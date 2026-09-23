India acelera acuerdos con México y Canadá mientras los aranceles de Trump reordenan el comercio
Publicado el23/09/2026 a las 15:13
- India acelera negociaciones comerciales
- México busca nuevos mercados
- Diciembre será fecha clave
India pisa el acelerador en sus negociaciones comerciales con México y Canadá, en momentos en que las tres economías buscan diversificar mercados frente a las tensiones comerciales con Estados Unidos.
Nueva Delhi y Ottawa preparan una nueva ronda de conversaciones para el 5 de octubre, después de concluir la cuarta ronda de negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica Integral.
Canadá e India mantienen como objetivo terminar las negociaciones antes de finalizar 2026, compromiso que ambos gobiernos establecieron formalmente desde marzo.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, señaló esta semana que las conversaciones registran avances y que Narendra Modi podría visitar Canadá alrededor de la cumbre del G20 en diciembre.
India acelera acuerdos con México y Canadá ante aranceles
¿Y Trump? 🇲🇽 México e India preparan negociaciones comerciales formales para ampliar su intercambio y diversificar mercados ante los aranceles y las políticas comerciales de EU
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México e India avanzan por una vía distinta: Nueva Delhi busca un acuerdo comercial preferencial limitado, enfocado inicialmente en un grupo reducido de productos.
La Secretaría de Economía mexicana analiza la posibilidad de un acuerdo, aunque las conversaciones todavía no han desembocado en una propuesta definitiva, según la información disponible.
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Para México, uno de los objetivos sería ampliar el acceso al enorme mercado indio para productos como tequila, frutas y componentes automotrices.
India, mientras tanto, pretende reducir las barreras mexicanas que enfrentan mercancías como automóviles, autopartes y acero, sectores sensibles para ambas economías.
¿Por qué importa este acercamiento comercial?
✍🏻 México, India y Canadá buscan nuevos socios comerciales ante el impacto de los aranceles y las políticas de Donald Trump.https://t.co/vJSWMv4gJC
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- Por qué importa: México y Canadá dependen ampliamente del mercado estadounidense, por lo que ampliar socios puede reducir riesgos derivados de nuevas barreras comerciales.
- El dato: El comercio bilateral de India con México y Canadá alcanzó cerca de 8,000 millones de dólares con cada país durante 2025-2026.
- El proceso: India y México buscan establecer pronto los términos de negociación, mientras Nueva Delhi y Ottawa retomarán conversaciones el 5 de octubre.
- Qué pueden hacer: Empresas exportadoras pueden seguir las negociaciones para identificar productos que eventualmente obtendrían mejores condiciones de entrada en estos mercados.
El acercamiento ocurre mientras las políticas arancelarias de Washington aumentan la presión para que grandes economías reduzcan su exposición a un solo mercado.
India también ha intensificado su agenda comercial internacional, cerrando acuerdos con Reino Unido, Omán y Nueva Zelanda y ampliando negociaciones con otros socios.
Diciembre aparece como una fecha clave
India está acelerando las negociaciones comerciales con Canadá y México en búsqueda de nuevos socios y en respuesta a la política arancelaria de Trump https://t.co/GXmwbIcQl6
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Las conversaciones entre México e India podrían avanzar hacia una conclusión en diciembre, aunque por ahora no existe un acuerdo definitivo y los términos todavía están en desarrollo.
En paralelo, Canadá e India esperan acercarse al cierre de su acuerdo antes de la cumbre del G20, prevista para mediados de diciembre.
Para Ottawa, Nueva Delhi y Ciudad de México, el movimiento refleja una estrategia de diversificación comercial en un escenario internacional marcado por mayores tensiones arancelarias.
El resultado dependerá de las concesiones sobre acceso a mercados y sectores sensibles, por lo que las próximas rondas serán decisivas para determinar el alcance real de los acuerdos.
Fuentes: La Nación, El Financiero.