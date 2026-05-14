Chivas toma ventaja tras empate ante Cruz Azul

Chivas y Cruz Azul empataron 2-2 en la ida de las semifinales del Clausura 2026, en un partido intenso que dejó abierta la serie.

Sin embargo, el Guadalajara parte con ventaja por su mejor posición en la tabla.

El pase a la final se definirá en el Estadio Jalisco.

Chivas necesita solo empatar para avanzar, lo que condiciona la estrategia en la vuelta.

Chivas deja escapar la ventaja en dos ocasiones

El equipo tapatío se puso arriba en el marcador dos veces con goles de Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda. Sin embargo, no logró sostener la ventaja.