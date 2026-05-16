Putin prepara visita clave a China tras encuentros diplomáticos entre Trump y Xi

Putin viajará a Pekín

Xi recibirá a Putin

Trump cerró visita china El presidente ruso Vladimir Putin realizará una visita de dos días a Pekín la próxima semana para reunirse con el líder chino Xi Jinping, informó el Kremlin este sábado. El encuentro se producirá apenas días después de la visita de Estado del presidente Donald Trump a China, en medio de tensiones internacionales relacionadas con comercio, Taiwán y la guerra en Ucrania. Putin y Xi discutirán cooperación y temas internacionales Russian President Vladimir Putin will meet with Chinese leader Xi Jinping on a two-day trip to Beijing next week, the Kremlin said Saturday. https://t.co/6aMuq6Oh1Y — CBS News (@CBSNews) May 16, 2026

Segun CBS, el Kremlin indicó que la visita de Putin está programada para los días 19 y 20 de mayo.

Durante las reuniones, Putin y Xi discutirán las relaciones bilaterales entre Rusia y China. También abordarán temas relacionados con cooperación económica. Además, analizarán “cuestiones internacionales y regionales clave”, según informó el gobierno ruso. El Kremlin señaló que el viaje coincidirá con el 25 aniversario del Tratado de Amistad Sino-Ruso firmado en 2001. TE PUEDE INTERESAR: Descubre a su pareja junto a su mejor amiga y desata una pelea

Las autoridades rusas añadieron que, tras las conversaciones, se prevé la firma de una declaración conjunta “al más alto nivel”. También se espera la firma de varios documentos bilaterales intergubernamentales e interdepartamentales. El anuncio ocurre menos de 24 horas después de que Donald Trump concluyera su visita oficial a China. Durante ese viaje, Trump sostuvo reuniones con Xi Jinping para hablar sobre comercio y la guerra en Irán. Trump presumió resultados de su visita a Pekín

El presidente Trump aseguró que funcionarios chinos abrieron la puerta a nuevas áreas de cooperación con Estados Unidos.

Aunque el intercambio entre ambos líderes fue descrito como cordial, todavía no se han concretado acuerdos. Algunos expertos consultados por CBS News afirmaron que el mandatario no logró avances significativos en materia comercial. Wendy Cutler, exnegociadora de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, declaró que “hasta el momento, no parece que Trump y su equipo tengan mucho que mostrar tras la visita”. Tras el viaje, también persistieron dudas sobre la postura de Washington respecto a Taiwán. Trump aún no había decidido si seguir adelante con la venta de armas por valor de 14.000 millones de dólares aprobada por el Congreso en enero.

Dicha venta había sido aplazada previamente. Líderes de ambos partidos políticos presionaron al presidente para respaldar al territorio insular. El sábado, Trump publicó en Truth Social dos fotografías junto a Xi Jinping tomadas durante la cumbre. “¡Un gran honor estar con un líder respetado por todos!”, escribió el mandatario estadounidense. Una de las imágenes mostraba a Trump y Xi caminando sobre una alfombra roja frente a militares que los saludaban.

La otra mostraba a ambos líderes estrechándose la mano. Rusia y China fortalecen sus relaciones Las relaciones entre Moscú y Pekín se han estrechado en los últimos años. Ese acercamiento se intensificó especialmente después del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022. La guerra dejó a Rusia más aislada en el escenario internacional debido a las sanciones occidentales. Desde entonces, Moscú ha dependido en mayor medida de China para el comercio.