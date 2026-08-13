Ocasio-Cortez supera a Newsom como favorita demócrata para la presidencia en 2028: ¿la apoyarías?
Publicado el13/08/2026 a las 06:40
Alexandria Ocasio-Cortez tomó una estrecha ventaja sobre Gavin Newsom en Polymarket, aunque otros mercados mantienen al gobernador de California al frente y todavía faltan más de dos años para las elecciones presidenciales.
Ocasio-Cortez aparece con una probabilidad del 18% de obtener la nominación presidencial demócrata de 2028 en Polymarket, un punto por encima del 17% registrado por Gavin Newsom, según los datos citados por NewsNation.
Por qué es importante: El movimiento coloca a AOC en el centro de una conversación muy temprana sobre quién podría representar al Partido Demócrata en la próxima elección presidencial, pero estas cifras no son encuestas entre votantes.
AOC toma una ventaja mínima sobre Gavin Newsom
La representante demócrata por Nueva York consiguió superar por un margen estrecho a Newsom en las apuestas sobre quién terminará obteniendo la candidatura presidencial del partido.
Según los datos de Polymarket reportados el miércoles, Ocasio-Cortez alcanzó el 18%, mientras el gobernador de California quedó en 17%.
El tercer puesto también está muy cerca. El senador de Georgia Jon Ossoff registraba alrededor del 16%.
- En números: Entre AOC, Newsom y Ossoff existe una diferencia de apenas dos puntos porcentuales en Polymarket.
- El límite: Esos porcentajes reflejan las expectativas de participantes del mercado, no la intención de voto de los demócratas.
Por eso, el resultado no significa que Ocasio-Cortez encabece actualmente las preferencias de los votantes del partido ni que tenga asegurada una candidatura presidencial.
Kalshi todavía coloca a Newsom por delante
JUST IN: Alexandria Ocasio-Cortez (18%) is the odds favorite to be the 2028 Democratic Presidential nominee — surpassing Gavin Newsom (17%) pic.twitter.com/WYAOqIyyEj
— Kalshi Politics (@KalshiPolitics) August 13, 2026
El panorama cambia cuando se observa otro mercado de predicción.
En Kalshi, Newsom todavía aparece como favorito para conseguir la nominación demócrata de 2028, mientras Ocasio-Cortez ocupa el segundo puesto, según la información de referencia.
La diferencia entre ambas plataformas muestra hasta qué punto la carrera permanece abierta y las expectativas pueden cambiar.
- La diferencia: Polymarket coloca primero a Ocasio-Cortez, mientras Kalshi mantiene a Newsom al frente.
- Qué significa: Los mercados miden expectativas sobre un resultado futuro y pueden modificarse conforme aparezcan candidatos, encuestas y acontecimientos políticos.
Estos datos tampoco permiten afirmar que alguno de los dos terminará presentándose a las primarias presidenciales.
El avance de AOC abre el debate sobre 2028
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El ascenso de Ocasio-Cortez plantea una pregunta que probablemente acompañará al Partido Demócrata durante los próximos años: qué figuras pueden convertirse en candidaturas competitivas para recuperar la Casa Blanca.
Por ahora, Polymarket ofrece solamente una fotografía de expectativas muy tempranas.
La incógnita: Todavía no está claro si el avance de AOC anticipa una eventual candidatura competitiva o responde a movimientos temporales entre quienes participan en el mercado.
Qué sigue: Las posiciones podrían cambiar considerablemente antes de que quede definido el campo de aspirantes demócratas.
El dato sí coloca nuevamente a Ocasio-Cortez dentro de la conversación nacional sobre 2028, esta vez por delante de uno de los nombres que también genera expectativas: Gavin Newsom.
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Y la pregunta queda abierta para los votantes: si AOC buscara la presidencia en 2028, ¿la apoyarías?
FUENTE: The Hill / NewsNation