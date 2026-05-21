Fede Valverde entrena con normalidad

Federico Valverde está de regreso.

El mediocampista uruguayo completó el entrenamiento con el primer equipo del Real Madrid y ya se encuentra disponible tras superar el protocolo médico por conmoción.

Su vuelta representa una buena noticia para el equipo en el cierre de temporada.

El regreso de Valverde refuerza a un Real Madrid que encara partidos clave y recupera a uno de sus jugadores más importantes en el mediocampo.

Supera protocolo tras golpe en la cabeza

Valverde había estado fuera tras un choque con Aurélien Tchouameni.