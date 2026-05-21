Aston Villa es campeón de la Europa League

El Aston Villa firmó una actuación contundente en Estambul y se proclamó campeón de la Europa League 2025-2026 tras vencer 3-0 al Friburgo en la final.

El equipo inglés dominó de principio a fin y levantó el trofeo con autoridad.

El título consolida al Aston Villa como protagonista en Europa y destaca el impacto de figuras clave como Emiliano Buendía en el resultado.

Dominio total desde el inicio

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Aston Villa impuso condiciones desde los primeros minutos.

Controló la posesión y manejó el ritmo del partido ante un Friburgo que nunca logró asentarse.

Aunque le costó generar peligro al inicio, su superioridad fue evidente.