Chicharito revela que pensó en retirarse tras salir de Chivas

Javier “Chicharito” Hernández confesó que estuvo cerca de retirarse del fútbol profesional tras su salida de Chivas.

El delantero mexicano reconoció que atravesó un momento complicado que lo llevó a replantear su futuro.

Actualmente, su carrera sigue sin un destino definido.

El posible retiro de una figura histórica del fútbol mexicano refleja el impacto emocional y profesional que vivió tras su etapa en Chivas.

Chicharito consideró dejar el fútbol

El delantero admitió que tras finalizar su paso por Chivas contempló seriamente el retiro. La decisión estuvo influenciada por su experiencia durante ese periodo.