¿Canelo Álvarez va por una histórica pelea en el Estadio Azteca?

Saúl “Canelo” Álvarez podría protagonizar uno de los eventos más importantes de la etapa final de su carrera y hacerlo frente a miles de aficionados mexicanos.

Eddy Reynoso, entrenador del boxeador tapatío, habló sobre la posibilidad de organizar una función encabezada por Canelo en el Estadio Azteca, uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de México.

La posibilidad surge después de que la directiva del inmueble manifestara su intención de albergar grandes espectáculos deportivos.

Para Reynoso, sin embargo, llevar a Canelo al Coloso de Santa Úrsula va mucho más allá de realizar otra pelea: representa una meta profesional y una especie de compromiso con la afición mexicana.

Eddy Reynoso recuerda la histórica pelea de Julio César Chávez

Durante una entrevista con el periodista Iñaky Arzate para Box Televisa, Reynoso recordó la histórica presentación de Julio César Chávez en el Estadio Azteca durante la década de 1990.

El entrenador reconoció que aquel acontecimiento lo marcó cuando era adolescente y aseguró que le gustaría conseguir algo similar junto a Canelo.

“La verdad es un sueño para todo boxeador mexicano lo que hizo Julio César Chávez en aquel tiempo, yo era un adolescente y fue algo muy bonito. Nosotros lo hicimos con Saúl ahí en Guadalajara en el Estadio Akron. Creo que tenemos que, por obligación, ir a pelear a México al Estadio Azteca”, declaró Reynoso.

Canelo ya vivió una experiencia multitudinaria en su tierra cuando peleó en el Estadio Akron de Guadalajara, pero presentarse en el Azteca representaría otro capítulo especial dentro de su trayectoria.