Retiran polvo de moringa vendido en todo EE.UU.: advierten posible contaminación con Salmonella

Retiro de polvo de moringa por Salmonella

El producto se quitó de todo EEUU

No hay enfermos reportados

Un producto de moringa orgánica vendido en todo Estados Unidos está siendo retirado del mercado ante la posibilidad de contaminación con Salmonella, una bacteria capaz de provocar infecciones graves.

Foods Alive Inc., con sede en Angola, Indiana, inició el retiro de paquetes de 8 onzas de Organic Moringa Leaf Powder, distribuidos tanto en establecimientos minoristas como mediante vendedores por internet.

La alerta corresponde específicamente a las bolsas con fecha de caducidad 11/01/2027 y el número 02726, ubicado debajo de esa fecha, por lo que los consumidores pueden revisar esa información antes de utilizar el producto.

Los paquetes afectados fueron enviados entre el 27 de enero y el 7 de agosto de 2026 y, hasta el momento del anuncio, no se habían registrado enfermedades asociadas directamente con este retiro.

Cómo identificar la moringa retirada del mercado

La compañía explicó que la posible contaminación fue detectada después de que su proveedor notificara que una muestra de una mezcla de polvo “superverde”, recogida en un establecimiento comercial, había resultado positiva para Salmonella.

Todavía no se ha determinado el origen de la posible contaminación, mientras Foods Alive suspendió la producción y distribución de los productos involucrados durante la investigación realizada junto con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

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La empresa pidió a quienes tengan el paquete afectado no consumirlo y devolverlo al establecimiento donde fue adquirido, donde podrán solicitar el reembolso completo correspondiente.

Los consumidores con preguntas sobre el retiro también pueden comunicarse directamente con Foods Alive mediante el número 260-488-4497, proporcionado como contacto dentro de la alerta.