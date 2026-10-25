Retiran más de 1.5 millones de libras de carne en EEUU: revisa si tienes estos productos en casa

Una alerta alimentaria en Estados Unidos encendió las alarmas tras anunciarse el retiro de más de 1.5 millones de libras de productos cárnicos.

La medida afecta salchichas, tocino, jamón, embutidos y otros alimentos listos para consumir que podrían haber estado almacenados a temperaturas inadecuadas.

Retiro masivo de carne en Estados Unidos: ¿qué ocurrió?

The U.S. Department of Agriculture has announced a massive meat recall on more than 1.5 million pounds of hot dogs, deli meat, bacon, bratwurst, and more. https://t.co/BFLe8iSiN6 https://t.co/pL13VEB2jZ — WFLA NEWS (@WFLA) October 19, 2026

La empresa Kayem Foods Inc. inició el retiro de aproximadamente 1,584,361 libras de productos cárnicos y avícolas, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) anunció la medida el 17 de octubre, tras detectar posibles fallas en la refrigeración.

La investigación comenzó después de que un cliente comercial reportara, el 1 de octubre, que algunos alimentos habían llegado con temperaturas superiores a las esperadas.

Posteriormente, la compañía identificó desviaciones de temperatura en una cámara frigorífica utilizada para almacenar productos listos para el consumo.