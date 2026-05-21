Detienen a hijo de Julio César Chávez en Culiacán y termina en prisión

Omar Chávez, hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez, fue detenido este miércoles en Sinaloa.

El también boxeador profesional fue arrestado mientras circulaba sobre la carretera Culiacán-Navolato.

Omar Chávez terminó en prisión

De acuerdo con el Registro Federal de Detenciones, Omar Chávez fue aprehendido durante la mañana en Culiacán.

Posteriormente fue trasladado al Penal de Aguaruto.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Sinaloa confirmó oficialmente la detención.