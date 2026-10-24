Trump y Melania votan anticipadamente en Florida y desafían las encuestas antes de las elecciones

El presidente y la primera dama acudieron a las urnas en Palm Beach antes de viajar a Georgia, donde Trump intensifica su campaña republicana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, votaron anticipadamente este sábado en Palm Beach, Florida, para las elecciones del 3 de noviembre.

- Por qué importa: Trump busca movilizar al electorado republicano mientras las encuestas citadas esta semana muestran una ventaja demócrata de diez puntos.

Trump vota anticipadamente en Palm Beach y acelera su campaña electoral

President Donald Trump cast his ballot for the midterm elections in Palm Beach on Saturday, opting to vote early in his adopted home state of Florida https://t.co/OJL11IendJ — Bloomberg (@business) October 24, 2026

La pareja presidencial acudió a la oficina del Supervisor de Elecciones del Condado de Palm Beach antes de continuar con sus compromisos políticos.

Tras emitir su voto, Trump compareció ante los periodistas y destacó el esfuerzo que realiza para apoyar a los candidatos republicanos.

"Voy a Georgia. Es un esfuerzo. No es normal lo que he hecho", declaró el mandatario antes de dirigirse a Perry, Georgia.

El presidente aseguró que está realizando prácticamente un mitin diario durante la última etapa de la campaña para las elecciones legislativas.

- El dato: Las elecciones de medio mandato se celebrarán el 3 de noviembre y determinarán la composición del Congreso estadounidense.