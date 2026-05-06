Trump amenaza a México

Tensión por narcotráfico crece

EEUU endurece su postura El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que su Gobierno actuará contra el narcotráfico si México “no hace su trabajo”. Las declaraciones ocurrieron durante un acto realizado en la Casa Blanca en medio de la creciente tensión bilateral entre ambos países. Trump afirmó que el ingreso de drogas por vía marítima hacia Estados Unidos ha disminuido un 97%. También aseguró que Washington ya puso en marcha una “fuerza terrestre”, la cual calificó como “mucho más sencilla”. “Oirán algunas quejas de gente en México y otros lugares, pero si no van a hacer su trabajo, nosotros lo haremos”, expresó el mandatario republicano.

Sus palabras llegan después de que en varias ocasiones insinuara la posibilidad de intervenir en territorio mexicano para combatir a los cárteles. El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha rechazado públicamente esa opción al señalar la importancia de respetar la soberanía nacional. Trump insiste en endurecer el combate contra los cárteles #Internacionales 🔴| 𝐓𝐫𝐮𝐦𝐩 𝐚𝐝𝐯𝐢𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐚 𝐌𝐞́𝐱𝐢𝐜𝐨: «𝐬𝐢 𝐧𝐨 𝐡𝐚𝐜𝐞 𝐬𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝐝𝐫𝐨𝐠𝐚𝐬, 𝐧𝐨𝐬𝐨𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐥𝐨 𝐡𝐚𝐫𝐞𝐦𝐨𝐬» El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles a las autoridades mexicanas… pic.twitter.com/YTGWPiPEtC — ICN.Digital (@ICNDigital) May 6, 2026



Segun la agencia EFE, desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha colocado el combate al narcotráfico como una de las prioridades de su administración. El tráfico de fentanilo se convirtió en uno de los principales focos de atención de Washington. Estados Unidos también declaró a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Aunque Trump ha reconocido públicamente la relación con la presidenta Claudia Sheinbaum, ha mantenido su postura sobre una posible intervención estadounidense en México. Las nuevas declaraciones se producen mientras ambos gobiernos enfrentan un momento delicado en la relación bilateral.

TE PUEDE INTERESAR: Descubre a su pareja junto a su mejor amiga y desata una pelea El tema de seguridad y narcotráfico continúa siendo uno de los principales puntos de tensión entre Washington y Ciudad de México. La postura del Gobierno mexicano sigue siendo de rechazo ante cualquier posibilidad de operaciones extranjeras dentro de su territorio. Operativo en Chihuahua aumentó la tensión bilateral

La tensión aumentó tras un operativo estatal antidrogas realizado en abril en Chihuahua. En dicho operativo participaron agentes de la CIA sin conocimiento previo del Gobierno federal mexicano.

El caso generó cuestionamientos y elevó la preocupación sobre la cooperación bilateral en temas de seguridad. Las declaraciones de Trump también ocurren luego de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fuera acusado de narcotráfico por un tribunal federal de Estados Unidos. Rocha Moya, integrante de Morena, partido de Claudia Sheinbaum, enfrenta acusaciones junto a otros nueve funcionarios. Los señalamientos están relacionados con delitos vinculados al tráfico de drogas y armas. México aseguró que Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición, aunque señaló que no se han presentado “elementos de prueba” sobre la culpabilidad del gobernador.

La situación agrega presión a la relación diplomática entre ambos países en un contexto marcado por la seguridad fronteriza y el combate al crimen organizado. México mantiene rechazo a posibles intervenciones El Gobierno mexicano ha reiterado su rechazo a cualquier intervención extranjera dentro de su territorio. La administración de Claudia Sheinbaum sostiene que la cooperación bilateral debe mantenerse dentro de los límites de la soberanía nacional. Mientras tanto, Trump continúa endureciendo su discurso sobre el narcotráfico y la seguridad fronteriza. Las declaraciones del mandatario republicano vuelven a colocar el tema de los cárteles y el combate al fentanilo en el centro de la agenda política entre México y Estados Unidos.