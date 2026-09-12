Waymo alerta a la policía: dos menores son detenidos con un rifle clandestino en un robotaxi
Publicado el12/09/2026 a las 12:27
- Waymo detectó posible arma
- Dos menores fueron arrestados
- Hallaron un rifle clandestino
Un viaje de madrugada en un vehículo autónomo de Waymo terminó con dos menores arrestados después de que la compañía detectara una posible arma de fuego.
El incidente ocurrió poco antes de las 4:00 a.m. del 3 de septiembre en San Francisco, cuando la policía recibió una alerta sobre pasajeros presuntamente armados.
Los agentes localizaron el vehículo y realizaron una parada considerada de alto riesgo antes de detener a un niño y una niña, cuyas edades no fueron reveladas.
El caso vuelve a poner bajo la lupa una pregunta que crece con los robotaxis: ¿hasta dónde pueden intervenir estas compañías cuando detectan actividades peligrosas?
Menores arrestados en Waymo: hallan rifle clandestino
The young people had an AR-style «ghost gun» and suspected marijuana in the self-driving car, police said. https://t.co/FTnHis2MQq
— USA TODAY (@USATODAY) September 12, 2026
Durante la intervención, los agentes encontraron un rifle tipo AR sin número de serie, según el Departamento de Policía de San Francisco.
Este tipo de arma puede ensamblarse a partir de piezas adquiridas por separado y, en algunos casos, fabricarse mediante impresión 3D.
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La policía informó que dentro del vehículo también fueron encontrados presunta marihuana y gas pimienta durante el operativo.
El dato: el automóvil involucrado pertenecía a Waymo, según reportaron Los Angeles Times y SFGATE.
Waymo detuvo el vehículo antes de llamar a la policía
The San Francisco Police Department arrested two juveniles earlier this month when an autonomous vehicle reported an AR-style assault rifle “ghost gun,” officials said in a statement released Thursday.
STORY: https://t.co/RX7rNCAWMp pic.twitter.com/d2F0dWQbwz
— KRON4 News (@kron4news) September 12, 2026
Empleados de Waymo habrían detenido remotamente el robotaxi después de identificar una conducta que infringía las normas de utilización del servicio.
La compañía explicó al Los Angeles Times que tomó la decisión tras detectar una “violación de nuestros términos de servicio relacionada con un arma de fuego”.
El proceso: después de recibir el reporte, la policía interceptó el automóvil mediante un procedimiento de alto riesgo por la posible presencia de un arma.
El episodio muestra una diferencia crucial frente a un taxi convencional: aunque no exista conductor, la empresa puede detectar determinadas situaciones y tomar medidas.
Waymo ya había reportado a otros adolescentes
No es la primera vez que un viaje de Waymo termina con la intervención de las autoridades debido al comportamiento de pasajeros menores de edad.
En julio, la policía de San Mateo respondió a otro reporte de la empresa relacionado con dos adolescentes de 15 años dentro de uno de sus vehículos.
Según las autoridades, los jóvenes estaban bebiendo y disparando bolitas de gel Orbeez desde el automóvil.
“Padres, ¿saben dónde están sus adolescentes? ¡@waymo sí!”, publicó entonces el Departamento de Policía de San Mateo.
¿Qué pueden hacer?
- Revisar las reglas de Waymo.
- Hablar con adolescentes sobre armas.
- Recordar que el vehículo es monitoreado.
- Evitar conductas que generen alertas.
Fuentes: Los Ángeles Times, USA Today.