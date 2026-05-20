Arsenal es campeón de la Premier League

El Arsenal volvió a lo más alto del futbol inglés.

El equipo dirigido por Mikel Arteta se consagró campeón de la Premier League 2025-2026, poniendo fin a una espera de más de dos décadas sin levantar el título.

La coronación marca un momento clave en la historia reciente del club.

El título no solo rompe una larga sequía, también confirma el éxito de un proyecto deportivo que apostó por jóvenes talentos y estabilidad en el banquillo.

El título se definió sin jugar

Arsenal aseguró el campeonato incluso antes de disputar su último partido.