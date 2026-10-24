Demanda del DOJ busca frenar la certificación del Senado en Alaska por un homónimo
Publicado el 24/10/2026 a las 16:45
El Departamento de Justicia (DOJ) presentó el jueves 22 de octubre de 2026 una demanda que busca frenar la certificación de la elección al Senado en Alaska si el senador republicano Dan Sullivan pierde, debido a que en la boleta figura otro candidato con el mismo nombre, según NBC News, CNBC y The Center Square.
- La demanda, presentada en el Tribunal Federal de Distrito de Alaska, sostiene que el candidato Daniel J. Sullivan Jr. podría confundir a votantes del senador.
- Pide no certificar el resultado si Sullivan no gana pero habría ganado con todos los votos de Sullivan Jr., y que se investigue.
- Peltola, la candidata demócrata, y expertos electorales la critican; Trump la respalda y el equipo del senador dice que dejará que siga su curso.
Por qué importa: la carrera de Alaska puede decidir el control del Senado y la demanda plantea si el gobierno federal puede intervenir en la certificación de una elección estatal. La votación es el 3 de noviembre de 2026.
Qué pide la demanda y con qué argumento
El DOJ demandó a la directora de la División de Elecciones, Carol Beecher, a las juntas electorales estatales y a la Junta de Revisión del Conteo. La firma el fiscal general asociado Stanley Woodward.
El escrito afirma: "Algunos partidarios del senador Sullivan probablemente votarán sin querer por Daniel J. Sullivan". Según la información publicada, la demanda no explica cómo se podría conocer la intención de un votante, dado que el voto es secreto.
Los dos Sullivan en la boleta
|Dato
|Dan S. Sullivan
|Daniel J. Sullivan Jr.
|Cómo aparece en la boleta
|Dan S. Sullivan
|Daniel J. Sullivan Jr.
|Partido en la boleta
|Republicano
|Sin partido
|Primaria de agosto
|41.4%
|2.5%
|Situación
|Senador titular
|Maestro jubilado; se registró como republicano este año
Sullivan Jr. antes pertenecía al Partido de la Independencia de Alaska. En junio, las autoridades electorales lo sacaron de la boleta por no actuar "de buena fe", pero los tribunales de Alaska lo restituyeron. Ese mes dijo que se postuló porque no está contento con los 12 años del senador. En la primaria abierta de agosto, Mary Peltola obtuvo 49.5%.
Cómo funciona el voto por orden de preferencia en Alaska
En la elección general hay cuatro candidatos. En lugar de elegir solo uno, cada votante puede clasificarlos por orden de preferencia. En términos generales, si nadie supera la mitad de los votos de primera opción, se elimina al último y sus votos pasan a la siguiente preferencia marcada en cada boleta. El proceso se repite hasta que quedan dos candidatos y gana el que tenga más votos.
Las reacciones
Trump dijo el viernes 23 de octubre en Fort Myers, Florida: "Yo fui el que dijo 'háganlo'", y calificó la candidatura de Sullivan Jr. de "una vergüenza". Antes, en Truth Social, la había llamado una "ESTAFA". El fiscal general Todd Blanche dijo el jueves que el DOJ no pretende "interferir indebidamente" en elecciones ni en certificaciones.
Peltola escribió en X: "Esta es la corrupción de la que Alaska está harta". Su vocero, Harry Child, la llamó "una despreciable amenaza política para anular una elección". El vocero de la campaña de Sullivan, Nate Adams, afirmó: "Dejaremos que la demanda del DOJ siga su curso".
La senadora republicana Lisa Murkowski dijo que la demanda es totalmente innecesaria y que el estado ya distingue claramente a los candidatos en la boleta. La División de Elecciones indicó que revisa la demanda y que está enfocada en la elección en curso. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, también la criticó en redes sociales.
David Becker, del Center for Election Innovation & Research, señaló: "Esto es puramente un asunto de ley estatal". Justin Levitt, exfuncionario del DOJ, afirmó que ninguna ley permite al DOJ impugnar boletas ni retrasar certificaciones.
Qué sigue
El caso queda ante el tribunal federal, mientras la campaña entra en su recta final. Cook Political Report califica la carrera de pronóstico reservado y el promedio de FiftyPlusOne da a Peltola unos 2 puntos de ventaja. Para ver qué otras contiendas pueden inclinar la balanza, consulta nuestra guía sobre los estados que decidirán el control del Congreso.
Fuentes: Demanda del Departamento de Justicia (vía Democracy Docket); NBC News; CNBC; The Center Square. Datos consultados el 24 de octubre de 2026.