Madre hispana de tres hijos muere presuntamente a manos de su esposo en California; dos menores presenciaron el ataque
Publicado el 10/10/2026 a las 02:36
- Madre hispana murió tras brutal agresión.
- Dos pequeños presenciaron el presunto ataque.
- Familia recauda fondos para tres huérfanos.
Muere mamá hispana. Una madre hispana de tres hijos murió tras una presunta agresión a golpes de su esposo en Morgan Hill, California. Dos de los menores se encontraban en la vivienda cuando ocurrió el ataque que terminó con la vida de Jasmyne García, de 34 años.
El principal acusado es su esposo, Roy Anthony López, de 37 años, quien enfrenta cargos de asesinato y poner en peligro a menores. Según documentos judiciales citados por KTVU FOX 2, el hijo adolescente de la víctima relató que encontró a su madre gravemente herida.
La tragedia ocurrió entre el 2 y el 3 de octubre en el condado de Santa Clara. Jasmyne, originaria de Salinas, dejó tres hijos: Aaron, Tony y Aaliyah.
El hijo adolescente encontró a su madre gravemente herida[caption id="attachment_1696182" align="alignnone" width="1200"] Roy Lopez fue acusado de asesinato después de que su esposa fuera golpeada hasta la muerte el 2 de octubre de 2026. Foto: Policía de Morgan Hill.[/caption]
De acuerdo con KTVU FOX 2, que cita una declaración policial de causa probable, el hijo de 14 años encontró la vivienda desordenada cuando regresó a casa la noche del 2 de octubre.
El adolescente declaró que había sangre en distintas partes de la vivienda, agujeros en las paredes y agua en la cocina. Al entrar al dormitorio principal, encontró a su madre tendida en el suelo.
Según su testimonio, Jasmyne estaba consciente, pero se quejaba de dolor y presentaba graves lesiones faciales. Su rostro estaba tan inflamado que resultaba "irreconocible", de acuerdo con los documentos judiciales.[caption id="attachment_1696180" align="alignnone" width="1200"] Jasmyne García, madre de tres hijos, murió a los 34 años en California. Foto: GoFundMe.[/caption]
El menor también relató que su madre perdió y recuperó el conocimiento durante la noche y que no podía mantenerse de pie sin ayuda.
Los investigadores señalaron que un niño de seis años presenció la agresión y que otro de tres años también se encontraba en la vivienda.
Muere mamá hispana: Esposo llevó a Jasmyne al hospital y fue arrestado[caption id="attachment_1696179" align="alignnone" width="1200"] Familiares de Jasmyne García buscan recaudar 45,000 dólares para apoyar a sus tres hijos. Foto: GoFundMe.[/caption]
La mañana del 3 de octubre, aproximadamente a las 9:20, López llevó a su esposa al Hospital Good Samaritan, en San José, según informó la Policía de Morgan Hill.
De acuerdo con KTVU FOX 2 y el San Francisco Chronicle, el hombre presuntamente reconoció ante las autoridades que había matado a su esposa.
Aunque Jasmyne recibió atención médica, falleció en el lugar. López fue detenido y posteriormente acusado de asesinato y poner en peligro a menores.
El acusado no presentó una declaración de culpabilidad o inocencia en su comparecencia inicial. Su próxima audiencia está programada para el 15 de diciembre.
Un juez también emitió órdenes de protección que le prohíben mantener contacto con sus tres hijos, según información de Mercury News citada por KTVU.
Muere mamá hispana: Familia pide ayuda para los tres hijos de Jasmyne[caption id="attachment_1696178" align="alignnone" width="1200"] Familiares de Jasmyne García buscan recaudar 45,000 dólares para apoyar a sus tres hijos. Foto: GoFundMe.[/caption]
Tras la tragedia, Jorge García abrió una campaña en GoFundMe para recaudar fondos destinados a los hijos de la víctima.
En la publicación, la familia recuerda a Jasmyne como una madre dedicada, profundamente religiosa y cariñosa, cuya mayor felicidad era compartir su vida con sus hijos.
"Ninguna familia debería tener que soportar el dolor inimaginable de perder a alguien que ama de una forma tan desgarradora", expresa el mensaje familiar, traducido del inglés.
La campaña establece una meta de 45,000 dólares y, según la cifra proporcionada, ha reunido 18,999 dólares para apoyar las necesidades de los menores.[caption id="attachment_1696177" align="alignnone" width="1188"] La familia recuerda a Jasmyne como una madre amorosa y dedicada a sus hijos. Foto: GoFundMe.[/caption]
Los niños quedaron bajo custodia del Departamento de Servicios para Familias y Niños del condado, según información policial recogida por KTVU.
La familia asegura que todas las contribuciones serán destinadas a ayudar a Aaron, Tony y Aaliyah mientras enfrentan la vida sin su madre.
Fuentes: KTVU FOX 2, San Francisco Chronicle, Mercury News y campaña familiar de GoFundMe.