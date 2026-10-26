Comey enfrenta una nueva acusación.

El exdirector niega los cargos.

Su defensa pide desestimar el caso.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició un tercer intento de procesar penalmente al exdirector del FBI James Comey, crítico del presidente Donald Trump.

La nueva causa lo acusa de transmitir información relacionada con la defensa nacional y de conspirar para divulgarla a un periodista de The New York Times en octubre de 2016.

El documento judicial fue presentado bajo reserva el 5 de octubre y se hizo público este lunes 26 de octubre.

Comey niega haber cometido delitos y su equipo legal ya pidió a un juez que desestime el caso.

Por qué el Departamento de Justicia presentó el caso ahora

La Administración Trump intenta procesar por tercera vez al exdirector del FBI James Comey.

https://t.co/LkyXrPMqvH — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 26, 2026



La fiscalía presentó un documento conocido como criminal information, que contiene dos cargos y fue utilizado para intentar evitar que venciera el plazo de prescripción de diez años.

El Departamento de Justicia defendió el procedimiento como una práctica reconocida en tribunales federales y señaló que la investigación sigue en curso.

Los abogados de Comey sostienen que el plazo ya venció y cuestionan que ese documento, sin una acusación de un gran jurado, pueda detener la prescripción.

La defensa también afirma que los hechos ya habían sido investigados en dos ocasiones sin que se presentaran cargos contra el exfuncionario.