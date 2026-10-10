Caso Baby Angelita: investigan si madre de 14 años atropelló a su recién nacida en California; su padre fue detenido en México
Publicado el 10/10/2026 a las 03:18
- nvestigan posible atropellamiento de bebé recién nacida.
- Pruebas genéticas revelan presunto abuso incestuoso.
- Detienen en México al padre investigado.
El caso ha provocado conmoción debido a que las pruebas de ADN determinaron que la bebé nació después de que la menor quedara embarazada de su propio padre, Sergio Gálvez Pérez, quien fue detenido en México.
De acuerdo con ABC7, los investigadores presentaron nuevos detalles durante una conferencia de prensa celebrada el jueves 8 de octubre, aunque todavía no han establecido definitivamente cómo murió la recién nacida.
¿Cómo murió la bebé Angelita en California? Caso Baby Angelita
Mother of teen girl whose baby was found dead arrested in Monterey County https://t.co/n3Gv4X2533 https://t.co/GdVlZ8xpXL
— SFGATE (@SFGate) October 7, 2026
El cuerpo de la pequeña fue encontrado el 1 de agosto junto a Struve Road, en Moss Landing, una comunidad del condado de Monterey.
Según la Oficina del Sheriff, los investigadores encontraron indicios que apuntan a que la recién nacida pudo haber sido trasladada desde el lugar donde nació hasta debajo de un automóvil.
El detective Richard Geng explicó que una gran mancha de sangre localizada a varios metros del cuerpo llevó a los investigadores a considerar esa posibilidad.
De acuerdo con ABC7, las autoridades creen que el vehículo que posiblemente atropelló a la bebé era conducido por su madre adolescente.
Sin embargo, se trata de una hipótesis de investigación, no de una conclusión judicial sobre la responsabilidad de la menor.
Geng también señaló que, hasta ese momento, no habían encontrado pruebas que vincularan directamente a Sergio Gálvez Pérez con la muerte de la recién nacida.
Caso Baby Angelita. Padre acusado de abusar de su hija fue detenido en México
Baby Angelita Case: Cops believe 14-year-old mother was driving car that ran over child.
🎥: KTVU FOX 2 San Francisco https://t.co/bDOs1lsG7N
— TMZ (@TMZ) October 9, 2026
Las pruebas genéticas confirmaron que Sergio Gálvez Pérez es el padre biológico de la bebé y también de la adolescente que la dio a luz, según informó ABC7.
El hombre era buscado por autoridades estadounidenses por acusaciones relacionadas con delitos sexuales contra su hija y presunto secuestro.
De acuerdo con N+ Univision, fue localizado y detenido en México por cargos relacionados con posesión de narcóticos, mientras que la adolescente fue encontrada a salvo.
NBC News había informado anteriormente que la Fiscalía del Condado de Monterey reconoció expresamente a la joven como víctima de abuso sexual por parte de su padre.
Las autoridades estadounidenses habían emitido una Alerta Ámbar para localizar a ambos después de que fueran vistos juntos en Salinas durante agosto.
También arrestaron a la madre de la adolescente
A 14-year-old girl is accused of giving birth on the side of a road and leaving the infant to die in Monterey County.
Investigators named the deceased newborn “Baby Angelita."
Angelita's young mother is at-large and wanted on suspicion of murder. The murder suspect's father, Sergio Galvez Perez, is wanted on suspicion of incest and child sex crimes.
Investigators believe Perez is hiding out with his teen daughter.
Sheriff Nieto said, "Perez is the biological father of the 14-year-old murder suspect and the biological father of Baby Angelita.”
Nieto said, "I’m here to say to Sergio Galvez Perez: you need to turn yourself in."
Story: https://t.co/YjO027mfWW
— KRON4 News (@kron4news) September 1, 2026
La investigación también alcanzó a Ofelia García Ortega, madre de la adolescente y abuela de la bebé Angelita.
Según N+ Univision, la mujer fue detenida el 6 de octubre en el condado de Monterey y enfrenta acusaciones relacionadas con poner en peligro a una menor, contribuir a su delincuencia y poseer una identificación falsificada.
Los investigadores sostienen que presuntamente dejó de enviar a su hija a la escuela, la puso a trabajar en el campo y permitió que condujera un automóvil pese a su edad.
¿Qué pasará con la adolescente de 14 años?
Missing California Teen Rescued in Mexico; Father Arrested in Incest and Child Sex Case
Mexican authorities have rescued a missing 14-year-old girl from Monterey County, California, and arrested her father.
Investigators believe the teenager, Diana Galves Ortega, is the mother of "Baby Angelita," an infant found dead on the side of a road. The Monterey County Sheriff's Office stated that the girl's father, Sergio Galves Perez, was also the biological father of the deceased newborn. He now faces incest and child sex charges.
— Matt Robinson (@mattrobinson) October 6, 2026
La situación legal de la joven continúa siendo especialmente delicada debido a que las autoridades la identifican como víctima de presunto abuso sexual.
NBC News informó que la Fiscalía del Condado de Monterey había señalado en septiembre que no recibió una solicitud para presentar cargos penales contra ella.
🥶 Read "14-Year-Old Allegedly Impregnated by Father Is Found Safe as Dad Is Arrested, Months After Newborn Was Found Dead" on SmartNews: 🇺🇸 https://t.co/wxLbsVzk6B #SmartNews
~ ⚠️
California 🚨 authorities 👮 had issued 📢 an Amber Alert ⚠️ for Diana 👩 on Sept. 6 📅, weeks ⏳ after a newborn 👶 believed 🤔 to be hers 🧬 was found 🔎 dead 💔 on the side 🛣️ of a road 🚧 in north ⬆️ Monterey County 📍 on Aug. 1 📆. Authorities 🚔 alleged ⚖️ that Diana 👩 left 🚶 the infant 👶, dubbed 🏷️ “Baby Angelita” 👼 by police 👮, on the roadside 🌑 after giving birth 🩸. 🧐
— foxx0 (@foxx_0_) October 5, 2026
Por su parte, ABC7 indicó el 9 de octubre que todavía no se habían presentado cargos formales relacionados con los nuevos hallazgos expuestos en la conferencia de prensa.
Las autoridades continúan investigando las circunstancias de la muerte de la bebé Angelita, mientras buscan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
Fuentes: ABC7 Los Ángeles (KABC), N+ Univision y NBC News.