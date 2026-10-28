Muere Dolores Huerta a los 96 años, referente del movimiento campesino en EEUU: Obama lo lamenta
Publicado el 28/10/2026 a las 18:15
- Su familia confirmó el fallecimiento este miércoles
- Impulsó derechos laborales para trabajadores del campo
- Creó el histórico lema “Sí se puede”
Dolores Huerta, una de las principales defensoras de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos, murió este miércoles 28 de octubre a los 96 años, informó su familia en un comunicado recogido por EFE. Su fallecimiento también fue confirmado por medios estadounidenses. ABC News
“Con profunda tristeza anunciamos que nuestra amada madre, Dolores Huerta, ha fallecido hoy a la edad de 96 años”, expresaron sus familiares, quienes pidieron privacidad mientras atraviesan el duelo.
El portavoz familiar, Erik Olvera, atribuyó el fallecimiento al cáncer, según declaraciones a The New York Times citadas por EFE. La familia adelantó que posteriormente compartirá los planes para honrar su vida y legado.
Una vida dedicada a los trabajadores agrícolas
BREAKING: Labor leader, feminist and civil rights icon Dolores Huerta has died at 96. https://t.co/zIVZ5qLKKf https://t.co/jjN9if7jSM
— The Associated Press (@AP) October 28, 2026
Huerta nació en Dawson, Nuevo México, en 1930, y creció en California, adonde se trasladó con su madre durante la infancia. Sus raíces mexicanas, españolas e indígenas acompañaron una trayectoria centrada en los derechos civiles.
Su padre, activista sindical y posteriormente legislador estatal, fue una influencia en su formación. A mediados de los años cincuenta se incorporó a la Organización de Servicio Comunitario, dedicada a apoyar a los mexicanoestadounidenses.
Allí conoció a César Chávez, con quien inició en 1962 la organización sindical que dio origen a Trabajadores Agrícolas Unidos, conocido como UFW. Juntos impulsaron mejores condiciones para los trabajadores del campo y sus familias.
Entre sus acciones destacó el boicot nacional a los productores de uva. Las movilizaciones contribuyeron a la aprobación, en 1975, de una ley que reconoció los derechos de sindicación y negociación colectiva de los trabajadores agrícolas en California.
Obama y organizaciones latinas despiden a Dolores Huerta[caption id="attachment_1698551" align="alignnone" width="1200"] 1. Huerta recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 2012. Crédito: EFE.[/caption]
“Dolores Huerta fue una heroína para mí”, expresó Barack Obama en X, según EFE. El expresidente destacó su defensa de las comunidades marginadas y recordó que ella creó el lema “¡Sí, se puede!”, utilizado en su campaña presidencial.
Kamala Harris la describió como “un motor de cambio”, mientras el gobernador de California, Gavin Newsom, afirmó: “Es una leyenda… y la vamos a extrañar”. Nancy Pelosi también resaltó su capacidad para inspirar la acción colectiva.
El Sindicato de Trabajadores Agrícolas se declaró de luto. Su presidenta, Teresa Romero, aseguró que el trabajo de Huerta “continúa vigente”, mientras organizaciones como LULAC y Voto Latino se comprometieron a mantener su lucha.
El Caucus Hispano del Congreso resumió ese compromiso: “Dolores, tu legado es nuestra responsabilidad. Tu lucha continúa a través de todos nosotros, que creemos en un futuro mejor”.
La mujer detrás del “Sí se puede”
Durante una protesta en Phoenix, Arizona, en 1972, Huerta creó el lema “Sí se puede”. Aunque durante décadas fue atribuido erróneamente a Chávez, la frase se convirtió en una de sus aportaciones más reconocidas.
En 2012, Barack Obama le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor condecoración civil estadounidense. El entonces mandatario reconoció que había “robado” su lema para la campaña presidencial de 2008.
Huerta también integró la Comisión de Estados Unidos sobre Trabajadores Agrícolas entre 1988 y 1993. Ese último año ingresó al Salón Nacional de la Fama de las Mujeres.
Una década después creó la Fundación Dolores Huerta para fortalecer la defensa de los trabajadores esenciales y sus familias. Su activismo también incluyó la promoción del voto latino y la participación política de esa comunidad.
Muere Dolores Huerta: Su denuncia contra César Chávez
En marzo de 2026, Huerta denunció públicamente que había sufrido abusos sexuales por parte de Chávez en los años sesenta y que dos de sus hijos nacieron como consecuencia de esos hechos, según EFE.
La activista explicó que había guardado silencio durante más de seis décadas por temor a perjudicar al movimiento campesino al que dedicó su vida.
En sus últimas décadas apoyó candidaturas demócratas, incluida la de Kamala Harris en 2024. También cuestionó las políticas migratorias de Donald Trump y la separación de familias durante su gobierno.