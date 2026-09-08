Hallan dos túneles secretos conectados a ductos de Pemex: así operaba el robo de combustible

Túneles para robar combustible de Pemex

Uno mide unos 100 metros

Estaban conectados a ductos

Autoridades mexicanas localizaron dos túneles presuntamente utilizados para robar combustible de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), uno en el Estado de México y otro en Nuevo León.

Los hallazgos ocurrieron en Tultitlán y Santa Catarina y revelaron infraestructura preparada para alcanzar conexiones clandestinas, en nuevas acciones contra el llamado “huachicol” en México.

En Tultitlán, autoridades llegaron a un inmueble de la colonia Bello Horizonte después de reportes sobre un intenso olor a hidrocarburo y movimientos de pipas en los alrededores.

Personal de Pemex y autoridades estatales resguardaron el lugar para investigar la conexión irregular y, hasta el momento de los reportes preliminares, no se habían anunciado detenciones relacionadas con este caso.

Túnel de 100 metros llevaba hasta tomas clandestinas de Pemex

El segundo operativo ocurrió en Santa Catarina, Nuevo León, donde la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el descubrimiento durante un cateo realizado en un inmueble.

Dentro del lugar fue encontrado un túnel de aproximadamente 100 metros, atravesado por una manguera de alta presión y conectado con dos tomas clandestinas utilizadas presuntamente para extraer hidrocarburos.

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La operación permitió asegurar además un arma corta, un cargador, 21 cartuchos de diferentes calibres, cuatro vehículos, un tanque cilíndrico, mangueras, documentos, un teléfono celular y muestras de hidrocarburo.

Pemex intervino posteriormente para inhabilitar las conexiones ilegales, mientras las autoridades continuaron las investigaciones para establecer quiénes estaban detrás de la infraestructura y determinar su funcionamiento.