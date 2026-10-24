El Departamento de Justicia (DOJ) presentó el jueves 22 de octubre de 2026 una demanda que busca frenar la certificación de la elección al Senado en Alaska si el senador republicano Dan Sullivan pierde, debido a que en la boleta figura otro candidato con el mismo nombre, según NBC News, CNBC y The Center Square.

La demanda, presentada en el Tribunal Federal de Distrito de Alaska, sostiene que el candidato Daniel J. Sullivan Jr. podría confundir a votantes del senador.

Pide no certificar el resultado si Sullivan no gana pero habría ganado con todos los votos de Sullivan Jr., y que se investigue.

Peltola, la candidata demócrata, y expertos electorales la critican; Trump la respalda y el equipo del senador dice que dejará que siga su curso.

Por qué importa: la carrera de Alaska puede decidir el control del Senado y la demanda plantea si el gobierno federal puede intervenir en la certificación de una elección estatal. La votación es el 3 de noviembre de 2026.

Qué pide la demanda y con qué argumento

El DOJ demandó a la directora de la División de Elecciones, Carol Beecher, a las juntas electorales estatales y a la Junta de Revisión del Conteo. La firma el fiscal general asociado Stanley Woodward.

El escrito afirma: "Algunos partidarios del senador Sullivan probablemente votarán sin querer por Daniel J. Sullivan". Según la información publicada, la demanda no explica cómo se podría conocer la intención de un votante, dado que el voto es secreto.

Los dos Sullivan en la boleta

Dato Dan S. Sullivan Daniel J. Sullivan Jr. Cómo aparece en la boleta Dan S. Sullivan Daniel J. Sullivan Jr. Partido en la boleta Republicano Sin partido Primaria de agosto 41.4% 2.5% Situación Senador titular Maestro jubilado; se registró como republicano este año

Sullivan Jr. antes pertenecía al Partido de la Independencia de Alaska. En junio, las autoridades electorales lo sacaron de la boleta por no actuar "de buena fe", pero los tribunales de Alaska lo restituyeron. Ese mes dijo que se postuló porque no está contento con los 12 años del senador. En la primaria abierta de agosto, Mary Peltola obtuvo 49.5%.

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