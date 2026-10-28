SNAP en Oregón: un empleo navideño puede ayudarte a conservar la ayuda alimentaria
Publicado el 28/10/2026 a las 19:16
- Empleos temporales pueden acreditar horas.
- Ingresos adicionales pueden modificar beneficios.
- Algunas personas califican para exenciones.
Un empleo durante las fiestas puede ayudar a ciertos beneficiarios de SNAP en Oregón a cumplir los requisitos laborales para conservar su asistencia alimentaria.
Sin embargo, trabajar más también modifica los ingresos del hogar, un factor que puede cambiar el cálculo de los beneficios.
El Departamento de Servicios Humanos de Oregón (ODHS) difundió esta orientación el 28 de octubre, ante las contrataciones de temporada.
El aviso corresponde a esa agencia estatal, distinta del Departamento de Seguridad Nacional federal, cuyas siglas son DHS.
Requisitos de SNAP: a quiénes aplican las 80 horas
With people getting new jobs for the coming holiday season - like working at a haunted house or tree farm - or picking up more hours for the holidays, the Oregon DHS says people should check their eligibility for SNAP benefits. https://t.co/lKcZhqgnSv
— KATU News (@KATUNews) October 28, 2026
Las reglas exigen a determinados adultos de entre 18 y 64 años completar al menos 80 horas mensuales de trabajo o actividades autorizadas.
La obligación generalmente alcanza a quienes no tienen un menor de 14 años en su caso SNAP y carecen de una exención.
Por eso, tener esa edad no significa automáticamente estar obligado a cumplir el requisito: las circunstancias personales también cuentan.
Sin cumplimiento ni exención, la regla general limita la asistencia a tres meses dentro de un período de tres años.
Qué trabajos y actividades pueden contar para SNAP[caption id="attachment_1698573" align="alignnone" width="1200"] SNAP en Oregón: cómo influye un empleo navideño en tu ayuda FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption]
Los puestos temporales en comercios, restaurantes, almacenes y negocios navideños pueden contribuir al cumplimiento de las horas requeridas.
También pueden contar el trabajo por cuenta propia, el voluntariado y ciertos programas de empleo y capacitación.
Es posible combinar actividades autorizadas para alcanzar el mínimo mensual, según las condiciones que correspondan al expediente.
Para acreditar la actividad, ODHS acepta documentos como recibos de pago o cartas firmadas que especifiquen las horas trabajadas.
Más ingresos pueden modificar los beneficios alimentarios
Cumplir las horas laborales y conservar el mismo monto de SNAP son cuestiones diferentes: los ingresos adicionales también deben evaluarse.
Quienes comiencen otro empleo o acumulen horas extra deben consultar si corresponde reportar esos cambios conforme a sus obligaciones.
Jessica Amaya Hoffman, directora interina de la Alianza de Elegibilidad de Oregón, recomendó contactar a ODHS para revisar cada situación.
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Las personas que perdieron asistencia por incumplir las reglas laborales podrían recuperarla, aunque quizá deban presentar otra solicitud y acreditar elegibilidad.
Cómo consultar exenciones y solicitar ayuda en Oregón
Antes de asumir que necesitan trabajar más, los beneficiarios pueden pedir una revisión de posibles exenciones por salud, embarazo o responsabilidades de cuidado.
El equipo ABAWD de ODHS atiende en el 833-947-1694 y dispone de intérpretes para orientar sobre requisitos y documentación.
Las solicitudes y actualizaciones pueden realizarse en benefits.oregon.gov, además de las oficinas locales de ODHS.
Mantener actualizada la dirección y revisar las notificaciones permite identificar plazos y entregar información necesaria para conservar la asistencia.
FUENTE: KATU