Sheinbaum exige frenar el “genocidio” en Gaza: ¿dará México otro paso contra Israel?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a exigir que se detenga lo que califica como “genocidio en Gaza” y rechazó ataques contra civiles.

Por qué importa: Crece la presión para que México acompañe su condena con nuevas acciones frente a Israel, más allá de las posiciones diplomáticas adoptadas hasta ahora.

México ya hablaba de “genocidio”: ahora le exigen dar otro paso

Aunque Los Angeles Times destaca el endurecimiento de su posición, Sheinbaum ya había utilizado públicamente el término “genocidio” para referirse a Gaza.

En septiembre de 2025, afirmó que la posición de México era pedir “que pare este genocidio en Gaza”, según la transcripción oficial de Presidencia.

La mandataria también ha destacado que durante su gobierno México reconoció plenamente a la embajadora palestina.

El contexto: Sheinbaum es la primera presidenta mexicana de origen judío. Su ascendencia aporta contexto biográfico, pero no explica por sí misma su política exterior.

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Crece la presión para que México haga más

Según Mexico Solidarity Media, una coalición de unos 300 sindicatos inició una campaña para exigir al gobierno mexicano medidas adicionales frente a Israel.