Trump busca eliminar las reglas sobre metano de Biden: ¿bajará el precio de la gasolina?
Publicado el 27/10/2026 a las 21:56
El presidente Donald Trump anunció este martes 27 de octubre que buscará eliminar las regulaciones sobre emisiones de metano establecidas durante el Gobierno de Joe Biden, con la promesa de reducir los costos energéticos en Estados Unidos.
Durante un mitin en Lubbock, Texas, el mandatario aseguró que la medida generaría ahorros de 45,000 millones de dólares y permitiría aumentar la producción nacional de petróleo y gas natural.
El anuncio llega a una semana de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, cuando el costo de los combustibles ocupa un lugar importante en las preocupaciones económicas de los estadounidenses.
Sin embargo, eliminar las restricciones al metano no garantiza una reducción inmediata del precio de la gasolina, ya que este depende también del mercado internacional del petróleo, la refinación y la distribución.
Trump elimina regulaciones sobre metano: ¿bajará la gasolina?
President Trump announces plans to relax rules on methane: "Tonight I'm officially terminating Biden's expensive and unnecessary methane regulations to save consumers and energy producers." https://t.co/fU37WQYP6D
— CSPAN (@cspan) October 28, 2026
Las normas aprobadas durante la Administración Biden en 2024 establecieron controles para identificar y reparar fugas de metano en instalaciones dedicadas a la extracción y procesamiento de petróleo y gas.
Estas disposiciones también exigían inspecciones periódicas de equipos y mayores controles sobre pozos existentes, incluidos aquellos con niveles reducidos de producción.
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La propuesta de Trump contempla flexibilizar esas obligaciones y modificar las restricciones sobre la quema rutinaria de gas, una práctica utilizada en determinadas operaciones petroleras.
Otro cambio previsto afecta al programa Super Emitter de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), diseñado para facilitar la detección de emisiones extraordinariamente elevadas mediante información aportada por terceros.
Trump promete ahorrar $45,000 millones con menos restricciones
Trump announces rollback of methane regulations for oil and gas producers. https://t.co/toTlah2jug
— Jordan Boyd (@jordanboydtx) October 28, 2026
Las cifras anunciadas por Trump:
- El dato: Trump calcula ahorros de 45,000 millones de dólares y una producción adicional de 210 millones de barriles de petróleo.
- Por qué importa: La reducción de controles podría disminuir gastos operativos, pero también aumentar el riesgo de fugas contaminantes.
- El proceso: La EPA tendría que concretar los cambios regulatorios correspondientes; el anuncio presidencial no significa que las normas hayan quedado automáticamente eliminadas.
- Qué pueden hacer: Los consumidores pueden consultar los precios locales de gasolina y seguir las publicaciones oficiales de la EPA para conocer cuándo entrarían en vigor los cambios.
El Gobierno presenta esta iniciativa como parte de su estrategia para impulsar la extracción de combustibles fósiles y reducir los obstáculos regulatorios para las empresas energéticas.
La propuesta también surge en medio de las presiones sobre los precios del petróleo relacionadas con la guerra en Irán, un conflicto que ha aumentado la incertidumbre sobre el suministro internacional.
¿Qué consecuencias tendría eliminar los controles al metano?
El metano es un potente gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global y puede escapar durante la extracción, el almacenamiento y el transporte de combustibles fósiles.
Algunos representantes de la industria petrolera consideran que las exigencias regulatorias incrementan los costos de operación, especialmente para empresas que administran pozos pequeños o de baja producción.
En contraste, organizaciones ambientales advierten que reducir las inspecciones podría dificultar la detección de fugas y aumentar las emisiones contaminantes cerca de las instalaciones energéticas.
La controversia enfrenta dos objetivos: disminuir los costos de producción y mantener controles ambientales destinados a limitar las emisiones de la industria.
Fuentes: Efe, ABC.