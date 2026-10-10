Madre hispana de tres hijos muere presuntamente a manos de su esposo en California; dos menores presenciaron el ataque

Madre hispana murió tras brutal agresión.

Dos pequeños presenciaron el presunto ataque.

Familia recauda fondos para tres huérfanos.

Muere mamá hispana. Una madre hispana de tres hijos murió tras una presunta agresión a golpes de su esposo en Morgan Hill, California. Dos de los menores se encontraban en la vivienda cuando ocurrió el ataque que terminó con la vida de Jasmyne García, de 34 años.

El principal acusado es su esposo, Roy Anthony López, de 37 años, quien enfrenta cargos de asesinato y poner en peligro a menores. Según documentos judiciales citados por KTVU FOX 2, el hijo adolescente de la víctima relató que encontró a su madre gravemente herida.

La tragedia ocurrió entre el 2 y el 3 de octubre en el condado de Santa Clara. Jasmyne, originaria de Salinas, dejó tres hijos: Aaron, Tony y Aaliyah.

El hijo adolescente encontró a su madre gravemente herida

[caption id="attachment_1696182" align="alignnone" width="1200"]Roy Lopez fue acusado de asesinato después de que su esposa fuera golpeada hasta la muerte el 2 de octubre de 2026. Foto: Policía de Morgan Hill.[/caption]

De acuerdo con KTVU FOX 2, que cita una declaración policial de causa probable, el hijo de 14 años encontró la vivienda desordenada cuando regresó a casa la noche del 2 de octubre.

El adolescente declaró que había sangre en distintas partes de la vivienda, agujeros en las paredes y agua en la cocina. Al entrar al dormitorio principal, encontró a su madre tendida en el suelo.

Según su testimonio, Jasmyne estaba consciente, pero se quejaba de dolor y presentaba graves lesiones faciales. Su rostro estaba tan inflamado que resultaba "irreconocible", de acuerdo con los documentos judiciales.

[caption id="attachment_1696180" align="alignnone" width="1200"]Jasmyne García, madre de tres hijos, murió a los 34 años en California. Foto: GoFundMe.[/caption]

El menor también relató que su madre perdió y recuperó el conocimiento durante la noche y que no podía mantenerse de pie sin ayuda.

Los investigadores señalaron que un niño de seis años presenció la agresión y que otro de tres años también se encontraba en la vivienda.