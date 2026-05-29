EE.UU. ofrece recompensa millonaria para desmantelar las finanzas de la Guardia Revolucionaria iraní

EE.UU. ofrece recompensa millonaria

Nuevas sanciones contra Irán

Presión sobre Guardia Revolucionaria

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una nueva ofensiva económica contra Irán al ofrecer una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que permita identificar y debilitar los mecanismos financieros de la Guardia Revolucionaria Islámica.

La medida fue acompañada por una nueva ronda de sanciones contra una red de empresas y actores relacionados con las ventas de petróleo militar iraní.

Washington busca limitar las fuentes de financiamiento que, según las autoridades estadounidenses, permiten a Teherán fortalecer sus capacidades militares y sostener operaciones consideradas una amenaza para Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio.

EE.UU. ofrece hasta 15 millones de dólares

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Segun la agencia EFE, el Departamento de Estado informó que la recompensa será destinada a quienes aporten información relevante sobre los esquemas financieros utilizados por la Guardia Revolucionaria Islámica.

La oferta también busca identificar empresas fachada que desarrollen actividades comerciales en beneficio de Teherán.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el objetivo es comprender mejor cómo opera la estructura financiera vinculada a la Guardia Revolucionaria.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para aumentar la presión económica sobre Irán.

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El anuncio fue realizado el mismo día en que Washington comunicó nuevas acciones contra las exportaciones petroleras militares iraníes.

Según Estados Unidos, estos ingresos contribuyen a la reconstrucción de las fuerzas armadas iraníes.

Las autoridades consideran que dichos recursos representan un riesgo para la seguridad regional y para los intereses estadounidenses.