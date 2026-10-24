IWMF registra unas 37 afectadas.

Organizaciones denuncian misoginia contra reporteras.

Insultos desplazan respuestas sobre políticas.

Donald Trump vuelve a enfrentar cuestionamientos por sus insultos a mujeres periodistas, a diez días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Durante esta semana, reporteras de NBC News, ABC News y CNN recibieron descalificaciones personales mientras cubrían las actividades del presidente, según EFE.

Los comentarios cuestionaron su inteligencia y capacidad profesional, desplazando las respuestas sobre asuntos públicos hacia ataques contra quienes formulaban las preguntas.

El contexto electoral añade relevancia al episodio: las confrontaciones ocurren cuando la prensa examina las decisiones del Gobierno y sus consecuencias para los votantes.

IWMF documenta ataques contra unas 37 mujeres periodistas

🇺🇸 | 🔥 ¡TRUMP ARREMETE CONTRA UNA REPORTERA DE NBC EN PLENA CONFERENCIA! Mientras hablaba sobre un anuncio de campaña protagonizado por la madre de Amy Acton, el presidente perdió la paciencia ante las preguntas de una periodista. «¡SILENCIO! ¡Eres una reportera horrible!», respondió @POTUS. — RAV Español (@RAVEspanol) October 23, 2026



Elisa Lees Muñoz, al frente de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF), informó a EFE de registros que involucran a unas 37 periodistas.

La precisión importa: su declaración identifica a mujeres afectadas y no permite concluir que hayan ocurrido únicamente 37 agresiones durante ambos mandatos.

La representante también señaló que 21 de los ataques registrados corresponden a 2020, durante el primer periodo presidencial del republicano.

Para Lees Muñoz, las descalificaciones forman parte de un mecanismo de intimidación que busca reducir la presencia de las mujeres en el debate público.