India acelera acuerdos con México y Canadá mientras los aranceles de Trump reordenan el comercio

India acelera negociaciones comerciales

México busca nuevos mercados

Diciembre será fecha clave

India pisa el acelerador en sus negociaciones comerciales con México y Canadá, en momentos en que las tres economías buscan diversificar mercados frente a las tensiones comerciales con Estados Unidos.

Nueva Delhi y Ottawa preparan una nueva ronda de conversaciones para el 5 de octubre, después de concluir la cuarta ronda de negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica Integral.

Canadá e India mantienen como objetivo terminar las negociaciones antes de finalizar 2026, compromiso que ambos gobiernos establecieron formalmente desde marzo.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, señaló esta semana que las conversaciones registran avances y que Narendra Modi podría visitar Canadá alrededor de la cumbre del G20 en diciembre.

India acelera acuerdos con México y Canadá ante aranceles

¿Y Trump? 🇲🇽 México e India preparan negociaciones comerciales formales para ampliar su intercambio y diversificar mercados ante los aranceles y las políticas comerciales de EU https://t.co/VB754iCxic pic.twitter.com/oX2x9HDS0n — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) September 23, 2026

México e India avanzan por una vía distinta: Nueva Delhi busca un acuerdo comercial preferencial limitado, enfocado inicialmente en un grupo reducido de productos.

La Secretaría de Economía mexicana analiza la posibilidad de un acuerdo, aunque las conversaciones todavía no han desembocado en una propuesta definitiva, según la información disponible.

Para México, uno de los objetivos sería ampliar el acceso al enorme mercado indio para productos como tequila, frutas y componentes automotrices.

India, mientras tanto, pretende reducir las barreras mexicanas que enfrentan mercancías como automóviles, autopartes y acero, sectores sensibles para ambas economías.