Detienen a hijo de Julio César Chávez en Culiacán y termina en prisión
Publicado el21/05/2026 a las 05:01
Omar Chávez, hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez, fue detenido este miércoles en Sinaloa.
El también boxeador profesional fue arrestado mientras circulaba sobre la carretera Culiacán-Navolato.
Omar Chávez terminó en prisión
De acuerdo con el Registro Federal de Detenciones, Omar Chávez fue aprehendido durante la mañana en Culiacán.
Posteriormente fue trasladado al Penal de Aguaruto.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Sinaloa confirmó oficialmente la detención.
Hasta el momento no se han revelado detalles sobre el motivo exacto del arresto.
Así fue identificado
Las autoridades describieron a Omar Chávez como un hombre de 1.80 metros de estatura, complexión delgada, cabello corto castaño y tez morena clara.
Al momento de la detención vestía camisa azul, pantalón de mezclilla y tenis negros.
La familia Chávez vuelve a estar en polémica
No es la primera vez que integrantes de la familia Chávez enfrentan problemas legales.
El año pasado, Julio César Chávez Jr. fue detenido por autoridades migratorias en Estados Unidos y posteriormente deportado a México.
Te puede interesar: Mundial 2026 no llena estadios y boletos comienzan a caer