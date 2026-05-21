Inter Miami avanza por el fichaje de Casemiro para la MLS
Publicado el20/05/2026 a las 23:30
El Inter Miami avanza en las negociaciones para fichar a Casemiro, quien dejará el Manchester United este verano.
El club de la MLS busca concretar la llegada del mediocampista brasileño como una de sus grandes apuestas para la próxima temporada.
El movimiento podría convertirse en uno de los más relevantes del mercado.
La posible llegada de Casemiro reforzaría a un Inter Miami que ya cuenta con figuras internacionales y que busca consolidarse como uno de los equipos más competitivos de la MLS.
Casemiro llegaría como agente libre
El futbolista de 34 años anunció que dejará el Manchester United cuando finalice su contrato el 30 de junio.
Esto le permitiría negociar con libertad su próximo destino.
El Inter Miami trabaja para incorporarlo durante la ventana secundaria de transferencias de la MLS.
Inter Miami toma ventaja en la negociación
Aunque otros clubes mostraron interés, el equipo de Florida aparece como la opción preferida del jugador.
Tanto LA Galaxy como el club saudí Al Ittihad también estuvieron en contacto con el brasileño.
Sin embargo, Miami ha tomado la delantera en las conversaciones.
Obstáculo: plazas de Jugador Franquicia
Uno de los principales retos para concretar el fichaje es el límite de plazas de “Jugador Franquicia”.
Actualmente, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Germán Berterame ocupan esos lugares.
Esto obliga al club a buscar alternativas contractuales para cerrar la operación.
Otro punto clave: derechos de descubrimiento
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El LA Galaxy posee los derechos de descubrimiento de Casemiro dentro de la MLS.
Esto significa que el Inter Miami debe negociar con el club de Los Ángeles antes de avanzar.
Sin ese acuerdo, no podría completar el fichaje.
Un refuerzo de experiencia internacional
Casemiro cuenta con una amplia trayectoria en el futbol europeo y con la selección de Brasil.
Su perfil encaja como un líder en el mediocampo.
El fichaje reforzaría la estructura del equipo en una zona clave.
Contexto rumbo al Mundial 2026
El mediocampista también forma parte de la convocatoria de Brasil para el Mundial.
Su llegada a la MLS se daría en un momento de alta visibilidad internacional.
Esto aumentaría el impacto mediático del Inter Miami.
Las próximas semanas serán decisivas para saber si el Inter Miami logra resolver los obstáculos y concretar uno de los fichajes más llamativos del mercado.
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