Juez exige identificar a lectores.

Gobierno tiene catorce días.

Informe sigue bajo revisión confidencial.

El Gobierno de Donald Trump deberá informar a un juez federal quiénes tuvieron acceso al documento que analiza la justificación legal de los ataques estadounidenses contra lanchas.

El magistrado Paul Engelmayer, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó una petición del Gobierno para mantener suspendida esa orden, según reportó EFE el 27 de octubre.

La administración tendrá 14 días para presentar la información ante el tribunal de manera confidencial, sin entregarla a los demandantes ni hacerla pública.

El juez busca determinar si el documento puede permanecer protegido por el privilegio de comunicaciones presidenciales, una cuestión que aún no ha resuelto.

Qué pide el juez al Gobierno de Trump

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La orden requiere identificar a quienes consultaron el memorando, las fechas en que accedieron a él y el propósito de ese acceso.

El requerimiento original también solicitó los nombres y cargos de las personas que recibieron el documento, total o parcialmente, desde su elaboración.

Engelmayer había suspendido temporalmente esa parte de la orden el 8 de octubre mientras consideraba la solicitud gubernamental de reconsiderarla.

Con la decisión reportada por EFE, el tribunal podrá examinar cómo circuló el informe antes de decidir si corresponde mantener su protección.