron halladas muertas
- Continúa búsqueda de desaparecidos
Naufragio en Isla de Mona deja dos muertos y desaparecidos
Los sobrevivientes relataron a las autoridades que antes del naufragio se produjo una pelea dentro de la embarcación, incidente en el que varias personas habrían resultado gravemente heridas. En medio de la emergencia, algunos de los ocupantes saltaron al mar e intentaron alcanzar nadando Isla de Mona, según los testimonios recopilados durante la operación. Otro elemento aumentó considerablemente el peligro: las personas que viajaban en la embarcación no llevaban chalecos salvavidas, de acuerdo con la información atribuida a la Guardia Costera. Las autoridades mantienen el balance como provisional mientras continúa la búsqueda, por lo que las cifras de sobrevivientes, fallecidos y desaparecidos podrían cambiar conforme avance el operativo.
Two people found dead, at least 40 rescued and several missing after makeshift boat carrying estimated 60 people capsizes off Puerto Rico, U.S. Coast Guard says; survivors report machete altercation forced people into the water. pic.twitter.com/UhSqKilQhg— AZ Intel (@AZ_Intel_) September 28, 2026
Guardia Costera mantiene búsqueda de migrantes en Puerto Rico[caption id="attachment_1673496" align="alignnone" width="1200"] Naufragio en Puerto Rico: 40 migrantes rescatados y 2 muertos FOTO: EFE[/caption] El caso vuelve a poner el foco sobre el Canal de la Mona, una ruta marítima utilizada por migrantes que intentan llegar irregularmente desde República Dominicana hacia Puerto Rico, territorio estadounidense. El cruce presenta riesgos por las condiciones marítimas y por el uso frecuente de embarcaciones precarias. Las corrientes del canal, además, pueden variar por efecto del viento y las mareas. La tragedia ocurre apenas días después de que la Guardia Costera informara sobre la repatriación de más de un centenar de migrantes haitianos y dominicanos interceptados en dos operaciones cerca del oeste de Puerto Rico.
TE PUEDE INTERESAR: Washington endurece las visas y pone bajo presión a funcionarios latinoamericanosEl nuevo naufragio evidencia nuevamente los riesgos de estas travesías, especialmente cuando las embarcaciones carecen de equipos básicos de seguridad y transportan a numerosas personas por aguas abiertas.