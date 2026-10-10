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Caso Baby Angelita: investigan si madre de 14 años atropelló a su recién nacida en California; su padre fue detenido en México
Caso Baby Angelita en California da un nuevo giro: autoridades investigan si su madre de 14 años la atropelló. El padre fue detenido
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Caso Baby Angelita.

Publicado el 10/10/2026 a las 03:18

  • nvestigan posible atropellamiento de bebé recién nacida.
  • Pruebas genéticas revelan presunto abuso incestuoso.
  • Detienen en México al padre investigado.
Caso Baby Angelita. La investigación sobre la muerte de la bebé Angelita, una recién nacida encontrada sin vida junto a una carretera de California, dio un giro después de que las autoridades revelaran que posiblemente fue atropellada por un vehículo conducido por su propia madre, una adolescente de 14 años.

El caso ha provocado conmoción debido a que las pruebas de ADN determinaron que la bebé nació después de que la menor quedara embarazada de su propio padre, Sergio Gálvez Pérez, quien fue detenido en México.

De acuerdo con ABC7, los investigadores presentaron nuevos detalles durante una conferencia de prensa celebrada el jueves 8 de octubre, aunque todavía no han establecido definitivamente cómo murió la recién nacida.

¿Cómo murió la bebé Angelita en California? Caso Baby Angelita

El cuerpo de la pequeña fue encontrado el 1 de agosto junto a Struve Road, en Moss Landing, una comunidad del condado de Monterey.

Según la Oficina del Sheriff, los investigadores encontraron indicios que apuntan a que la recién nacida pudo haber sido trasladada desde el lugar donde nació hasta debajo de un automóvil.

El detective Richard Geng explicó que una gran mancha de sangre localizada a varios metros del cuerpo llevó a los investigadores a considerar esa posibilidad.

De acuerdo con ABC7, las autoridades creen que el vehículo que posiblemente atropelló a la bebé era conducido por su madre adolescente.

Sin embargo, se trata de una hipótesis de investigación, no de una conclusión judicial sobre la responsabilidad de la menor.

Geng también señaló que, hasta ese momento, no habían encontrado pruebas que vincularan directamente a Sergio Gálvez Pérez con la muerte de la recién nacida.

Caso Baby Angelita. Padre acusado de abusar de su hija fue detenido en México


Las pruebas genéticas confirmaron que Sergio Gálvez Pérez es el padre biológico de la bebé y también de la adolescente que la dio a luz, según informó ABC7.

El hombre era buscado por autoridades estadounidenses por acusaciones relacionadas con delitos sexuales contra su hija y presunto secuestro.

De acuerdo con N+ Univision, fue localizado y detenido en México por cargos relacionados con posesión de narcóticos, mientras que la adolescente fue encontrada a salvo.

NBC News había informado anteriormente que la Fiscalía del Condado de Monterey reconoció expresamente a la joven como víctima de abuso sexual por parte de su padre.

Las autoridades estadounidenses habían emitido una Alerta Ámbar para localizar a ambos después de que fueran vistos juntos en Salinas durante agosto.

También arrestaron a la madre de la adolescente


La investigación también alcanzó a Ofelia García Ortega, madre de la adolescente y abuela de la bebé Angelita.

Según N+ Univision, la mujer fue detenida el 6 de octubre en el condado de Monterey y enfrenta acusaciones relacionadas con poner en peligro a una menor, contribuir a su delincuencia y poseer una identificación falsificada.

Los investigadores sostienen que presuntamente dejó de enviar a su hija a la escuela, la puso a trabajar en el campo y permitió que condujera un automóvil pese a su edad.

¿Qué pasará con la adolescente de 14 años?

La situación legal de la joven continúa siendo especialmente delicada debido a que las autoridades la identifican como víctima de presunto abuso sexual.

NBC News informó que la Fiscalía del Condado de Monterey había señalado en septiembre que no recibió una solicitud para presentar cargos penales contra ella.

Por su parte, ABC7 indicó el 9 de octubre que todavía no se habían presentado cargos formales relacionados con los nuevos hallazgos expuestos en la conferencia de prensa.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias de la muerte de la bebé Angelita, mientras buscan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Fuentes: ABC7 Los Ángeles (KABC), N+ Univision y NBC News.

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