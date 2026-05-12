Chicharito revela que pensó en retirarse tras salir de Chivas
Javier “Chicharito” Hernández confesó que estuvo cerca de retirarse del fútbol profesional tras su salida de Chivas. El delantero mexicano reconoció que atravesó un momento complicado que lo llevó a replantear su futuro. Actualmente, su carrera sigue sin un destino definido. El posible retiro de una figura histórica del fútbol mexicano refleja el impacto emocional […]
Publicado el12/05/2026 a las 09:14
Javier “Chicharito” Hernández confesó que estuvo cerca de retirarse del fútbol profesional tras su salida de Chivas.
El delantero mexicano reconoció que atravesó un momento complicado que lo llevó a replantear su futuro.
Actualmente, su carrera sigue sin un destino definido.
El posible retiro de una figura histórica del fútbol mexicano refleja el impacto emocional y profesional que vivió tras su etapa en Chivas.
Chicharito consideró dejar el fútbol
El delantero admitió que tras finalizar su paso por Chivas contempló seriamente el retiro. La decisión estuvo influenciada por su experiencia durante ese periodo.
El propio jugador reconoció que perdió conexión con el juego.
Un cierre de 2025 marcado por dificultades
Hernández describió los últimos meses de 2025 como una etapa compleja. Señaló que vivió momentos difíciles tanto dentro como fuera de la cancha.
Esa situación influyó directamente en su estado emocional.
Se alejó del fútbol para enfocarse en lo personal
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El atacante explicó que decidió tomar distancia del fútbol como parte de un proceso personal. Este tiempo lo utilizó para reorganizar su vida y recuperar estabilidad.
La pausa también le permitió reflexionar sobre su carrera.
Su futuro profesional sigue sin definirse
Chicharito lleva varios meses sin equipo y no ha confirmado su próximo destino. Sin embargo, dejó claro que no descarta regresar a la actividad.
El delantero analiza opciones para continuar su trayectoria.
Busca iniciar un nuevo capítulo
El jugador aseguró que trabaja en un proyecto a corto y largo plazo. Su intención es volver al fútbol en condiciones distintas a las que vivió recientemente.
La decisión dependerá de cómo evolucione su proceso personal.
Se espera que en las próximas semanas haya claridad sobre el futuro de Chicharito, quien mantiene abierta la posibilidad de regresar al fútbol profesional.
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