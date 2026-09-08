Retiran polvo de moringa vendido en todo EE.UU.: advierten posible contaminación con Salmonella
Publicado el08/09/2026 a las 13:37
- Retiro de polvo de moringa por Salmonella
- El producto se quitó de todo EEUU
- No hay enfermos reportados
Un producto de moringa orgánica vendido en todo Estados Unidos está siendo retirado del mercado ante la posibilidad de contaminación con Salmonella, una bacteria capaz de provocar infecciones graves.
Foods Alive Inc., con sede en Angola, Indiana, inició el retiro de paquetes de 8 onzas de Organic Moringa Leaf Powder, distribuidos tanto en establecimientos minoristas como mediante vendedores por internet.
La alerta corresponde específicamente a las bolsas con fecha de caducidad 11/01/2027 y el número 02726, ubicado debajo de esa fecha, por lo que los consumidores pueden revisar esa información antes de utilizar el producto.
Los paquetes afectados fueron enviados entre el 27 de enero y el 7 de agosto de 2026 y, hasta el momento del anuncio, no se habían registrado enfermedades asociadas directamente con este retiro.
Cómo identificar la moringa retirada del mercado
La compañía explicó que la posible contaminación fue detectada después de que su proveedor notificara que una muestra de una mezcla de polvo “superverde”, recogida en un establecimiento comercial, había resultado positiva para Salmonella.
Todavía no se ha determinado el origen de la posible contaminación, mientras Foods Alive suspendió la producción y distribución de los productos involucrados durante la investigación realizada junto con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
TE PUEDE INTERESAR: Arrestan a 95 camioneros inmigrantes en Arizona: ¿Ni los camioneros están a salvo del ICE?
La empresa pidió a quienes tengan el paquete afectado no consumirlo y devolverlo al establecimiento donde fue adquirido, donde podrán solicitar el reembolso completo correspondiente.
Los consumidores con preguntas sobre el retiro también pueden comunicarse directamente con Foods Alive mediante el número 260-488-4497, proporcionado como contacto dentro de la alerta.
Qué síntomas puede provocar una infección por Salmonella
La Salmonella puede provocar fiebre, diarrea —que en determinados casos puede presentar sangre—, náuseas, vómitos y dolor abdominal en personas que consumen alimentos contaminados.
El riesgo de desarrollar una infección grave puede ser mayor entre niños pequeños, adultos mayores, personas frágiles y quienes tienen el sistema inmunitario debilitado, de acuerdo con la advertencia incluida en el retiro.
Aunque ocurre con menor frecuencia, la bacteria puede llegar al torrente sanguíneo y desencadenar complicaciones más serias, entre ellas infecciones arteriales, endocarditis y artritis.
La ausencia de casos reportados hasta ahora no elimina el motivo del retiro: la medida busca precisamente impedir que el producto potencialmente contaminado continúe siendo consumido mientras avanza la investigación.
Qué hacer si tienes este polvo de moringa en casa
Los consumidores deben comprobar primero que se trate de Foods Alive Organic Moringa Leaf Powder de 8 onzas, ya que la alerta no significa que todos los productos de moringa disponibles en Estados Unidos estén afectados.
Después deberán revisar cuidadosamente la fecha 11/01/2027 y comprobar que aparezca el código 02726, los dos elementos utilizados para identificar las unidades incluidas específicamente en el retiro.
Si ambos datos coinciden, la recomendación es dejar de consumir el producto y devolverlo al comercio donde fue adquirido para obtener un reembolso completo, en lugar de continuar utilizándolo mientras concluye la investigación.
El retiro vuelve a mostrar la importancia de revisar marca, presentación, fecha y código de lote antes de desechar otros productos similares, ya que la advertencia está limitada a las unidades identificadas por Foods Alive, señaló la ‘FDA‘.