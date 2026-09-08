EE.UU. golpea cerca del corazón petrolero de Irán y dispara una nueva alerta por el crudo

Ataques de EE.UU. cerca de Kharg

Kharg concentra exportaciones petroleras

Petróleo reacciona a escalada

Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra objetivos vinculados a Irán cerca de la estratégica isla de Kharg y del puerto de Jask, en otra escalada de un conflicto que mantiene bajo presión las rutas energéticas del Golfo Pérsico.

Fox News informó este martes, citando a altos funcionarios estadounidenses, que entre los blancos estarían petroleros iraníes y que la ofensiva forma parte de la estrategia de Washington para aumentar la presión económica y militar sobre Teherán.

Medios iraníes también reportaron explosiones alrededor de Kharg y Jask, mientras la agencia semioficial Tasnim aseguró que un petrolero fue alcanzado por un misil estadounidense cerca de la zona de fondeo de la isla.

La información surge apenas días después de que el Comando Central de Estados Unidos confirmara ataques contra tres petroleros iraníes, una respuesta a misiles lanzados contra dos buques de guerra estadounidenses que no dejaron víctimas entre las fuerzas de EE.UU.

Por qué Kharg puede elevar el costo de la guerra con Irán

Kharg no es un punto cualquiera en el mapa: alrededor del 90% de las exportaciones iraníes de petróleo pasan por esta isla ubicada frente a la costa continental del país, convirtiéndola en una pieza fundamental para los ingresos de Teherán.

Esa importancia explica la sensibilidad de cualquier operación militar en sus alrededores: un ataque que afecte directamente la capacidad de exportación podría reducir los ingresos iraníes, pero también aumentar el riesgo de interrupciones en el suministro energético internacional.

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Los mercados reaccionaron rápidamente a las noticias de nuevas explosiones en la zona y el Brent se movió alrededor de los $98 por barril, después de haber llegado brevemente cerca de los $100 durante esta nueva fase de tensión.

Para los consumidores estadounidenses, el riesgo está en una prolongación del conflicto: mayores costos internacionales del petróleo pueden trasladarse eventualmente a la gasolina, el diésel, el transporte de mercancías y otros componentes de la economía.