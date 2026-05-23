Canelo Álvarez, entre los mejor pagados del mundo

Saúl “Canelo” Álvarez volvió a colocarse entre los deportistas mejor pagados del planeta, al ocupar el segundo lugar en la lista Forbes 2026, a pesar de no haber tenido su mejor desempeño deportivo reciente.

El mexicano se mantiene como una de las mayores figuras económicas del deporte.

El caso de Canelo demuestra que el impacto comercial puede mantenerse incluso en temporadas con resultados mixtos.

Canelo se mantiene en la élite económica

El boxeador mexicano ocupa el segundo lugar del ranking.

Solo es superado por Cristiano Ronaldo.