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Aston Villa es campeón de la Europa League
Con una actuación estelar de Emiliano Buendía, el Aston Villa goleó 3-0 al Friburgo en Estambul y levantó el trofeo de la UEFA Europa League.
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Aston Villa es campeón de la Europa League

Publicado el20/05/2026 a las 23:31

El Aston Villa firmó una actuación contundente en Estambul y se proclamó campeón de la Europa League 2025-2026 tras vencer 3-0 al Friburgo en la final.

El equipo inglés dominó de principio a fin y levantó el trofeo con autoridad.

El título consolida al Aston Villa como protagonista en Europa y destaca el impacto de figuras clave como Emiliano Buendía en el resultado.

Dominio total desde el inicio

 

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Aston Villa impuso condiciones desde los primeros minutos.

Controló la posesión y manejó el ritmo del partido ante un Friburgo que nunca logró asentarse.

Aunque le costó generar peligro al inicio, su superioridad fue evidente.

Gol de pelota parada abrió el partido

Aston Villa
FOTO: EFE. Aston Villa es campeón de la Europa League

El marcador se abrió antes del descanso.

Tras una jugada preparada en tiro de esquina, Youri Tielemans apareció con una volea para marcar el 1-0.

El gol cambió el rumbo del encuentro.

Buendía amplió la ventaja con un golazo

FOTO: EFE. Aston Villa es campeón de la Europa League

Antes del final del primer tiempo, Emiliano Buendía aprovechó errores defensivos del rival.

El argentino definió con un disparo preciso que se metió en el ángulo.

Su gol dejó el partido muy cuesta arriba para el equipo alemán.

Friburgo nunca reaccionó

Freiburg
FOTO: EFE

En la segunda mitad, el conjunto alemán no logró modificar el trámite.

Sin claridad ofensiva, sus intentos se diluyeron en la mitad de la cancha.

Aston Villa mantuvo el control sin mayores complicaciones.

Asistencia de Buendía selló la goleada

Aston Villa
FOTO: EFE

El tercer gol llegó tras una gran jugada individual de Buendía.

El argentino desbordó y asistió a Morgan Rogers, quien definió dentro del área.

Con ese tanto, el partido quedó completamente sentenciado.

Una final sin competencia real

FOTO: EFE

El cierre del partido tuvo un solo protagonista.

Aston Villa estuvo más cerca de ampliar la diferencia que el Friburgo de descontar.

El resultado reflejó la clara superioridad del equipo inglés.

Buendía, figura del título

Con un gol y una asistencia, Emiliano Buendía fue determinante.

Su actuación lo posiciona como una de las figuras del torneo.

Fue clave en el momento más importante de la temporada.

Aston Villa celebrará el título mientras proyecta su siguiente desafío en competiciones europeas.

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