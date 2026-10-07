Christa Pike está consciente tras ejecución fallida mientras Texas prepara otra inyección letal
Publicado el 07/10/2026 a las 14:19
- Christa Pike está consciente y hablando
- Texas prepara nueva ejecución con pentobarbital
- Abogados piden retrasar inyección letal texana
Christa Pike se encuentra consciente y puede hablar una semana después de sobrevivir a un intento de ejecución mediante inyección letal en Tennessee. Mientras su recuperación continúa, Texas tiene programada una nueva ejecución utilizando pentobarbital, el mismo fármaco empleado en el procedimiento fallido contra Pike.
La ejecución de Jamaal Howard, de 46 años, sería la primera en Estados Unidos desde lo sucedido con Pike, un antecedente que sus abogados han utilizado para pedir al gobernador de Texas, Greg Abbott, que retrase el procedimiento durante 30 días.
Christa Pike está consciente tras sobrevivir
Christa Pike is awake and speaking, and now her attorneys are heading to court demanding Tennessee preserve evidence from the failed attempt to execute her.
Her lawyers say Pike remains hospitalized with severe damage to her arms, including burns and blisters, and faces a lengthy recovery after surviving two doses of pentobarbital during the Sept. 30 lethal injection attempt.
The legal team wants evidence including drug lot numbers, needles and execution logs preserved as questions mount over exactly what happened inside the execution chamber.
Gov. Bill Lee has halted further executions this year and ordered an independent review of the state's actions. Pike was sentenced to death for her role in the 1995 torture and murder of fellow Job Corps student Colleen Slemmer.
— Fox News (@FoxNews) October 7, 2026
“Su recuperación no tiene precedentes médicos. Su pronóstico sigue siendo incierto pero, como mínimo, prevemos una larga recuperación”, declararon los abogados de Pike, Randy Spivey y Kelly Gleason, según informó EFE.
Pike, de 50 años, continúa bajo atención médica después de sobrevivir a la administración de dos dosis letales de pentobarbital durante el intento de ejecución del pasado 30 de septiembre.
De acuerdo con sus abogados, permanece esposada a una camilla en cuidados intensivos y bajo custodia policial.
El procedimiento fallido fue el segundo registrado este año en Tennessee. Tras lo ocurrido, el gobernador Bill Lee suspendió temporalmente todas las ejecuciones previstas en el estado durante el resto de 2026.
Además, el comisario del Departamento Correccional de Tennessee, Frank Strada, presentó su dimisión.
Texas prepara otra ejecución con el mismo fármaco
🚨 EXECUTION TOMORROW: TEXAS TO EXECUTE JAMAAL HOWARD USING PENTOBARBITAL❗️
Texas is scheduled to execute Jamaal Howard Wednesday for the 2000 murder of 42-year-old Vickie Swartout, a convenience-store clerk in Silsbee.
Prosecutors said Howard entered the Chevron armed with a stolen gun, walked into the office and shot Vickie once in the chest.
He then stole $114 from the register and reached over Vickie as she lay dying to take a carton of cigarettes. The murder was captured on surveillance video.
Howard is scheduled to die by lethal injection using pentobarbital at 6 p.m. CT
Last-minute efforts to stop the execution remain underway.
Remember the victim: Vickie Swartout.
— Lindsay 🇺🇸 (@TheLinzerShow) October 6, 2026
Mientras Pike continúa recuperándose, Texas tiene programada la ejecución de Jamaal Howard, condenado en 2000 por disparar y matar a Vickie Swartout, cajera de una gasolinera en Silsbee, durante un robo.
Según EFE, el equipo legal de Howard ha solicitado repetidamente que se detenga la ejecución, alegando que su cliente sufre una discapacidad mental.
Después del caso Pike, sus abogados pidieron al gobernador Abbott retrasar 30 días la inyección para que las autoridades puedan garantizar la seguridad del fármaco que será utilizado.
Howard “no debe ser ejecutado con un fármaco cuyo historial el Estado se ha negado a mostrar a sus abogados, a pocos días de que ese mismo fármaco fallara en otro estado”, señalaron sus defensores en una carta difundida por The Texas Tribune.
El pentobarbital queda bajo cuestionamientos
El pentobarbital que Texas planea administrar a Howard es el mismo tipo de fármaco utilizado durante el fallido procedimiento de Pike.
De acuerdo con The Texas Tribune, citado por EFE, Texas obtiene la sustancia preparada en farmacias debido a que las grandes compañías farmacéuticas se niegan a participar en ejecuciones.
Ante la escasez, el estado analiza los viales disponibles y extiende sus fechas de vencimiento cuando determina que continuarán funcionando eficazmente, un procedimiento cuestionado por críticos.
Si no existe una intervención de último momento y la ejecución se lleva a cabo, Howard será el séptimo reo ejecutado en Texas durante 2026 y el número 30 en Estados Unidos este año.
Pike, por su parte, continúa enfrentando una recuperación cuyo pronóstico, según sus abogados, todavía es incierto.