EEUU endureció su postura sobre asilo, TPS y Green Card en esta semana
Publicado el26/09/2026 a las 16:38
- Asilo bajo mayor escrutinio
- TPS no garantiza residencia
- USCIS alerta sobre estafas
Estados Unidos está reforzando el escrutinio sobre las solicitudes de asilo, mientras millones de inmigrantes continúan esperando una resolución de sus casos.
El DHS recalca que el asilo es un beneficio discrecional. Esto significa que cumplir los requisitos de elegibilidad no obliga automáticamente al gobierno a conceder la protección.
Según la información proporcionada, para julio de 2026 había cerca de 3.5 millones de casos pendientes en las cortes migratorias, incluidos unos 2.3 millones de casos de asilo defensivo.
Para obtener protección, cada solicitante debe demostrar que cumple los requisitos establecidos por la legislación migratoria estadounidense.
EEUU endurece reglas migratorias: alertas sobre asilo, TPS y Green Card
Los venezolanos protegidos por TPS deben considerar una diferencia fundamental: tener este beneficio temporal no genera automáticamente un camino hacia la residencia permanente.
Una persona con TPS necesita calificar independientemente bajo una categoría migratoria disponible para solicitar una Green Card.
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Entre las posibles vías están determinadas peticiones familiares, categorías de empleo, asilo, refugio y otras protecciones humanitarias previstas por la legislación.
La situación puede cambiar según factores individuales, como la forma de entrada a Estados Unidos, un posible parole, antecedentes migratorios, vínculos familiares y otras circunstancias.
USCIS advierte sobre estafas para “acelerar” la Green Card
USCIS también alerta sobre personas, empresas o sitios que prometen acelerar solicitudes de Green Card, visas o permisos de trabajo mediante pagos adicionales.
Una señal de alerta es que alguien asegure tener contactos especiales dentro del gobierno capaces de saltarse los tiempos normales de procesamiento.
También conviene desconfiar de quienes garanticen una aprobación. Los beneficios migratorios dependen de requisitos legales y de la evaluación correspondiente.
USCIS dispone de mecanismos oficiales de procesamiento acelerado para determinadas categorías, pero estos procedimientos están regulados.
¿Cómo protegerse antes de pagar por ayuda migratoria?
Antes de entregar dinero, documentos o información personal, los inmigrantes pueden comprobar si la persona que ofrece representación está autorizada.
El Departamento de Justicia mantiene registros de organizaciones reconocidas y representantes acreditados para determinados procedimientos migratorios.
Los solicitantes también pueden consultar directamente los canales oficiales de USCIS para comprobar tiempos de procesamiento y opciones disponibles.
Fuentes: La Nación, N+ Univision