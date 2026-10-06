Corte Suprema ordena reconsiderar sentencia.

Permisos laborales requieren revisión individual.

Asilo pendiente no concede estatus.

La Corte Suprema anuló el 5 de octubre una sentencia favorable a beneficiarios del TPS y ordenó revisar nuevamente el caso en el Noveno Circuito.

La resolución representa un revés judicial para los venezolanos que buscaban frenar las decisiones del Gobierno sobre el Estatus de Protección Temporal.

El tribunal de apelaciones deberá reconsiderar su fallo tomando en cuenta Mullin v. Doe, un precedente de junio mencionado expresamente en la orden.

La medida no establece una nueva fecha de vencimiento para todos los documentos migratorios ni resuelve definitivamente cada situación individual.

Permisos de trabajo: qué deben revisar los venezolanos

🚨🇺🇲🇻🇪 ÚLTIMA HORA La Corte Suprema de Justicia toma una decisión importante sobre el TPS para Venezuela. Comparte y guarda este video. #inmigración #inmigrantes #abogado #venezuela🇻🇪 #venezuela https://t.co/qgwVq2beiD — John R. De La Vega, P.A. (@johndelavegalaw) October 5, 2026



La preocupación inmediata es laboral: haber tenido TPS no garantiza que una persona conserve hoy una autorización válida para trabajar en Estados Unidos.

La información de USCIS consultada reconocía vigencia hasta el 2 de octubre de 2026 para determinados documentos expedidos a más tardar el 5 de febrero de 2025.

Ese plazo ya transcurrió. Sin embargo, tampoco corresponde concluir que cualquier permiso de trabajo de un ciudadano venezolano perdió validez por esta orden.

Cada trabajador debe comprobar la categoría de su autorización, posibles extensiones aplicables y si dispone de un permiso independiente del TPS.