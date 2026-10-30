Trump y Melania celebran Halloween en la Casa Blanca: un baile y un sobrevuelo sorprenden a los invitados
Publicado el 29/10/2026 a las 20:41
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, celebraron Halloween en la Casa Blanca con una entrega de dulces que reunió a familias, funcionarios y militares.
La residencia presidencial se transformó en un escenario otoñal con decenas de calabazas, luces y actividades infantiles. Sin embargo, dos momentos llamaron especialmente la atención: un breve baile del mandatario y el sobrevuelo del Air Force One.
Por qué importa: La celebración mantiene una tradición presidencial estadounidense y muestra una faceta más familiar de la Casa Blanca, en medio de la actividad política previa a las elecciones legislativas.
Trump celebra Halloween con Melania.
WOW - HALLOWEEN AT THE WHITE HOUSE WAS AWKWARD.
TRUMP TRIED TO HOLD HANDS WITH MELANIA AGAIN AT 0:21.
SHE KIND OF GAVE HIM DAPS, THEN BEELINED IN. 🐝
WHAT A WEIRD END TO THIS EVENT. 🤣🤣🤣 https://t.co/v6gLMzCzPL
— Donk Media ♻️™ (@donkoclock) October 29, 2026
Trump se incorporó a la celebración después de participar en un mitin de campaña en Carolina del Sur, mientras su esposa lo acompañó en la entrega de chocolates cerca del Jardín Sur.
Entre los asistentes estuvieron el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el representante comercial, Jamieson Greer; y el subjefe de Gabinete, Stephen Miller.
Los niños llegaron disfrazados de dinosaurios, magos, policías y personajes históricos. Algunos incluso representaron a expresidentes estadounidenses, como George Washington y Abraham Lincoln.
Uno de los momentos más curiosos ocurrió cuando Trump firmó lo que parecía ser una reproducción de la Declaración de Independencia que llevaba uno de los participantes.
Melania Trump y la decoración de Halloween en la residencia presidencial
🚨 Trump and Melania pass out candy to Pete Hegseth and Stephen Miller's kids at the White House Halloween.
Donald almost hit a child in the face with a basket at 0:41. 👀 https://t.co/720mml3WRH
— Donk Media ♻️™ (@donkoclock) October 29, 2026
Melania Trump eligió una gabardina marrón de Noor Hammour y zapatos de tacón de Manolo Blahnik para acompañar al presidente durante la celebración.
Una enorme calabaza proporcionada por el Departamento de Agricultura se convirtió en una de las principales atracciones y sirvió como escenario para las fotografías familiares.
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La decoración incluyó tonalidades naranjas y rojizas, además de una representación de la Luna de la Cosecha, relacionada con las tradiciones del otoño.
También se instalaron espacios con libros para colorear, juguetes y experimentos científicos. Los visitantes recibieron pequeñas calabazas y manzanas como recuerdos.
Trump baila en Halloween y el Air Force One sorprende a los asistentes[caption id="attachment_1698682" align="alignnone" width="1200"] Trump celebra Halloween con Melania. Foto Efe[/caption]
La música estuvo a cargo de Strolling Strings, una agrupación de cuerdas de la Fuerza Aérea, que interpretó melodías de Halloween y piezas clásicas.
Durante la presentación, Trump realizó algunos movimientos de baile frente a los invitados, agregando un momento espontáneo a la tradicional entrega de golosinas.
Otra escena llamativa ocurrió cuando el Air Force One sobrevoló las inmediaciones de la Casa Blanca, provocando aplausos entre quienes presenciaron el paso del avión presidencial.
Lo que sigue: La Casa Blanca continuará con su calendario de actividades oficiales, mientras Halloween volverá a celebrarse en todo Estados Unidos el 31 de octubre, con disfraces, dulces y reuniones familiares.
Fuentes: Efe, Univision