Trump busca eliminar las reglas sobre metano de Biden: ¿bajará el precio de la gasolina?

El presidente Donald Trump anunció este martes 27 de octubre que buscará eliminar las regulaciones sobre emisiones de metano establecidas durante el Gobierno de Joe Biden, con la promesa de reducir los costos energéticos en Estados Unidos.

Durante un mitin en Lubbock, Texas, el mandatario aseguró que la medida generaría ahorros de 45,000 millones de dólares y permitiría aumentar la producción nacional de petróleo y gas natural.

El anuncio llega a una semana de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, cuando el costo de los combustibles ocupa un lugar importante en las preocupaciones económicas de los estadounidenses.

Sin embargo, eliminar las restricciones al metano no garantiza una reducción inmediata del precio de la gasolina, ya que este depende también del mercado internacional del petróleo, la refinación y la distribución.

Trump elimina regulaciones sobre metano: ¿bajará la gasolina?

President Trump announces plans to relax rules on methane: "Tonight I'm officially terminating Biden's expensive and unnecessary methane regulations to save consumers and energy producers." https://t.co/fU37WQYP6D — CSPAN (@cspan) October 28, 2026

Las normas aprobadas durante la Administración Biden en 2024 establecieron controles para identificar y reparar fugas de metano en instalaciones dedicadas a la extracción y procesamiento de petróleo y gas.

Estas disposiciones también exigían inspecciones periódicas de equipos y mayores controles sobre pozos existentes, incluidos aquellos con niveles reducidos de producción.

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La propuesta de Trump contempla flexibilizar esas obligaciones y modificar las restricciones sobre la quema rutinaria de gas, una práctica utilizada en determinadas operaciones petroleras.

Otro cambio previsto afecta al programa Super Emitter de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), diseñado para facilitar la detección de emisiones extraordinariamente elevadas mediante información aportada por terceros.