Arsenal es campeón de la Premier League
Publicado el19/05/2026 a las 15:14
El Arsenal volvió a lo más alto del futbol inglés.
El equipo dirigido por Mikel Arteta se consagró campeón de la Premier League 2025-2026, poniendo fin a una espera de más de dos décadas sin levantar el título.
La coronación marca un momento clave en la historia reciente del club.
El título no solo rompe una larga sequía, también confirma el éxito de un proyecto deportivo que apostó por jóvenes talentos y estabilidad en el banquillo.
El título se definió sin jugar
Arsenal aseguró el campeonato incluso antes de disputar su último partido.
El equipo había cumplido con su parte al vencer al Burnley, pero dependía de un resultado externo.
El empate 1-1 del Manchester City ante Bournemouth terminó por sellar el título para los Gunners.
Una carrera intensa contra el City
La pelea por el campeonato se mantuvo hasta las últimas jornadas.
Manchester City fue el principal rival durante toda la temporada.
Sin embargo, el equipo de Pep Guardiola no logró sostener el ritmo en la recta final.
Fin a una sequía de más de dos décadas
El último título de liga del Arsenal había sido en la temporada 2003-2004.
Aquel equipo, dirigido por Arsène Wenger, pasó a la historia como “The Invincibles”.
Desde entonces, el club atravesó años de reconstrucción sin poder volver a la cima.
Arteta consolida su proyecto
La llegada de Mikel Arteta en 2019 marcó un cambio de rumbo.
El técnico apostó por el desarrollo de jóvenes jugadores y la construcción de un equipo competitivo.
Con este título, el proceso finalmente da resultados.
Una plantilla que maduró con el tiempo
El Arsenal logró consolidar una base sólida en los últimos años.
Tras quedarse cerca del título en temporadas anteriores, el equipo dio el paso definitivo.
La consistencia y el crecimiento colectivo fueron claves para el campeonato.
Celebración total en Londres
El Emirates Stadium y las calles del norte de Londres se llenaron de festejos.
Los aficionados celebraron un título largamente esperado.
El club vive uno de sus momentos más importantes en el siglo XXI.
Ahora, la mira en la Champions League
El título llega en un momento ideal para el Arsenal.
El equipo disputará la final de la Champions League ante el PSG.
Existe la posibilidad de cerrar la temporada con un histórico doblete.
Arsenal buscará coronar una temporada inolvidable con el título europeo en las próximas semanas.
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