Trump y Melania votan anticipadamente en Florida y desafían las encuestas antes de las elecciones
Publicado el 24/10/2026 a las 17:44
El presidente y la primera dama acudieron a las urnas en Palm Beach antes de viajar a Georgia, donde Trump intensifica su campaña republicana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, votaron anticipadamente este sábado en Palm Beach, Florida, para las elecciones del 3 de noviembre.
- Por qué importa: Trump busca movilizar al electorado republicano mientras las encuestas citadas esta semana muestran una ventaja demócrata de diez puntos.
Trump vota anticipadamente en Palm Beach y acelera su campaña electoral
President Donald Trump cast his ballot for the midterm elections in Palm Beach on Saturday, opting to vote early in his adopted home state of Florida https://t.co/OJL11IendJ
— Bloomberg (@business) October 24, 2026
La pareja presidencial acudió a la oficina del Supervisor de Elecciones del Condado de Palm Beach antes de continuar con sus compromisos políticos.
Tras emitir su voto, Trump compareció ante los periodistas y destacó el esfuerzo que realiza para apoyar a los candidatos republicanos.
"Voy a Georgia. Es un esfuerzo. No es normal lo que he hecho", declaró el mandatario antes de dirigirse a Perry, Georgia.
El presidente aseguró que está realizando prácticamente un mitin diario durante la última etapa de la campaña para las elecciones legislativas.
- El dato: Las elecciones de medio mandato se celebrarán el 3 de noviembre y determinarán la composición del Congreso estadounidense.
Trump reconoce el riesgo electoral pese a su intensa campaña[caption id="attachment_1698119" align="alignnone" width="1200"] Trump vota anticipadamente en Palm Beach y acelera su campaña electoral. Foto Efe[/caption]
El mandatario admitió que los presidentes suelen enfrentar dificultades en las elecciones intermedias, celebradas cuando cumplen dos años de mandato.
"Un presidente en ejercicio siempre obtiene malos resultados en las elecciones de mitad de mandato", reconoció ante los periodistas.
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Sin embargo, Trump defendió su participación en actos electorales y aseguró que ningún otro presidente había realizado una campaña semejante.
También mencionó sus esfuerzos en Kansas, Texas y Nebraska, donde considera que los republicanos han mejorado sus posibilidades electorales.
- La disputa: Las encuestas mencionadas en el reporte sitúan a los demócratas diez puntos por delante, aunque no garantizan un resultado electoral.
Melania acompaña a Trump y recibe elogios por Ucrania
La presencia de Melania Trump también permitió al presidente destacar su participación en iniciativas relacionadas con la guerra entre Rusia y Ucrania.
Trump expresó su deseo de que la primera dama amplíe su intervención en asuntos humanitarios vinculados con el conflicto.
Sus declaraciones llegaron después del anuncio de un acuerdo de alto el fuego local previsto para comenzar el 29 de octubre en Oleshki.
Según la información proporcionada, Melania contribuyó a concretar ese entendimiento en una ciudad situada en una zona especialmente afectada por la guerra.
- El alcance: El anuncio se refiere a un alto el fuego local, no a un acuerdo general para terminar la guerra en Ucrania.
Trump llama a votar anticipadamente antes del 3 de noviembre
Horas antes de acudir a las urnas, Trump había pedido a los ciudadanos de Florida y Michigan participar en la votación anticipada.
Su llamado busca impulsar la participación de sus simpatizantes antes de la jornada electoral, cuando estarán en juego los escaños del Congreso.
Durante su encuentro con la prensa, el presidente también abordó la posibilidad de una acción militar contra Irán, sin confirmar ninguna decisión.
Trump afirmó que Washington contempla distintas alternativas, incluida una posible operación militar o un acuerdo negociado con las autoridades iraníes.
- Qué sigue: Trump continuará su campaña en Georgia mientras los votantes de distintos estados participan anticipadamente antes de las elecciones del 3 de noviembre.
El resultado de los comicios determinará qué partido controla cada cámara del Congreso durante los dos últimos años del actual mandato presidencial.
Fuente: Efe.