EE.UU. golpea cerca del corazón petrolero de Irán y dispara una nueva alerta por el crudo
Publicado el08/09/2026 a las 13:05
- Ataques de EE.UU. cerca de Kharg
- Kharg concentra exportaciones petroleras
- Petróleo reacciona a escalada
Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra objetivos vinculados a Irán cerca de la estratégica isla de Kharg y del puerto de Jask, en otra escalada de un conflicto que mantiene bajo presión las rutas energéticas del Golfo Pérsico.
Fox News informó este martes, citando a altos funcionarios estadounidenses, que entre los blancos estarían petroleros iraníes y que la ofensiva forma parte de la estrategia de Washington para aumentar la presión económica y militar sobre Teherán.
Medios iraníes también reportaron explosiones alrededor de Kharg y Jask, mientras la agencia semioficial Tasnim aseguró que un petrolero fue alcanzado por un misil estadounidense cerca de la zona de fondeo de la isla.
La información surge apenas días después de que el Comando Central de Estados Unidos confirmara ataques contra tres petroleros iraníes, una respuesta a misiles lanzados contra dos buques de guerra estadounidenses que no dejaron víctimas entre las fuerzas de EE.UU.
Por qué Kharg puede elevar el costo de la guerra con Irán
Kharg no es un punto cualquiera en el mapa: alrededor del 90% de las exportaciones iraníes de petróleo pasan por esta isla ubicada frente a la costa continental del país, convirtiéndola en una pieza fundamental para los ingresos de Teherán.
Esa importancia explica la sensibilidad de cualquier operación militar en sus alrededores: un ataque que afecte directamente la capacidad de exportación podría reducir los ingresos iraníes, pero también aumentar el riesgo de interrupciones en el suministro energético internacional.
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Los mercados reaccionaron rápidamente a las noticias de nuevas explosiones en la zona y el Brent se movió alrededor de los $98 por barril, después de haber llegado brevemente cerca de los $100 durante esta nueva fase de tensión.
Para los consumidores estadounidenses, el riesgo está en una prolongación del conflicto: mayores costos internacionales del petróleo pueden trasladarse eventualmente a la gasolina, el diésel, el transporte de mercancías y otros componentes de la economía.
El estrecho de Ormuz vuelve al centro de la tensión
El otro gran frente es el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta y por donde normalmente circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, además de importantes volúmenes de gas natural licuado.
Washington y Teherán llevan meses enfrentados por el control y funcionamiento de esta vía, mientras las restricciones al tráfico marítimo han contribuido a mantener elevados los precios de la energía y aumentar la incertidumbre entre navieras y mercados.
La escalada también ocurre después de nuevos intentos iraníes de atacar buques de la Armada estadounidense, según funcionarios citados por The Wall Street Journal; los barcos estadounidenses no habrían sido alcanzados.
El escenario deja una pregunta crucial para los mercados: si los ataques permanecen limitados a objetivos militares y embarcaciones o terminan afectando directamente la infraestructura que permite a Irán almacenar, cargar y exportar su petróleo.
El Ejército de EE.UU. ataca objetivos cerca de la isla de Kharg en Irán, según Fox News. Los detalles: https://t.co/90vuuuQVts
— Bloomberg Línea (@BloombergLinea_) September 8, 2026
EE.UU. aumenta la presión económica y militar sobre Teherán
La Administración Trump está combinando las operaciones militares con nuevas sanciones económicas destinadas a aislar a Irán y reducir sus fuentes de financiamiento, incluyendo medidas anunciadas este martes contra entidades relacionadas con el sector de la aviación iraní.
La presión sobre los petroleros añade otra dimensión porque golpea directamente un sector esencial para la economía iraní, al mismo tiempo que aumenta el peligro de represalias contra fuerzas estadounidenses o instalaciones de países aliados en la región.
Irán ya había advertido que respondería con mayor fuerza después de anteriores ataques contra sus embarcaciones, mientras Estados Unidos sostiene que continuará protegiendo a sus fuerzas y castigando nuevos ataques iraníes.
Con Kharg nuevamente bajo atención y Ormuz todavía condicionado por el conflicto, la guerra entra en una fase especialmente delicada: cualquier golpe contra infraestructura petrolera podría convertir una escalada militar en un nuevo choque para el mercado energético mundial, según ‘Fox News‘, ‘Bloomberg‘ y ‘Net News‘.