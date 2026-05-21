Inter Miami avanza por el fichaje de Casemiro para la MLS

El Inter Miami avanza en las negociaciones para fichar a Casemiro, quien dejará el Manchester United este verano.

El club de la MLS busca concretar la llegada del mediocampista brasileño como una de sus grandes apuestas para la próxima temporada.

El movimiento podría convertirse en uno de los más relevantes del mercado.

La posible llegada de Casemiro reforzaría a un Inter Miami que ya cuenta con figuras internacionales y que busca consolidarse como uno de los equipos más competitivos de la MLS.

Casemiro llegaría como agente libre

El futbolista de 34 años anunció que dejará el Manchester United cuando finalice su contrato el 30 de junio.