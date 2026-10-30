Trump y Melania celebran Halloween en la Casa Blanca: un baile y un sobrevuelo sorprenden a los invitados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, celebraron Halloween en la Casa Blanca con una entrega de dulces que reunió a familias, funcionarios y militares.

La residencia presidencial se transformó en un escenario otoñal con decenas de calabazas, luces y actividades infantiles. Sin embargo, dos momentos llamaron especialmente la atención: un breve baile del mandatario y el sobrevuelo del Air Force One.

Por qué importa: La celebración mantiene una tradición presidencial estadounidense y muestra una faceta más familiar de la Casa Blanca, en medio de la actividad política previa a las elecciones legislativas.

Trump celebra Halloween con Melania.

WOW - HALLOWEEN AT THE WHITE HOUSE WAS AWKWARD. TRUMP TRIED TO HOLD HANDS WITH MELANIA AGAIN AT 0:21. SHE KIND OF GAVE HIM DAPS, THEN BEELINED IN. 🐝 WHAT A WEIRD END TO THIS EVENT. 🤣🤣🤣 https://t.co/v6gLMzCzPL — Donk Media ♻️™ (@donkoclock) October 29, 2026

Trump se incorporó a la celebración después de participar en un mitin de campaña en Carolina del Sur, mientras su esposa lo acompañó en la entrega de chocolates cerca del Jardín Sur.

Entre los asistentes estuvieron el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el representante comercial, Jamieson Greer; y el subjefe de Gabinete, Stephen Miller.

Los niños llegaron disfrazados de dinosaurios, magos, policías y personajes históricos. Algunos incluso representaron a expresidentes estadounidenses, como George Washington y Abraham Lincoln.

Uno de los momentos más curiosos ocurrió cuando Trump firmó lo que parecía ser una reproducción de la Declaración de Independencia que llevaba uno de los participantes.