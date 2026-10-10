Caso Baby Angelita: investigan si madre de 14 años atropelló a su recién nacida en California; su padre fue detenido en México

nvestigan posible atropellamiento de bebé recién nacida.

Pruebas genéticas revelan presunto abuso incestuoso.

Detienen en México al padre investigado.

Caso Baby Angelita. La investigación sobre la muerte de la bebé Angelita, una recién nacida encontrada sin vida junto a una carretera de California, dio un giro después de que las autoridades revelaran que posiblemente fue atropellada por un vehículo conducido por su propia madre, una adolescente de 14 años.

El caso ha provocado conmoción debido a que las pruebas de ADN determinaron que la bebé nació después de que la menor quedara embarazada de su propio padre, Sergio Gálvez Pérez, quien fue detenido en México.

De acuerdo con ABC7, los investigadores presentaron nuevos detalles durante una conferencia de prensa celebrada el jueves 8 de octubre, aunque todavía no han establecido definitivamente cómo murió la recién nacida.

¿Cómo murió la bebé Angelita en California? Caso Baby Angelita

Mother of teen girl whose baby was found dead arrested in Monterey County https://t.co/n3Gv4X2533 https://t.co/GdVlZ8xpXL — SFGATE (@SFGate) October 7, 2026

El cuerpo de la pequeña fue encontrado el 1 de agosto junto a Struve Road, en Moss Landing, una comunidad del condado de Monterey.

Según la Oficina del Sheriff, los investigadores encontraron indicios que apuntan a que la recién nacida pudo haber sido trasladada desde el lugar donde nació hasta debajo de un automóvil.

El detective Richard Geng explicó que una gran mancha de sangre localizada a varios metros del cuerpo llevó a los investigadores a considerar esa posibilidad.

De acuerdo con ABC7, las autoridades creen que el vehículo que posiblemente atropelló a la bebé era conducido por su madre adolescente.

Sin embargo, se trata de una hipótesis de investigación, no de una conclusión judicial sobre la responsabilidad de la menor.

Geng también señaló que, hasta ese momento, no habían encontrado pruebas que vincularan directamente a Sergio Gálvez Pérez con la muerte de la recién nacida.