Ocho intentos de suicidio sacuden al grupo del USS Abraham Lincoln tras más de 300 días desplegado
Ocho intentos de suicidio Más de 300 días Congreso exige respuestas Ocho marineros asignados al grupo de ataque del USS Abraham Lincoln intentaron suicidarse durante su prolongado despliegue, confirmó el secretario interino de la Armada, Hung Cao. La cifra abarca personal del portaaviones, su ala aérea, destructores de escolta y otras unidades del grupo, integrado […]
Publicado el23/09/2026 a las 18:00
- Ocho intentos de suicidio
- Más de 300 días
- Congreso exige respuestas
Ocho marineros asignados al grupo de ataque del USS Abraham Lincoln intentaron suicidarse durante su prolongado despliegue, confirmó el secretario interino de la Armada, Hung Cao.
La cifra abarca personal del portaaviones, su ala aérea, destructores de escolta y otras unidades del grupo, integrado por entre 6,000 y 7,000 militares.
Cao informó al Congreso que ningún miembro del grupo murió por suicidio durante el despliegue iniciado a finales de noviembre de 2025.
El Lincoln ya superó los 300 días desplegado y se dirige hacia San Diego, aunque todavía podría permanecer aproximadamente dos semanas más fuera de su puerto base.
USS Abraham Lincoln: meses de operaciones y presión sobre los marineros
The Navy revealed that eight sailors assigned to the USS Abraham Lincoln carrier strike group attempted suicide during its Middle East deployment. https://t.co/3TM3UgYlWZ pic.twitter.com/kSa47KgzHs
— USA TODAY (@USATODAY) September 23, 2026
La revelación apareció en una respuesta escrita de Cao a la senadora demócrata Kirsten Gillibrand, quien había solicitado información sobre la salud mental y moral de la tripulación.
El grupo operó durante meses con aproximadamente media docena de embarcaciones y participó en operaciones de combate contra Irán, según la información entregada al Congreso.
Uno de los episodios ocurrió en agosto, cuando un marinero del ala aérea cayó por la borda y fue rápidamente rescatado y atendido por personal médico.
Cao también confirmó que otro marinero intentó lanzarse al agua en marzo, pero sus compañeros lograron detenerlo antes y posteriormente recibió atención médica.
Condiciones del portaaviones quedaron bajo escrutinio del Congreso
Eight US Navy personnel assigned to the USS Abraham Lincoln carrier strike group attempted suicide during a period that included when the ships undertook combat operations against Iran and the carrier set a modern record for its time at sea, according to a letter from the… pic.twitter.com/RvKvjAzK5g
— CNN (@CNN) September 23, 2026
Antes de conocerse la cifra de ocho intentos, legisladores demócratas ya habían solicitado respuestas por reportes sobre escasez de agua, alimentos y problemas de infraestructura.
Una carta de senadores en agosto citó denuncias sobre tuberías averiadas, problemas de suministros y crisis de salud mental durante el despliegue extraordinariamente prolongado.
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Gillibrand también reclamó audiencias para examinar las condiciones de los militares desplegados y el impacto físico y emocional de las operaciones extendidas en Oriente Medio.
La Armada desplegó recursos de salud mental en el Lincoln, incluidos un psicólogo, trabajador social clínico, técnicos de salud conductual, consejero de prevención y cinco capellanes.
Ocho intentos abren debate sobre salud mental en despliegues prolongados
Aunque un funcionario militar consultado por CNN calificó ocho intentos como una cifra elevada para un despliegue, existe un contexto estadístico que resulta clave para interpretar los datos.
CNN calculó que la tasa dentro del grupo fue aproximadamente consistente con la registrada entre toda la fuerza activa de la Armada estadounidense durante 2024.
Ese año fueron documentados 356 intentos de suicidio entre aproximadamente 337,000 marineros activos, según los datos del Pentágono citados por la cadena.
La cifra del Lincoln coloca ahora el bienestar de las tripulaciones y las consecuencias de despliegues excepcionalmente largos nuevamente bajo el escrutinio del Congreso.
Fuentes: USA Today, CNN.