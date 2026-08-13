Ocasio-Cortez supera a Newsom como favorita demócrata para la presidencia en 2028: ¿la apoyarías?

Alexandria Ocasio-Cortez tomó una estrecha ventaja sobre Gavin Newsom en Polymarket, aunque otros mercados mantienen al gobernador de California al frente y todavía faltan más de dos años para las elecciones presidenciales.

Ocasio-Cortez aparece con una probabilidad del 18% de obtener la nominación presidencial demócrata de 2028 en Polymarket, un punto por encima del 17% registrado por Gavin Newsom, según los datos citados por NewsNation.

Por qué es importante: El movimiento coloca a AOC en el centro de una conversación muy temprana sobre quién podría representar al Partido Demócrata en la próxima elección presidencial, pero estas cifras no son encuestas entre votantes.

AOC toma una ventaja mínima sobre Gavin Newsom

La representante demócrata por Nueva York consiguió superar por un margen estrecho a Newsom en las apuestas sobre quién terminará obteniendo la candidatura presidencial del partido.

Según los datos de Polymarket reportados el miércoles, Ocasio-Cortez alcanzó el 18%, mientras el gobernador de California quedó en 17%.

El tercer puesto también está muy cerca. El senador de Georgia Jon Ossoff registraba alrededor del 16%.

En números: Entre AOC, Newsom y Ossoff existe una diferencia de apenas dos puntos porcentuales en Polymarket.

Entre AOC, Newsom y Ossoff existe una diferencia de apenas dos puntos porcentuales en Polymarket. El límite: Esos porcentajes reflejan las expectativas de participantes del mercado, no la intención de voto de los demócratas.

Por eso, el resultado no significa que Ocasio-Cortez encabece actualmente las preferencias de los votantes del partido ni que tenga asegurada una candidatura presidencial.