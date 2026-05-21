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Fede Valverde entrena con normalidad
El mediocampista uruguayo superó el protocolo de conmoción cerebral tras su hospitalización y está listo para volver con el Real Madrid.
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Fede Valverde entrena con normalidad

Publicado el20/05/2026 a las 23:30

Federico Valverde está de regreso.

El mediocampista uruguayo completó el entrenamiento con el primer equipo del Real Madrid y ya se encuentra disponible tras superar el protocolo médico por conmoción.

Su vuelta representa una buena noticia para el equipo en el cierre de temporada.

El regreso de Valverde refuerza a un Real Madrid que encara partidos clave y recupera a uno de sus jugadores más importantes en el mediocampo.

Supera protocolo tras golpe en la cabeza

Real Madrid. Valverde
FOTO: Shutterstock. Fede Valverde entrena con normalidad

Valverde había estado fuera tras un choque con Aurélien Tchouameni.

El incidente le provocó una brecha en la cabeza y obligó a su hospitalización.

Desde entonces, el jugador siguió el protocolo correspondiente antes de recibir el alta.

Entrenó con normalidad en Valdebebas

FOTO: Shutterstock. Fede Valverde entrena con normalidad

El uruguayo completó toda la sesión de entrenamiento junto al grupo.

Esto confirma que ha dejado atrás su proceso de recuperación.

Su disponibilidad para el próximo partido dependerá de la decisión del cuerpo técnico.

Podría volver ante el Athletic

Real Madrid, Valverde
FOTO: ShutterStock

Todo indica que Valverde podrá estar en el duelo ante el Athletic Club.

Su regreso llega en un momento importante del calendario.

El técnico definirá si lo incluye desde el inicio o lo lleva de forma progresiva.

Mensaje sobre el futuro liderazgo

Madrid
FOTO: ShutterStock

En medio de su regreso, también destacó un intercambio con Dani Carvajal.

El lateral, que no seguirá en el club, señaló que el brazalete de capitán queda “en muy buenas manos”.

Esto apunta a un posible rol de liderazgo para Valverde dentro del equipo.

Otros jugadores también se recuperan

El arquero Andriy Lunin también superó un proceso viral y está disponible.

Sin embargo, otros futbolistas trabajaron por separado.

Entre ellos aparecen Vinicius, Carvajal, Tchouameni y Trent, todos con molestias leves.

Situación de otros elementos del plantel

Algunos jugadores continúan en proceso de recuperación.

Arda Güler hizo parte del entrenamiento, pero su presencia en el próximo partido es poco probable.

El equipo maneja con cautela las cargas físicas en este tramo de la temporada.

Real Madrid espera recuperar a más jugadores en los próximos días mientras define su alineación para el duelo ante el Athletic.

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