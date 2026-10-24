Justicia exige a California identificar a posibles votantes no ciudadanos y amenaza con acciones legales
Publicado el 24/10/2026 a las 17:10
El Departamento de Justicia dio 48 horas a funcionarios electorales para revisar listas de posibles no ciudadanos. California cuestiona la información federal mientras se acercan las elecciones del 3 de noviembre.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos exigió a funcionarios electorales de California identificar a posibles votantes no ciudadanos antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
- Por qué importa: La administración Trump busca impedir que se contabilicen votos de personas sin ciudadanía estadounidense, mientras California advierte sobre posibles afectaciones a votantes legítimos.
Justicia da 48 horas a condados de California para verificar votantes no ciudadanos
El Departamento de Justicia exige a condados de California que identifiquen a posibles votantes que no sean ciudadanos.
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— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) October 24, 2026
Fiscales federales enviaron cartas el viernes 23 de octubre a autoridades electorales de distintos condados, solicitando verificar la ciudadanía de personas señaladas por el Gobierno.
Las comunicaciones incluyen listas de votantes considerados posibles no ciudadanos y advierten sobre consecuencias legales si los funcionarios incumplen las exigencias federales.
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Según LAist, al menos 18 condados habían recibido las solicitudes, aunque el alcance total de los envíos todavía no estaba confirmado.
- El plazo: Los funcionarios disponen de 48 horas para comprometerse a colaborar con las autoridades federales en la revisión de los registros.
- La exigencia: Justicia solicita información de identificación y pide separar temporalmente las papeletas cuya elegibilidad no pueda verificarse.
Gobierno de Trump señala más de 20,000 registros sospechosos[caption id="attachment_1698111" align="alignnone" width="1122"] Justicia da 48 horas a condados de California para verificar votantes no ciudadanos. Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
La nueva exigencia llega después de que Justicia demandara a California el 15 de octubre por presuntas irregularidades en sus listas electorales.
La administración sostiene que más de 20,000 personas posiblemente no ciudadanas aparecen registradas para votar, según una investigación realizada con agencias federales.
El Gobierno argumenta que estas personas podrían recibir papeletas porque California envía automáticamente una boleta por correo a cada elector registrado.
- El dato: Los 20,000 registros representan personas bajo sospecha federal, no casos de voto ilegal demostrados judicialmente.
- El objetivo: Justicia pretende impedir el conteo de papeletas cuestionadas hasta que se determine si sus titulares cumplen los requisitos de ciudadanía.
California cuestiona las listas y advierte sobre posibles errores
Las autoridades estatales y electorales han rechazado las exigencias federales y cuestionan la fiabilidad de los datos utilizados para identificar posibles votantes no ciudadanos.
Una revisión preliminar en Los Ángeles encontró personas nacidas en Estados Unidos, otras sin registro electoral y algunas que nunca habían votado.
Funcionarios locales también consideran que el plazo federal resulta problemático cuando faltan pocos días para las elecciones legislativas.
- La diferencia: Aparecer en una lista de sospechosos no demuestra que una persona carezca de ciudadanía ni que haya votado ilegalmente.
- El conflicto: California sostiene que las solicitudes podrían afectar derechos electorales y retrasar procedimientos de certificación de resultados.
Elecciones del 3 de noviembre: ¿qué ocurrirá con las papeletas?
La disputa llega cuando millones de californianos ya recibieron sus papeletas para participar en las elecciones de medio mandato.
El caso judicial continúa abierto y está prevista una audiencia para el martes 27 de octubre, según los reportes disponibles.
La administración Trump insiste en reforzar las verificaciones, mientras las autoridades estatales defienden sus procedimientos electorales y cuestionan la intervención federal.
- Qué sigue: Un tribunal deberá examinar la solicitud federal para separar las papeletas cuestionadas antes de su contabilización.
- El límite: Las cartas no demuestran por sí mismas un fraude electoral generalizado ni autorizan automáticamente la anulación de votos legítimos.
La decisión judicial podría determinar cómo se tratarán las papeletas bajo sospecha, mientras California continúa preparando la votación del 3 de noviembre.
Fuentes: Efe, Telemundo.