Ocho intentos de suicidio sacuden al grupo del USS Abraham Lincoln tras más de 300 días desplegado

Ocho intentos de suicidio

Más de 300 días

Congreso exige respuestas

Ocho marineros asignados al grupo de ataque del USS Abraham Lincoln intentaron suicidarse durante su prolongado despliegue, confirmó el secretario interino de la Armada, Hung Cao.

La cifra abarca personal del portaaviones, su ala aérea, destructores de escolta y otras unidades del grupo, integrado por entre 6,000 y 7,000 militares.

Cao informó al Congreso que ningún miembro del grupo murió por suicidio durante el despliegue iniciado a finales de noviembre de 2025.

El Lincoln ya superó los 300 días desplegado y se dirige hacia San Diego, aunque todavía podría permanecer aproximadamente dos semanas más fuera de su puerto base.

USS Abraham Lincoln: meses de operaciones y presión sobre los marineros

The Navy revealed that eight sailors assigned to the USS Abraham Lincoln carrier strike group attempted suicide during its Middle East deployment. https://t.co/3TM3UgYlWZ pic.twitter.com/kSa47KgzHs — USA TODAY (@USATODAY) September 23, 2026

La revelación apareció en una respuesta escrita de Cao a la senadora demócrata Kirsten Gillibrand, quien había solicitado información sobre la salud mental y moral de la tripulación.

El grupo operó durante meses con aproximadamente media docena de embarcaciones y participó en operaciones de combate contra Irán, según la información entregada al Congreso.

Uno de los episodios ocurrió en agosto, cuando un marinero del ala aérea cayó por la borda y fue rápidamente rescatado y atendido por personal médico.

Cao también confirmó que otro marinero intentó lanzarse al agua en marzo, pero sus compañeros lograron detenerlo antes y posteriormente recibió atención médica.