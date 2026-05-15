EE.UU. defiende bombardeos en Irán

Senado cuestiona bajas civiles

Escala tensión entre países El jefe del Comando Central de Estados Unidos, Brandon Cooper, defendió este jueves ante el Senado la actuación militar estadounidense durante la guerra en Irán. El alto mando aseguró que el ejército mantiene un historial “casi perfecto” en la prevención de bajas civiles durante los bombardeos realizados desde finales de febrero. Cooper afirmó que únicamente uno de los 13.600 ataques aéreos ejecutados por Estados Unidos provocó víctimas civiles por error. Según explicó, el incidente ocurrió el 28 de febrero cuando un misil Tomahawk impactó contra una escuela ubicada al sur de Teherán. El ataque ocurrió el mismo día en que comenzó el operativo militar denominado ‘Furia Épica’.

De acuerdo con la información presentada por Cooper, el misil alcanzó la escuela Shajare Tayebé. En ese lugar murieron más de 175 personas. Entre las víctimas había cerca de 150 niñas y maestras. El caso generó fuertes cuestionamientos y críticas tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Cooper rechaza informes sobre daños civiles masivos El jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), Brandon Cooper, minimizó este jueves ante el Senado los incidentes en los que civiles han muerto en Irán durante la guerra y aseguró que únicamente el ataque del 28 de febrero, cuando un misil Tomahawk impactó contra una… pic.twitter.com/cDcWVUkwLB

— debate.do (@midebate) May 14, 2026

Segun la agencia EFE, durante su comparecencia ante senadores demócratas, Cooper minimizó los reportes sobre destrucción de infraestructura civil en Irán. El jefe militar cuestionó los informes difundidos por organizaciones de derechos humanos. Según estas organizaciones, al menos 22 escuelas y 17 centros de salud fueron completamente destruidos durante meses de conflicto. Cooper respondió que esa información “no es verificable o creíble”.

El almirante insistió en que el manejo de las bajas civiles durante la operación militar fue prácticamente impecable. Las declaraciones provocaron cuestionamientos entre legisladores estadounidenses. TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. y Venezuela negocian plan para estabilizar el sistema eléctrico del país Los senadores demócratas criticaron el intento del jefe militar de presentar la campaña aérea como “casi perfecta”. La sociedad de la Media Luna Roja Iraní también ha difundido cifras sobre daños provocados por los ataques.

Según un informe actualizado hasta mediados de abril, al menos 763 escuelas y 316 centros de salud presentan daños considerables. Además, organizaciones humanitarias han advertido sobre el impacto de los bombardeos en la población civil iraní. Organizaciones reportan miles de civiles afectados La organización Human Rights Activists (HRA), con sede en Estados Unidos, sostiene que aproximadamente 1.700 civiles han muerto en Irán durante la guerra. Estas cifras contrastan con la versión presentada por el Comando Central estadounidense. Los reportes de organizaciones humanitarias han incrementado el debate sobre el impacto real de la ofensiva militar.

Mientras tanto, continúan las tensiones entre Washington y Teherán. Las declaraciones de Cooper ocurrieron en un momento delicado para las negociaciones entre ambos países. El posible acuerdo de paz y el cese al fuego entre Irán y Estados Unidos se han debilitado en los últimos días. La tensión aumentó tras el intercambio de ataques registrado hace una semana en el estrecho de Ormuz. Ese episodio volvió a elevar las preocupaciones sobre una posible escalada militar en la región.