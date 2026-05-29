EE.UU. ofrece recompensa millonaria para desmantelar las finanzas de la Guardia Revolucionaria iraní
Publicado el28/05/2026 a las 17:11
- EE.UU. ofrece recompensa millonaria
- Nuevas sanciones contra Irán
- Presión sobre Guardia Revolucionaria
El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una nueva ofensiva económica contra Irán al ofrecer una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que permita identificar y debilitar los mecanismos financieros de la Guardia Revolucionaria Islámica.
La medida fue acompañada por una nueva ronda de sanciones contra una red de empresas y actores relacionados con las ventas de petróleo militar iraní.
Washington busca limitar las fuentes de financiamiento que, según las autoridades estadounidenses, permiten a Teherán fortalecer sus capacidades militares y sostener operaciones consideradas una amenaza para Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio.
EE.UU. ofrece hasta 15 millones de dólares
Ver esta publicación en Instagram
Segun la agencia EFE, el Departamento de Estado informó que la recompensa será destinada a quienes aporten información relevante sobre los esquemas financieros utilizados por la Guardia Revolucionaria Islámica.
La oferta también busca identificar empresas fachada que desarrollen actividades comerciales en beneficio de Teherán.
Las autoridades estadounidenses señalaron que el objetivo es comprender mejor cómo opera la estructura financiera vinculada a la Guardia Revolucionaria.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para aumentar la presión económica sobre Irán.
TE PUEDE INTERESAR :Alcalde de Nueva York rompe histórica tradición y no asistirá al desfile de Israel
El anuncio fue realizado el mismo día en que Washington comunicó nuevas acciones contra las exportaciones petroleras militares iraníes.
Según Estados Unidos, estos ingresos contribuyen a la reconstrucción de las fuerzas armadas iraníes.
Las autoridades consideran que dichos recursos representan un riesgo para la seguridad regional y para los intereses estadounidenses.
Nuevas sanciones apuntan a red petrolera iraní
De manera paralela, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones relacionadas con las ventas de petróleo militar iraní.
Las medidas fueron adoptadas bajo la Orden Ejecutiva 13224.
Washington utiliza esta herramienta legal para aplicar acciones vinculadas a la lucha contra el terrorismo.
Las autoridades no revelaron los nombres de las personas, empresas o entidades incluidas en esta nueva ronda de sanciones.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que Estados Unidos continuará aumentando la presión económica sobre las exportaciones petroleras de Irán.
Según explicó, el objetivo es impedir que Teherán obtenga recursos que puedan ser destinados al fortalecimiento de su capacidad militar.
Desde febrero, cuando comenzó la guerra tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, la Administración ha intensificado su estrategia de “máxima presión”.
Esta campaña ha estado enfocada en redes financieras, compañías vinculadas a la Guardia Revolucionaria y embarcaciones utilizadas para transportar petróleo iraní.
Washington intensifica presión sobre Teherán
Entre febrero y mayo, Estados Unidos sancionó a más de 30 individuos, entidades y buques.
Las autoridades los acusan de facilitar exportaciones ilícitas de petróleo y respaldar programas iraníes de misiles y drones.
Durante abril, la Administración Trump impuso restricciones adicionales a 35 personas y compañías.
Según Washington, estas organizaciones formaban parte de un sistema bancario paralelo utilizado para movilizar miles de millones de dólares procedentes de ventas petroleras.
La nueva recompensa y las sanciones fueron anunciadas en una jornada marcada también por la diplomacia entre ambos países.
Ese mismo día, Estados Unidos confirmó que sus negociadores alcanzaron un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego.
Sin embargo, las autoridades de la república islámica rechazaron públicamente esa versión.
La combinación de sanciones económicas, recompensas y negociaciones refleja el complejo escenario que mantiene enfrentados a Washington y Teherán mientras continúan las tensiones en Oriente Medio.