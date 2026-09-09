Hispanic Heritage 2026: 70 millones de razones que impulsan a EE.UU.

Más de 70.1 millones de hispanos viven hoy en Estados Unidos, una comunidad que crece en población, negocios y patrimonio mientras mantiene una influencia cultural con siglos de historia.

Por qué importa: Los hispanos representan cerca del 21% de la población y su creciente peso demográfico y económico ayuda a definir el presente y futuro del país.

Los hispanos ya son más de 70 millones y su presencia se expande

La dimensión del cambio se entiende mirando apenas 15 años atrás: en el Censo de 2010 había 50.5 millones de hispanos, casi 20 millones menos que actualmente.

Ese crecimiento tampoco está limitado a California, Texas o Florida. Dieciséis estados ya tienen al menos un millón de residentes hispanos, según las últimas estimaciones del Census Bureau.

El dato: La edad mediana de la población hispana es de 31.1 años, reflejo de una comunidad relativamente joven cuya influencia seguirá creciendo.

Casi 500,000 empresas muestran el creciente peso económico latino

La influencia también puede medirse en empresas. Datos del Census Bureau contabilizan unas 496,000 compañías con empleados de propietarios hispanos, responsables de aproximadamente $730,300 millones en ingresos.

A ellas se suman unos 5.3 millones de hispanos que manejan negocios por cuenta propia, sin empleados en nómina, una muestra del peso que millones de emprendedores tienen en la economía estadounidense.