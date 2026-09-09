Hispanic Heritage 2026: 70 millones de razones que impulsan a EE.UU.
Publicado el09/09/2026 a las 05:38
Más de 70.1 millones de hispanos viven hoy en Estados Unidos, una comunidad que crece en población, negocios y patrimonio mientras mantiene una influencia cultural con siglos de historia.
Por qué importa: Los hispanos representan cerca del 21% de la población y su creciente peso demográfico y económico ayuda a definir el presente y futuro del país.
Los hispanos ya son más de 70 millones y su presencia se expande
La dimensión del cambio se entiende mirando apenas 15 años atrás: en el Censo de 2010 había 50.5 millones de hispanos, casi 20 millones menos que actualmente.
Ese crecimiento tampoco está limitado a California, Texas o Florida. Dieciséis estados ya tienen al menos un millón de residentes hispanos, según las últimas estimaciones del Census Bureau.
El dato: La edad mediana de la población hispana es de 31.1 años, reflejo de una comunidad relativamente joven cuya influencia seguirá creciendo.
Casi 500,000 empresas muestran el creciente peso económico latino
La influencia también puede medirse en empresas. Datos del Census Bureau contabilizan unas 496,000 compañías con empleados de propietarios hispanos, responsables de aproximadamente $730,300 millones en ingresos.
A ellas se suman unos 5.3 millones de hispanos que manejan negocios por cuenta propia, sin empleados en nómina, una muestra del peso que millones de emprendedores tienen en la economía estadounidense.
El patrimonio familiar también avanza: En 2025, los hogares hispanos propietarios de vivienda alcanzaron el récord de 10.2 millones, aunque persisten importantes obstáculos para comprar casa.
En números: Los hogares propietarios hispanos aumentaron en aproximadamente 441,000 durante 2025, aunque la tasa de propiedad bajó al 48.5%.
La huella latina en EE.UU. comenzó siglos antes de esta celebración
La historia detrás de Hispanic Heritage Month, sin embargo, comenzó mucho antes que las actuales cifras demográficas.
- El National Museum of the American Latino del Smithsonian recuerda que la presencia latina en el territorio que hoy forma Estados Unidos se extiende por siglos.
Guerras y cambios territoriales hicieron además que comunidades que ya habitaban esas tierras pasaran a formar parte de Estados Unidos.
La huella: Esa influencia atraviesa el idioma, las artes, los derechos civiles, el trabajo, el servicio militar y las tradiciones comunitarias.
- San Antonio ofrece un ejemplo actual. Su programación de 2026 incluye El Grito y mariachi, pero también actividades que recuperan historias de tejanos y trabajadores migrantes, según Texas Public Radio.
El 15 de septiembre conecta la celebración con América Latina
La conmemoración comenzó como Hispanic Heritage Week en 1968 y el Congreso la amplió a 30 días en 1988. Actualmente se extiende del 15 de septiembre al 15 de octubre.
La razón: El 15 coincide con las independencias de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; México celebra la suya el 16 y Chile el 18.
Más de medio siglo después de creada la celebración, esos 70 millones representan mucho más que crecimiento demográfico: son parte de una historia de siglos y de una fuerza económica y cultural que continúa transformando Estados Unidos.