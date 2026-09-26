EEUU endureció su postura sobre asilo, TPS y Green Card en esta semana

Asilo bajo mayor escrutinio

TPS no garantiza residencia

USCIS alerta sobre estafas

Estados Unidos está reforzando el escrutinio sobre las solicitudes de asilo, mientras millones de inmigrantes continúan esperando una resolución de sus casos.

El DHS recalca que el asilo es un beneficio discrecional. Esto significa que cumplir los requisitos de elegibilidad no obliga automáticamente al gobierno a conceder la protección.

Según la información proporcionada, para julio de 2026 había cerca de 3.5 millones de casos pendientes en las cortes migratorias, incluidos unos 2.3 millones de casos de asilo defensivo.

Para obtener protección, cada solicitante debe demostrar que cumple los requisitos establecidos por la legislación migratoria estadounidense.

EEUU endurece reglas migratorias: alertas sobre asilo, TPS y Green Card

Los venezolanos protegidos por TPS deben considerar una diferencia fundamental: tener este beneficio temporal no genera automáticamente un camino hacia la residencia permanente.

Una persona con TPS necesita calificar independientemente bajo una categoría migratoria disponible para solicitar una Green Card.

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Entre las posibles vías están determinadas peticiones familiares, categorías de empleo, asilo, refugio y otras protecciones humanitarias previstas por la legislación.

La situación puede cambiar según factores individuales, como la forma de entrada a Estados Unidos, un posible parole, antecedentes migratorios, vínculos familiares y otras circunstancias.