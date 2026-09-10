Walmart retira más fruta tras alerta por posible E. coli en 16 estados
Publicado el10/09/2026 a las 18:00
- Retiro afecta 16 estados
- Revisar código del producto
- Posible contaminación por E. coli
Los consumidores que compraron frutos rojos congelados en Walmart deben revisar sus congeladores después de que se ampliara un retiro relacionado con una posible contaminación por E. coli.
La medida incluye un lote de Great Value Organic Triple Berry Blend, una mezcla congelada de fresas, moras y arándanos vendida en bolsas de 10 onzas.
El retiro fue iniciado por el proveedor Frutas y Hortalizas del Sur S.A., de Chile, y forma parte de una investigación que comenzó previamente con arándanos congelados.
Hasta el momento, no se han reportado enfermedades vinculadas específicamente con la mezcla de frutos rojos de Walmart, según la información proporcionada por la compañía.
Retiro de frutos rojos de Walmart por posible E. coli
RECALL ALERT: A blueberry recall over E. coli concerns is expanding to include Great Value frozen Organic Triple Berry Blend sold at Walmart stores across 16 states.
No illnesses have been reported from the mixed berry packages, but consumers are being urged to throw them away… pic.twitter.com/7WCtrNOUOm
— FOX Business (@FoxBusiness) September 4, 2026
La FDA informó el 2 de septiembre sobre la ampliación del retiro para incluir el producto Great Value Organic Triple Berry Blend distribuido en establecimientos Walmart.
Los consumidores deben buscar el UPC 7874211226, el código de lote 6040 01-6 y la fecha de caducidad 9 de febrero de 2028.
La mezcla afectada fue distribuida en Alabama, Arkansas, Florida, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas y Wisconsin.
Walmart indicó que retiró los productos afectados de sus establecimientos e implementó bloqueos para impedir su venta tanto en las cajas de las tiendas como en línea.
¿Qué hacer si tienes la mezcla Great Value en casa?
An organic frozen berry recall has expanded to a Great Value product sold at Walmart in 16 states over potential E. coli. https://t.co/MQUkFuXUBx
— Newsweek (@Newsweek) September 4, 2026
Las personas que tengan una bolsa correspondiente al lote identificado no deben consumirla, incluso si el producto parece estar en buenas condiciones o permanece congelado.
La recomendación es desechar el producto o llevarlo a Walmart para solicitar un reembolso completo, de acuerdo con las instrucciones divulgadas con el retiro.
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La FDA señala que una infección por E. coli puede provocar síntomas como fuertes calambres abdominales, diarrea y vómitos, aunque la gravedad puede variar entre pacientes.
Niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden enfrentar mayor riesgo de complicaciones graves, incluido el síndrome urémico hemolítico, que puede afectar los riñones.
Retiro de Walmart está relacionado con una alerta anterior
Frozen berries sold at Walmart recalled due to possible E. coli contamination: FDA https://t.co/31yZZN3l3O pic.twitter.com/rLqQaqJ6WP
— Eyewitness News (@ABC7NY) September 4, 2026
La ampliación ocurre después de un retiro anterior de arándanos congelados comercializados en tiendas Publix de Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia.
Ese retiro estuvo relacionado con una posible contaminación por E. coli y con 12 casos de enfermedad reportados, según la información divulgada previamente por Publix.
El 18 de agosto, la FDA clasificó el retiro voluntario relacionado con Publix como Clase I, categoría utilizada cuando existe la posibilidad de consecuencias graves para la salud por el consumo del producto.
La diferencia es importante: los casos reportados corresponden a la investigación anterior y no significa que existan 12 enfermos asociados con la mezcla Great Value de Walmart, para la cual no se habían informado casos.