Christa Pike está consciente tras ejecución fallida mientras Texas prepara otra inyección letal

Christa Pike está consciente y hablando

Texas prepara nueva ejecución con pentobarbital

Abogados piden retrasar inyección letal texana

Christa Pike se encuentra consciente y puede hablar una semana después de sobrevivir a un intento de ejecución mediante inyección letal en Tennessee. Mientras su recuperación continúa, Texas tiene programada una nueva ejecución utilizando pentobarbital, el mismo fármaco empleado en el procedimiento fallido contra Pike.

La ejecución de Jamaal Howard, de 46 años, sería la primera en Estados Unidos desde lo sucedido con Pike, un antecedente que sus abogados han utilizado para pedir al gobernador de Texas, Greg Abbott, que retrase el procedimiento durante 30 días.

Christa Pike está consciente tras sobrevivir

Christa Pike is awake and speaking, and now her attorneys are heading to court demanding Tennessee preserve evidence from the failed attempt to execute her. Her lawyers say Pike remains hospitalized with severe damage to her arms, including burns and blisters, and faces a lengthy recovery after surviving two doses of pentobarbital during the Sept. 30 lethal injection attempt. The legal team wants evidence including drug lot numbers, needles and execution logs preserved as questions mount over exactly what happened inside the execution chamber. Gov. Bill Lee has halted further executions this year and ordered an independent review of the state's actions. Pike was sentenced to death for her role in the 1995 torture and murder of fellow Job Corps student Colleen Slemmer. — Fox News (@FoxNews) October 7, 2026

“Su recuperación no tiene precedentes médicos. Su pronóstico sigue siendo incierto pero, como mínimo, prevemos una larga recuperación”, declararon los abogados de Pike, Randy Spivey y Kelly Gleason, según informó EFE.

Pike, de 50 años, continúa bajo atención médica después de sobrevivir a la administración de dos dosis letales de pentobarbital durante el intento de ejecución del pasado 30 de septiembre.

De acuerdo con sus abogados, permanece esposada a una camilla en cuidados intensivos y bajo custodia policial.

El procedimiento fallido fue el segundo registrado este año en Tennessee. Tras lo ocurrido, el gobernador Bill Lee suspendió temporalmente todas las ejecuciones previstas en el estado durante el resto de 2026.

Además, el comisario del Departamento Correccional de Tennessee, Frank Strada, presentó su dimisión.