Fede Valverde entrena con normalidad
Publicado el20/05/2026 a las 23:30
Federico Valverde está de regreso.
El mediocampista uruguayo completó el entrenamiento con el primer equipo del Real Madrid y ya se encuentra disponible tras superar el protocolo médico por conmoción.
Su vuelta representa una buena noticia para el equipo en el cierre de temporada.
El regreso de Valverde refuerza a un Real Madrid que encara partidos clave y recupera a uno de sus jugadores más importantes en el mediocampo.
Supera protocolo tras golpe en la cabeza
Valverde había estado fuera tras un choque con Aurélien Tchouameni.
El incidente le provocó una brecha en la cabeza y obligó a su hospitalización.
Desde entonces, el jugador siguió el protocolo correspondiente antes de recibir el alta.
Entrenó con normalidad en Valdebebas
El uruguayo completó toda la sesión de entrenamiento junto al grupo.
Esto confirma que ha dejado atrás su proceso de recuperación.
Su disponibilidad para el próximo partido dependerá de la decisión del cuerpo técnico.
Podría volver ante el Athletic
Todo indica que Valverde podrá estar en el duelo ante el Athletic Club.
Su regreso llega en un momento importante del calendario.
El técnico definirá si lo incluye desde el inicio o lo lleva de forma progresiva.
Mensaje sobre el futuro liderazgo
En medio de su regreso, también destacó un intercambio con Dani Carvajal.
El lateral, que no seguirá en el club, señaló que el brazalete de capitán queda “en muy buenas manos”.
Esto apunta a un posible rol de liderazgo para Valverde dentro del equipo.
Otros jugadores también se recuperan
El arquero Andriy Lunin también superó un proceso viral y está disponible.
Sin embargo, otros futbolistas trabajaron por separado.
Entre ellos aparecen Vinicius, Carvajal, Tchouameni y Trent, todos con molestias leves.
Situación de otros elementos del plantel
Algunos jugadores continúan en proceso de recuperación.
Arda Güler hizo parte del entrenamiento, pero su presencia en el próximo partido es poco probable.
El equipo maneja con cautela las cargas físicas en este tramo de la temporada.
Real Madrid espera recuperar a más jugadores en los próximos días mientras define su alineación para el duelo ante el Athletic.
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