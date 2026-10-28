Muere Dolores Huerta a los 96 años, referente del movimiento campesino en EEUU: Obama lo lamenta

Su familia confirmó el fallecimiento este miércoles

Impulsó derechos laborales para trabajadores del campo

Creó el histórico lema “Sí se puede”

Dolores Huerta, una de las principales defensoras de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos, murió este miércoles 28 de octubre a los 96 años, informó su familia en un comunicado recogido por EFE. Su fallecimiento también fue confirmado por medios estadounidenses. ABC News

“Con profunda tristeza anunciamos que nuestra amada madre, Dolores Huerta, ha fallecido hoy a la edad de 96 años”, expresaron sus familiares, quienes pidieron privacidad mientras atraviesan el duelo.

El portavoz familiar, Erik Olvera, atribuyó el fallecimiento al cáncer, según declaraciones a The New York Times citadas por EFE. La familia adelantó que posteriormente compartirá los planes para honrar su vida y legado.

Una vida dedicada a los trabajadores agrícolas

BREAKING: Labor leader, feminist and civil rights icon Dolores Huerta has died at 96. https://t.co/zIVZ5qLKKf https://t.co/jjN9if7jSM — The Associated Press (@AP) October 28, 2026

Huerta nació en Dawson, Nuevo México, en 1930, y creció en California, adonde se trasladó con su madre durante la infancia. Sus raíces mexicanas, españolas e indígenas acompañaron una trayectoria centrada en los derechos civiles.

Su padre, activista sindical y posteriormente legislador estatal, fue una influencia en su formación. A mediados de los años cincuenta se incorporó a la Organización de Servicio Comunitario, dedicada a apoyar a los mexicanoestadounidenses.

Allí conoció a César Chávez, con quien inició en 1962 la organización sindical que dio origen a Trabajadores Agrícolas Unidos, conocido como UFW. Juntos impulsaron mejores condiciones para los trabajadores del campo y sus familias.

Entre sus acciones destacó el boicot nacional a los productores de uva. Las movilizaciones contribuyeron a la aprobación, en 1975, de una ley que reconoció los derechos de sindicación y negociación colectiva de los trabajadores agrícolas en California.