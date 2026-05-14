Chivas toma ventaja tras empate ante Cruz Azul
Chivas y Cruz Azul empataron 2-2 en la ida de las semifinales del Clausura 2026, en un partido intenso que dejó abierta la serie. Sin embargo, el Guadalajara parte con ventaja por su mejor posición en la tabla. El pase a la final se definirá en el Estadio Jalisco. Chivas necesita solo empatar para avanzar, […]
Publicado el13/05/2026 a las 23:19
Chivas y Cruz Azul empataron 2-2 en la ida de las semifinales del Clausura 2026, en un partido intenso que dejó abierta la serie.
Sin embargo, el Guadalajara parte con ventaja por su mejor posición en la tabla.
El pase a la final se definirá en el Estadio Jalisco.
Chivas necesita solo empatar para avanzar, lo que condiciona la estrategia en la vuelta.
Chivas deja escapar la ventaja en dos ocasiones
El equipo tapatío se puso arriba en el marcador dos veces con goles de Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda. Sin embargo, no logró sostener la ventaja.
Cruz Azul reaccionó en ambos momentos para empatar el partido.
Cruz Azul responde con contundencia
La Máquina igualó el marcador con anotaciones de Carlos Rodríguez y Christian Ebere.
El segundo gol llegó desde el punto penal tras una revisión del VAR.
El equipo mostró capacidad de reacción en momentos clave.
Un error marcó el rumbo del partido
El primer gol de Chivas llegó tras una falla del portero Kevin Mier. El arquero soltó un balón que parecía controlado y permitió la anotación.
La jugada terminó siendo determinante en el desarrollo del encuentro.
La eliminatoria queda abierta para la vuelta
El empate deja la serie igualada en el marcador global. Sin embargo, Chivas avanzaría con un empate por su posición en la tabla.
Esto obliga a Cruz Azul a buscar la victoria en el siguiente partido.
El Jalisco definirá al finalista
El partido de vuelta se jugará en Guadalajara, donde ambos equipos buscarán el pase a la final.
El contexto anticipa una serie cerrada hasta el último minuto.
Chivas recibirá a Cruz Azul en el Estadio Jalisco, donde se definirá al finalista del Clausura 2026.
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