Gobierno de Trump intenta procesar por tercera vez a James Comey por una presunta filtración de 2016
Publicado el 26/10/2026 a las 19:28
- Comey enfrenta una nueva acusación.
- El exdirector niega los cargos.
- Su defensa pide desestimar el caso.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició un tercer intento de procesar penalmente al exdirector del FBI James Comey, crítico del presidente Donald Trump.
La nueva causa lo acusa de transmitir información relacionada con la defensa nacional y de conspirar para divulgarla a un periodista de The New York Times en octubre de 2016.
El documento judicial fue presentado bajo reserva el 5 de octubre y se hizo público este lunes 26 de octubre.
Comey niega haber cometido delitos y su equipo legal ya pidió a un juez que desestime el caso.
Por qué el Departamento de Justicia presentó el caso ahora
La Administración Trump intenta procesar por tercera vez al exdirector del FBI James Comey.
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— EFE Noticias (@EFEnoticias) October 26, 2026
La fiscalía presentó un documento conocido como criminal information, que contiene dos cargos y fue utilizado para intentar evitar que venciera el plazo de prescripción de diez años.
El Departamento de Justicia defendió el procedimiento como una práctica reconocida en tribunales federales y señaló que la investigación sigue en curso.
Los abogados de Comey sostienen que el plazo ya venció y cuestionan que ese documento, sin una acusación de un gran jurado, pueda detener la prescripción.
La defensa también afirma que los hechos ya habían sido investigados en dos ocasiones sin que se presentaran cargos contra el exfuncionario.
El primer caso contra Comey terminó desestimado[caption id="attachment_1698349" align="alignnone" width="1200"] Nueva acusación contra James Comey: qué dice el caso FOTO: EFE[/caption]
La nueva causa se suma a otros dos procesos impulsados por el Departamento de Justicia desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025.
En septiembre de ese año, Comey fue acusado de hacer declaraciones falsas al Congreso y obstruir un procedimiento legislativo.
El caso estaba relacionado con su testimonio sobre la investigación del FBI acerca de posibles vínculos entre la campaña de Trump de 2016 y Rusia.
Una jueza desestimó la acusación en noviembre de 2025 al concluir que la fiscal federal encargada había sido nombrada ilegalmente.
La foto de conchas que originó otro proceso
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En abril de 2026, un gran jurado de Carolina del Norte imputó a Comey por una publicación de Instagram que mostraba conchas acomodadas con la cifra «8647».
Fiscales federales interpretaron la imagen como una amenaza contra Trump, el presidente número 47 de Estados Unidos.
Comey eliminó la fotografía y afirmó que no pretendía promover la violencia. El proceso por esa publicación continúa pendiente.
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La nueva acusación por la presunta divulgación de información de defensa es una causa separada y se refiere a hechos ocurridos casi una década antes.
La relación entre Trump y el exdirector del FBI
Comey dirigió el FBI entre 2013 y 2017. Trump lo despidió durante su primer mandato, mientras la agencia investigaba la injerencia rusa en las elecciones de 2016.
Desde entonces, el exdirector se ha convertido en un crítico público del mandatario y ha cuestionado las acciones de su administración.
Su abogado, Patrick Fitzgerald, aseguró que el nuevo documento atribuye a Comey delitos que no cometió. El exdirector también reiteró públicamente que es inocente.
Ahora corresponderá al tribunal evaluar la solicitud de la defensa para desestimar la causa y los argumentos de ambas partes sobre la prescripción.
FUENTE: EFE, telemundo51