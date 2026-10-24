Alerta por pasta dental infantil: FDA retira 4.3 millones de tubos en Estados Unidos
Publicado el 24/10/2026 a las 18:28
Más de 4.3 millones de tubos de pasta dental con flúor fueron retirados voluntariamente del mercado estadounidense tras detectarse irregularidades en su fabricación.
La medida afecta a productos infantiles comercializados con personajes populares, incluidos Hot Wheels, My Little Pony y Crayola, además de otras marcas.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) clasificó el retiro como Clase II, una categoría que contempla posibles efectos temporales o reversibles.
Aunque no se han reportado enfermedades ni lesiones, las autoridades recomiendan revisar los productos almacenados en casa para identificar los lotes afectados.
¿Qué marcas de pasta dental fueron retiradas por la FDA?
More than 4 million tubes of toothpaste, including some kids' toothpastes, have been recalled nationwide. https://t.co/Nx9EX4K4IA
— ABC News (@ABC) October 22, 2026
La retirada comenzó el 10 de septiembre de 2026, cuando Pritam International Private Limited, fabricante establecido en India, inició el procedimiento voluntario.
Posteriormente, el 19 de octubre, la FDA asignó la clasificación Clase II debido a incumplimientos de las buenas prácticas de fabricación.
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Estas normas federales establecen controles de calidad y seguridad durante la producción. Su incumplimiento no significa necesariamente que todos los tubos sean peligrosos.
Entre las marcas afectadas aparecen Brush Buddies, Crayola, Hot Wheels y My Little Pony, comercializadas principalmente para atraer al público infantil.
Pasta dental retirada: sabores, presentaciones y fechas de vencimiento
🚨 Check your toothpaste! More than 4.3 million tubes have been recalled nationwide, including children's products featuring popular characters. The FDA cites manufacturing practice violations. Check product names, lot numbers and expiration dates at https://t.co/Prz5K0qrUp. https://t.co/gGu3BZEYQj
— Adventure Outdoors Network (@LakeTahoeTV) October 22, 2026
Los productos incluyen sabores populares entre los niños, como chicle, fresa y sandía, además de distintas variedades de menta.
La distribución estuvo a cargo de Ashtel Studios Inc., empresa ubicada en Ontario, California, que comercializaba las pastas dentales en Estados Unidos.
Las presentaciones incluyen tubos de 3.5 y 4 onzas, así como paquetes dobles con dos unidades de 3.5 onzas.
Un detalle importante es que los productos afectados tienen vencimientos entre noviembre de 2026 y junio de 2028, por lo que podrían permanecer almacenados.
¿Cómo saber si tienes una pasta dental retirada del mercado?
La FDA recomienda identificar la marca, verificar el número de lote y comprobar la fecha de vencimiento impresa en el empaque.
No todos los productos de las marcas mencionadas necesariamente están afectados. La identificación depende de los datos específicos incluidos en el retiro.
Las familias pueden consultar el registro oficial de retiros de la FDA para comparar la información del producto.
Si existe coincidencia, conviene suspender su utilización mientras se verifican las instrucciones oficiales y se consulta al fabricante o distribuidor.
¿Qué deben hacer las familias ante el retiro de pasta dental?
Hasta el momento, la información proporcionada no establece un procedimiento específico para solicitar devoluciones o reembolsos de los productos afectados.
Los consumidores pueden conservar fotografías del empaque, número de lote y comprobante de compra ante posibles anuncios sobre compensaciones.
También pueden utilizar otra pasta dental con flúor apropiada para la edad, siguiendo las recomendaciones habituales de higiene bucal infantil.
Si algún integrante de la familia presenta molestias después de utilizar el producto, es recomendable consultar a un profesional sanitario.
La ausencia de reportes de lesiones resulta tranquilizadora, pero no elimina la importancia de comprobar los lotes y atender las actualizaciones oficiales.
Fuentes: NBC News,