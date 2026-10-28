Empleos temporales pueden acreditar horas.

Ingresos adicionales pueden modificar beneficios.

Algunas personas califican para exenciones.

Un empleo durante las fiestas puede ayudar a ciertos beneficiarios de SNAP en Oregón a cumplir los requisitos laborales para conservar su asistencia alimentaria.

Sin embargo, trabajar más también modifica los ingresos del hogar, un factor que puede cambiar el cálculo de los beneficios.

El Departamento de Servicios Humanos de Oregón (ODHS) difundió esta orientación el 28 de octubre, ante las contrataciones de temporada.

El aviso corresponde a esa agencia estatal, distinta del Departamento de Seguridad Nacional federal, cuyas siglas son DHS.

Requisitos de SNAP: a quiénes aplican las 80 horas

With people getting new jobs for the coming holiday season - like working at a haunted house or tree farm - or picking up more hours for the holidays, the Oregon DHS says people should check their eligibility for SNAP benefits. https://t.co/lKcZhqgnSv — KATU News (@KATUNews) October 28, 2026



Las reglas exigen a determinados adultos de entre 18 y 64 años completar al menos 80 horas mensuales de trabajo o actividades autorizadas.

La obligación generalmente alcanza a quienes no tienen un menor de 14 años en su caso SNAP y carecen de una exención.

Por eso, tener esa edad no significa automáticamente estar obligado a cumplir el requisito: las circunstancias personales también cuentan.

Sin cumplimiento ni exención, la regla general limita la asistencia a tres meses dentro de un período de tres años.