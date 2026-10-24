Alerta por pasta dental infantil: FDA retira 4.3 millones de tubos en Estados Unidos

Más de 4.3 millones de tubos de pasta dental con flúor fueron retirados voluntariamente del mercado estadounidense tras detectarse irregularidades en su fabricación.

La medida afecta a productos infantiles comercializados con personajes populares, incluidos Hot Wheels, My Little Pony y Crayola, además de otras marcas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) clasificó el retiro como Clase II, una categoría que contempla posibles efectos temporales o reversibles.

Aunque no se han reportado enfermedades ni lesiones, las autoridades recomiendan revisar los productos almacenados en casa para identificar los lotes afectados.

¿Qué marcas de pasta dental fueron retiradas por la FDA?

More than 4 million tubes of toothpaste, including some kids' toothpastes, have been recalled nationwide. https://t.co/Nx9EX4K4IA — ABC News (@ABC) October 22, 2026

La retirada comenzó el 10 de septiembre de 2026, cuando Pritam International Private Limited, fabricante establecido en India, inició el procedimiento voluntario.

Posteriormente, el 19 de octubre, la FDA asignó la clasificación Clase II debido a incumplimientos de las buenas prácticas de fabricación.

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Estas normas federales establecen controles de calidad y seguridad durante la producción. Su incumplimiento no significa necesariamente que todos los tubos sean peligrosos.

Entre las marcas afectadas aparecen Brush Buddies, Crayola, Hot Wheels y My Little Pony, comercializadas principalmente para atraer al público infantil.