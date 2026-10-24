Justicia exige a California identificar a posibles votantes no ciudadanos y amenaza con acciones legales

El Departamento de Justicia dio 48 horas a funcionarios electorales para revisar listas de posibles no ciudadanos. California cuestiona la información federal mientras se acercan las elecciones del 3 de noviembre.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos exigió a funcionarios electorales de California identificar a posibles votantes no ciudadanos antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

- Por qué importa: La administración Trump busca impedir que se contabilicen votos de personas sin ciudadanía estadounidense, mientras California advierte sobre posibles afectaciones a votantes legítimos.

Justicia da 48 horas a condados de California para verificar votantes no ciudadanos

El Departamento de Justicia exige a condados de California que identifiquen a posibles votantes que no sean ciudadanos. https://t.co/O1pKFFofA0 — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) October 24, 2026

Fiscales federales enviaron cartas el viernes 23 de octubre a autoridades electorales de distintos condados, solicitando verificar la ciudadanía de personas señaladas por el Gobierno.

Las comunicaciones incluyen listas de votantes considerados posibles no ciudadanos y advierten sobre consecuencias legales si los funcionarios incumplen las exigencias federales.

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Según LAist, al menos 18 condados habían recibido las solicitudes, aunque el alcance total de los envíos todavía no estaba confirmado.

- El plazo: Los funcionarios disponen de 48 horas para comprometerse a colaborar con las autoridades federales en la revisión de los registros.

- La exigencia: Justicia solicita información de identificación y pide separar temporalmente las papeletas cuya elegibilidad no pueda verificarse.