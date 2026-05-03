Canelo Álvarez es abucheado en Las Vegas

Saúl “Canelo” Álvarez vivió una noche incómoda en Las Vegas. El boxeador mexicano fue abucheado por el público del T-Mobile Arena cada vez que apareció en pantalla, en un ambiente claramente inclinado a favor de David Benavidez. La reacción de los aficionados refleja el desgaste en la relación entre Canelo y parte del público, especialmente por su negativa a enfrentar a Benavidez, una de las peleas más demandadas del boxeo actual. Un ambiente hostil desde su llegada Los abucheos comenzaron desde el primer momento. Cuando Canelo hizo su entrada al recinto y fue captado por las cámaras, el público respondió con un sonoro rechazo que marcó el tono de la noche. La reacción no fue aislada.

Cada aparición del tapatío en la pantalla gigante provocó una respuesta similar, evidenciando que la afición presente no estaba de su lado. El apoyo del público estaba con Benavidez Canelo likes what he’s seeing from Munguia so far 🥊 🎟️ Buy BENAVIDEZ VS ZURDO HERE –> https://t.co/FoiaUucafv#BenavidezZurdo | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/yar4rzCgCx — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 3, 2026

La mayoría de los asistentes acudieron al evento para respaldar a David Benavidez. Esta inclinación se hizo evidente en cada momento en que Canelo fue enfocado, convirtiendo los abucheos en una constante durante la velada. El descontento parece estar directamente relacionado con la decisión del mexicano de no enfrentar al llamado “Monstruo Mexicano”, un combate que ha generado gran expectativa en el mundo del boxeo. Presencia constante durante la pelea Canelo también apareció en el camerino de Jaime Munguía junto a Eddy Reynoso, su entrenador. Incluso en ese contexto, el público volvió a reaccionar con abucheos. Más adelante, durante una entrevista y mientras daba indicaciones desde su asiento, la respuesta de los aficionados se repitió, consolidando una atmósfera adversa a lo largo de toda la función.

Decisiones recientes que alimentan la polémica El propio Canelo ha reiterado en varias ocasiones que no le interesa enfrentar a Benavidez. En cambio, anunció recientemente que peleará contra Christian Mbilli en septiembre, en Arabia Saudita, por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. Esta decisión también ha generado críticas, especialmente por dejar de lado una pelea que muchos consideran clave y optar por un rival que no es percibido al mismo nivel por parte de la afición. Una relación con la afición en tensión Lo ocurrido en Las Vegas refleja un momento delicado para la imagen del boxeador. Aunque sigue siendo una de las figuras más importantes del deporte, parte del público comienza a cuestionar sus decisiones dentro del ring.