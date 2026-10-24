Trump arremete contra mujeres periodistas: un registro de 37 afectadas expone el patrón
Publicado el 24/10/2026 a las 15:50
- IWMF registra unas 37 afectadas.
- Organizaciones denuncian misoginia contra reporteras.
- Insultos desplazan respuestas sobre políticas.
Donald Trump vuelve a enfrentar cuestionamientos por sus insultos a mujeres periodistas, a diez días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
Durante esta semana, reporteras de NBC News, ABC News y CNN recibieron descalificaciones personales mientras cubrían las actividades del presidente, según EFE.
Los comentarios cuestionaron su inteligencia y capacidad profesional, desplazando las respuestas sobre asuntos públicos hacia ataques contra quienes formulaban las preguntas.
El contexto electoral añade relevancia al episodio: las confrontaciones ocurren cuando la prensa examina las decisiones del Gobierno y sus consecuencias para los votantes.
IWMF documenta ataques contra unas 37 mujeres periodistas
🇺🇸 | 🔥 ¡TRUMP ARREMETE CONTRA UNA REPORTERA DE NBC EN PLENA CONFERENCIA!
Mientras hablaba sobre un anuncio de campaña protagonizado por la madre de Amy Acton, el presidente perdió la paciencia ante las preguntas de una periodista.
«¡SILENCIO! ¡Eres una reportera horrible!», respondió @POTUS.
— RAV Español (@RAVEspanol) October 23, 2026
Elisa Lees Muñoz, al frente de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF), informó a EFE de registros que involucran a unas 37 periodistas.
La precisión importa: su declaración identifica a mujeres afectadas y no permite concluir que hayan ocurrido únicamente 37 agresiones durante ambos mandatos.
La representante también señaló que 21 de los ataques registrados corresponden a 2020, durante el primer periodo presidencial del republicano.
Para Lees Muñoz, las descalificaciones forman parte de un mecanismo de intimidación que busca reducir la presencia de las mujeres en el debate público.
Organizaciones advierten sobre misoginia y descrédito de la prensa[caption id="attachment_1698081" align="alignnone" width="1200"] Trump y mujeres periodistas: el registro de ataques de IWMF FOTO: EFE[/caption]
La responsable de IWMF sostiene que los ataques contra reporteras tienen un componente misógino y buscan erosionar la confianza del público en el periodismo.
Aunque Trump también insulta a periodistas varones, Lees Muñoz afirma que las mujeres reciben un volumen mayor de agravios y un trato especialmente denigrante.
Human Rights Watch publicó el 23 de septiembre un análisis sobre nuevos ataques del presidente contra mujeres periodistas y restricciones de acceso a medios.
La preocupación de estas organizaciones trasciende las ofensas individuales: apunta a las condiciones necesarias para preguntar, investigar y fiscalizar al poder sin intimidación.
El antecedente de Catherine Lucey y el caso Epstein
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Uno de los episodios más conocidos ocurrió en noviembre de 2025, cuando Trump insultó a Catherine Lucey, corresponsal de Bloomberg, durante preguntas sobre Jeffrey Epstein.
La Casa Blanca defendió posteriormente las palabras del presidente y sostuvo que reflejaban su franqueza y transparencia, según informó Reuters.
En diciembre de ese año, Reporteros Sin Fronteras denunció una intensificación de la hostilidad presidencial hacia las reporteras, incluidos insultos sobre su apariencia e inteligencia.
Esos antecedentes permiten situar los enfrentamientos recientes dentro de una secuencia documentada, aunque cada incidente requiere examinar sus preguntas, respuestas y contexto.
Por qué estos ataques importan a la audiencia hispana
Para las audiencias hispanas, el acceso a información contrastada resulta esencial al evaluar políticas migratorias, económicas y electorales que afectan su vida cotidiana.
Cuando una pregunta recibe un insulto, el asunto pendiente sigue siendo la información que el funcionario debía explicar ante la ciudadanía.
Los lectores pueden consultar las grabaciones completas, comparar coberturas y distinguir entre una crítica al contenido periodístico y una descalificación personal.
También conviene revisar quién documenta los ataques y qué mide cada registro: personas afectadas, incidentes o expresiones ofensivas son categorías diferentes.
FUENTE: EFE