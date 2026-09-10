Walmart retira más fruta tras alerta por posible E. coli en 16 estados

Retiro afecta 16 estados

Revisar código del producto

Posible contaminación por E. coli

Los consumidores que compraron frutos rojos congelados en Walmart deben revisar sus congeladores después de que se ampliara un retiro relacionado con una posible contaminación por E. coli.

La medida incluye un lote de Great Value Organic Triple Berry Blend, una mezcla congelada de fresas, moras y arándanos vendida en bolsas de 10 onzas.

El retiro fue iniciado por el proveedor Frutas y Hortalizas del Sur S.A., de Chile, y forma parte de una investigación que comenzó previamente con arándanos congelados.

Hasta el momento, no se han reportado enfermedades vinculadas específicamente con la mezcla de frutos rojos de Walmart, según la información proporcionada por la compañía.

Retiro de frutos rojos de Walmart por posible E. coli

RECALL ALERT: A blueberry recall over E. coli concerns is expanding to include Great Value frozen Organic Triple Berry Blend sold at Walmart stores across 16 states. No illnesses have been reported from the mixed berry packages, but consumers are being urged to throw them away… pic.twitter.com/7WCtrNOUOm — FOX Business (@FoxBusiness) September 4, 2026

La FDA informó el 2 de septiembre sobre la ampliación del retiro para incluir el producto Great Value Organic Triple Berry Blend distribuido en establecimientos Walmart.

Los consumidores deben buscar el UPC 7874211226, el código de lote 6040 01-6 y la fecha de caducidad 9 de febrero de 2028.

La mezcla afectada fue distribuida en Alabama, Arkansas, Florida, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas y Wisconsin.

Walmart indicó que retiró los productos afectados de sus establecimientos e implementó bloqueos para impedir su venta tanto en las cajas de las tiendas como en línea.