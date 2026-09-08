Hallan dos túneles secretos conectados a ductos de Pemex: así operaba el robo de combustible
Publicado el08/09/2026 a las 14:35
- Túneles para robar combustible de Pemex
- Uno mide unos 100 metros
- Estaban conectados a ductos
Autoridades mexicanas localizaron dos túneles presuntamente utilizados para robar combustible de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), uno en el Estado de México y otro en Nuevo León.
Los hallazgos ocurrieron en Tultitlán y Santa Catarina y revelaron infraestructura preparada para alcanzar conexiones clandestinas, en nuevas acciones contra el llamado “huachicol” en México.
En Tultitlán, autoridades llegaron a un inmueble de la colonia Bello Horizonte después de reportes sobre un intenso olor a hidrocarburo y movimientos de pipas en los alrededores.
Personal de Pemex y autoridades estatales resguardaron el lugar para investigar la conexión irregular y, hasta el momento de los reportes preliminares, no se habían anunciado detenciones relacionadas con este caso.
Túnel de 100 metros llevaba hasta tomas clandestinas de Pemex
El segundo operativo ocurrió en Santa Catarina, Nuevo León, donde la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el descubrimiento durante un cateo realizado en un inmueble.
Dentro del lugar fue encontrado un túnel de aproximadamente 100 metros, atravesado por una manguera de alta presión y conectado con dos tomas clandestinas utilizadas presuntamente para extraer hidrocarburos.
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La operación permitió asegurar además un arma corta, un cargador, 21 cartuchos de diferentes calibres, cuatro vehículos, un tanque cilíndrico, mangueras, documentos, un teléfono celular y muestras de hidrocarburo.
Pemex intervino posteriormente para inhabilitar las conexiones ilegales, mientras las autoridades continuaron las investigaciones para establecer quiénes estaban detrás de la infraestructura y determinar su funcionamiento.
Operativos contra el huachicol alcanzan también a Hidalgo
La FGR informó de otra operación contra el robo de combustible en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, aunque en ese procedimiento no se reportó el descubrimiento de otro túnel.
Las autoridades aseguraron allí 480 litros de una sustancia con características de combustible, además de 13 tambos y un vehículo relacionados con la investigación.
Los nuevos casos muestran que las excavaciones clandestinas continúan apareciendo como un método para acercarse de manera encubierta a la red de ductos y facilitar la extracción ilegal de hidrocarburos.
Santa Catarina ya tenía un antecedente reciente: en mayo, la FGR informó sobre otra excavación acondicionada para extraer combustible y conectada directamente con un poliducto de Pemex.
Túneles clandestinos ya han provocado muertes en México
Los riesgos de estas construcciones van más allá de las pérdidas por combustible, debido a la posibilidad de derrumbes, incendios, explosiones y exposición directa a sustancias altamente inflamables.
En abril, cuatro personas murieron en Acolman, Estado de México, después de quedar atrapadas durante el derrumbe de un túnel conectado con una toma clandestina.
El mismo sitio acumulaba otro antecedente mortal: dos personas habían fallecido allí en 2024, mientras Tultitlán también registró en 2022 una excavación conectada irregularmente con infraestructura de Pemex.
Los dos túneles descubiertos ahora vuelven a poner bajo atención el alcance del robo de combustible en México y la sofisticación de instalaciones clandestinas construidas para llegar hasta la infraestructura energética del país, detalló ‘EFE’ e ‘Infobae‘.