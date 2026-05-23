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Canelo Álvarez, entre los mejor pagados del mundo
Saúl "Canelo" Álvarez ocupa el segundo lugar en la lista Forbes 2026 de los deportistas mejor pagados solo por detrás de Cristiano Ronaldo.
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Canelo Álvarez, entre los mejor pagados del mundo

Publicado el23/05/2026 a las 02:00

Saúl “Canelo” Álvarez volvió a colocarse entre los deportistas mejor pagados del planeta, al ocupar el segundo lugar en la lista Forbes 2026, a pesar de no haber tenido su mejor desempeño deportivo reciente.

El mexicano se mantiene como una de las mayores figuras económicas del deporte.

El caso de Canelo demuestra que el impacto comercial puede mantenerse incluso en temporadas con resultados mixtos.

Canelo se mantiene en la élite económica

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Foto: EFE. Canelo Álvarez, entre los mejor pagados del mundo

El boxeador mexicano ocupa el segundo lugar del ranking.

Solo es superado por Cristiano Ronaldo.

Esto lo consolida como uno de los atletas más influyentes.

Ingresos millonarios en 2025

Foto: EFE. Canelo Álvarez, entre los mejor pagados del mundo

Canelo generó 170 millones de dólares.

De esa cifra, 160 millones provinieron de sus peleas.

El resto corresponde a patrocinios y actividades externas.

Año deportivo con altibajos

Canelo
Foto: EFE. Canelo Álvarez, entre los mejor pagados del mundo

El mexicano tuvo marca de 1-1.

Logró una victoria ante William Scull.

Pero cayó ante Terence Crawford en una pelea clave.

Regreso programado al ring

Foto: EFE

Canelo no ha peleado recientemente.

Se sometió a una cirugía de codo.

Está programado para volver el 12 de septiembre.

Próximo rival confirmado

Canelo
FOTO: EFE

El mexicano enfrentará a Christian Mbilli.

La pelea será por el título supermediano del CMB.

El combate se realizará en Arabia Saudita.

Otros nombres en la lista Forbes

Cristiano Ronaldo lidera con 300 millones de dólares.

Lionel Messi aparece en el tercer lugar.

También destacan LeBron James y Shohei Ohtani.

Presencia del boxeo en el ranking

Canelo no es el único boxeador en la lista.

Jake Paul aparece en el puesto 23.

Esto refleja el peso comercial del deporte.

Canelo buscará recuperar protagonismo en el ring mientras mantiene su posición como figura global del deporte.

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