Jake Paul volvió a encender las redes sociales tras lanzar un nuevo reto a Saúl ‘Canelo’ Álvarez. El influencer y boxeador aseguró que tiene preparada una bolsa de 200 millones de dólares para convencer al mexicano. “Dinero fácil” Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de betr (@betr) Durante una transmisión en Kick, Jake Paul lanzó el mensaje directamente al campeón mexicano. “Tengo 200 millones para ti. Dinero fácil”, dijo. La respuesta del Canelo Respondió Canelo a Jake Paul pic.twitter.com/ZNUPmbXuvu — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) May 14, 2026

El mexicano reaccionó rápidamente en redes sociales. Sin entrar en polémica, respondió únicamente con emojis sonrientes, mostrando poco interés en la propuesta. Una rivalidad que sigue creciendo No es la primera vez que ambos protagonizan intercambios públicos. Jake Paul ya había acusado anteriormente a Canelo de cancelar una pelea que, según él, ya estaba firmada.