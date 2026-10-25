Retiran más de 1.5 millones de libras de carne en EEUU: revisa si tienes estos productos en casa
Publicado el 25/10/2026 a las 14:56
Una alerta alimentaria en Estados Unidos encendió las alarmas tras anunciarse el retiro de más de 1.5 millones de libras de productos cárnicos.
La medida afecta salchichas, tocino, jamón, embutidos y otros alimentos listos para consumir que podrían haber estado almacenados a temperaturas inadecuadas.
Retiro masivo de carne en Estados Unidos: ¿qué ocurrió?
The U.S. Department of Agriculture has announced a massive meat recall on more than 1.5 million pounds of hot dogs, deli meat, bacon, bratwurst, and more. https://t.co/BFLe8iSiN6 https://t.co/pL13VEB2jZ
— WFLA NEWS (@WFLA) October 19, 2026
La empresa Kayem Foods Inc. inició el retiro de aproximadamente 1,584,361 libras de productos cárnicos y avícolas, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) anunció la medida el 17 de octubre, tras detectar posibles fallas en la refrigeración.
La investigación comenzó después de que un cliente comercial reportara, el 1 de octubre, que algunos alimentos habían llegado con temperaturas superiores a las esperadas.
Posteriormente, la compañía identificó desviaciones de temperatura en una cámara frigorífica utilizada para almacenar productos listos para el consumo.
¿Qué salchichas, embutidos y carnes están incluidos en el retiro?
More than 1.5 million pounds of meat, including hot dogs, bacon, bratwurst, and more, have been recalled, according to the U.S. Department of Agriculture. https://t.co/MQ0Fa1kcdf
— WKRN News 2 (@WKRN) October 19, 2026
La alerta comprende decenas de presentaciones comercializadas bajo distintas marcas, por lo que identificar únicamente el nombre del fabricante podría resultar insuficiente.
Entre los productos afectados aparecen salchichas tradicionales, kielbasa, bratwurst, salchichas cóctel, tocino, jamón, pavo, mortadela y paté de hígado.
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También figuran albóndigas, salchichas de pollo con diferentes sabores, carne en conserva, falda de res y determinados cortes de jamón.
Los alimentos fueron elaborados aproximadamente entre el 31 de marzo y el 7 de octubre de 2026, según la información del retiro.
¿Cómo identificar los productos retirados por el USDA?
Check your fridge! The USDA has recalled more than 1.5 million pounds of popular meat products including hot dogs, bacon, deli meat and others. Find the full list here: https://t.co/stwggMpjRI https://t.co/pnbaRlHEWo
— WPRI 12 (@wpri12) October 19, 2026
Las autoridades señalaron que los productos fueron distribuidos a comercios y establecimientos de servicios alimentarios en Estados Unidos, además de Hong Kong.
Para reconocerlos, los consumidores deben revisar el sello de inspección del USDA, las etiquetas y los códigos UPC correspondientes.
Los números de establecimiento relacionados con el retiro son EST. M/P 7839, EST. P 20935A y EST. M 9520.
Sin embargo, encontrar uno de estos códigos no sustituye la comparación con la lista oficial de productos, presentaciones y fechas afectadas.
¿Qué hacer si tienes carne o salchichas retiradas en casa?
Hasta el anuncio del retiro, las autoridades no habían confirmado enfermedades relacionadas con el almacenamiento irregular de estos alimentos.
No obstante, las fallas de refrigeración pueden comprometer la inocuidad alimentaria, incluso cuando los productos mantienen una apariencia aparentemente normal.
El FSIS recomienda revisar refrigeradores y congeladores, especialmente cuando se compraron embutidos o carnes listas para consumir durante las últimas semanas.
Si un producto coincide con la alerta, no debe consumirse. La recomendación es desecharlo o devolverlo al establecimiento donde fue adquirido.
Las personas que presenten síntomas después de consumir alimentos potencialmente afectados deben consultar a un profesional sanitario.
La alerta recuerda la importancia de verificar los retiros alimentarios oficiales antes de preparar productos almacenados durante períodos prolongados.
Fuente: Fox8