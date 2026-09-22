Sheinbaum exige frenar el “genocidio” en Gaza: ¿dará México otro paso contra Israel?
Publicado el22/09/2026 a las 06:04
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a exigir que se detenga lo que califica como “genocidio en Gaza” y rechazó ataques contra civiles.
Por qué importa: Crece la presión para que México acompañe su condena con nuevas acciones frente a Israel, más allá de las posiciones diplomáticas adoptadas hasta ahora.
México ya hablaba de “genocidio”: ahora le exigen dar otro paso
Aunque Los Angeles Times destaca el endurecimiento de su posición, Sheinbaum ya había utilizado públicamente el término “genocidio” para referirse a Gaza.
En septiembre de 2025, afirmó que la posición de México era pedir “que pare este genocidio en Gaza”, según la transcripción oficial de Presidencia.
- La mandataria también ha destacado que durante su gobierno México reconoció plenamente a la embajadora palestina.
El contexto: Sheinbaum es la primera presidenta mexicana de origen judío. Su ascendencia aporta contexto biográfico, pero no explica por sí misma su política exterior.
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Crece la presión para que México haga más
Según Mexico Solidarity Media, una coalición de unos 300 sindicatos inició una campaña para exigir al gobierno mexicano medidas adicionales frente a Israel.
- Activistas también proyectaron mensajes propalestinos sobre el Monumento a la Revolución, en Ciudad de México, para presionar a la administración de Sheinbaum.
- México, sin embargo, ya ha participado en acciones internacionales relacionadas con Gaza.
Según la Corte Internacional de Justicia (CIJ), México presentó en mayo de 2024 una declaración de intervención en el caso iniciado por Sudáfrica contra Israel bajo la Convención sobre Genocidio.
El límite: La participación mexicana no significa que la CIJ haya determinado definitivamente que Israel cometió genocidio. El procedimiento internacional continúa.
La pregunta ahora es ¿Qué hará México?
Israel rechaza las acusaciones de genocidio y sostiene que sus operaciones militares tienen como objetivo a Hamás, no a la población palestina.
- La posición expresada por Sheinbaum vuelve a colocar el foco sobre hasta dónde está dispuesto a llegar México diplomáticamente.
El gobierno ya intervino ante la CIJ, fortaleció la representación diplomática palestina y ha pedido detener la violencia contra civiles.
Qué sigue: Con sindicatos y activistas reclamando acciones adicionales, queda por ver si Sheinbaum mantendrá la actual línea diplomática o impulsará nuevas medidas frente a Israel.